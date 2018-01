El comediante Jack Black protagoniza una de las últimas producciones originales de Netflix, The Polka King. Basada en el documental The Man Who Would Be Polka King, la trama sigue el ascenso y la caída de Jan Lewan, un ícono de la polka en Pennsylvania que intentó seducir a sus admiradores mediante una estafa piramidal. Lewan pretendía hacerse millonario con las inversiones de sus seguidores, a los que prometía inversiones que jamás existieron. Su estafa terminó llevándole a la cárcel.