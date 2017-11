El aclamado director y guionista Spike Lee, en colaboración con Netflix ha producido una nueva versión de su filme She's Gotta Have it, ahora en una serie. Nola Darling es una artista que busca encontrarse a sí misma y, al mismo tiempo, compaginar su vida profesional y su personal, incluyendo a sus tres amantes. A pesar de saber que tener relaciones con tres hombres no es lo mejor para su situación, no se siente capaz de descartar a dos. Pero, cuando las circunstancias lo dicten ¿se verá obligada a escoger a uno de ellos?