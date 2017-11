Destin Daniel Cretton (Las vidas de Grace, I Am Not a Hipster) dirige este drama familiar, que escribió junto a Andrew Lanham (La cabaña). El reparto está encabezado por Brie Larson (La habitación), Woody Harrelson (Ahora me ves 2), Max Greenfield (American Crime Story, La gran apuesta) y Naomi Watts (Twin Peaks).