El thriller juvenil The Babysitter es otra de las producciones originales disponibles en Netflix. La historia nos presenta a Cole, un chico de 12 años que está localmente enamorado de su niñera Bee. Ella es una joven hermosa, divertida y muy popular. Una noche, Cole no obedecerá y permanecerá despierto hasta altas horas. Descubrirá así que su cuidadora es, en realidad, una despiadada asesina que forma parte de una secta satánica. Luego hará lo imposible para que ella y su peligroso grupo no lo descubran: teme que lo hagan desaparecer sin dejar rastro para que, así, sus secretos no salgan a la luz.