El actor Bruce Campbell retoma el papel del anti-héroe Ash Williams 30 años después de El ejército de las tinieblas para proteger, una vez más, el universo en Ash vs Evil Dead. La comedia de terror nos muestra que prácticamente nada ha cambiado en la vida de Ash, que aún trabaja como empleado en la tienda Value Stop. También narra las anécdotas del pasado e intenta iniciar romances sin mucha suerte. Por ello, a Ash no le quedará mas remedio que convertirse, una vez más, en un héroe cuando, accidentalmente, libera al Mal que amenaza con adueñarse del mundo.