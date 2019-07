Estos entrenamientos online de 40 minutos de duración, constan de 3 niveles diferentes, 3 meses cada nivel, diseñados para tres clases semanales cada mes. Cada clase está dividida en warm up, training y stretching. Además de este tipo de entrenamiento, en la página web hay cápsulas de diferentes grupos musculares como complemento o para las personas que no tienen el tiempo de realizar una clase completa, como por ejemplo glúteos, ejercicios para tonificar el CORE trabajando diferentes planchas, abdominales, etc.