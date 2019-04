– ¿A quiénes sí y a quiénes no recomendarías esta práctica?

– En verdad está recomendado para cualquier persona, con una buena aplicación, pero como en general las clases no son particulares o personalizadas esto hace que no se pueda saber el nivel que tienen los alumnos. Entonces, en ese sentido lo recomendable es que la práctica la hagan deportistas o ex deportistas que estén en actividad, con una buena condición física y que quieran mantener un buen estado aeróbico y anaeróbico con ganancia de fuerza. Y sobre todo para deportistas que trabajen sobre las prácticas intermitentes, sobre la deuda de oxígeno como pueden ser los deportes de contacto, deportes acíclicos colectivos como el fútbol o el rugby, el atletismo, pero fundamentalmente para esa rama de deportistas que tienen actividades de un estilo más explosivas, más intensas y con intervalos de intensidades.