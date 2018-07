3- Comer y beber por disciplina, no por sensaciones. La deshidratación y el vaciamiento de glucógeno causan fatiga y disminuyen el rendimiento. "Durante la actividad física se libera energía, y también se pierde mucho líquido a través de la sudoración. Ese sudor que se evapora, favorece al mantenimiento de la temperatura corporal. Si hacemos un paralelismo con un auto, hace que no se recaliente el motor. Por lo tanto la principal función que cumple el agua durante el ejercicio es la de enfriamiento corporal, pero si no se reponen de manera adecuada los líquidos perdidos puede llevar a la deshidratación", apuntó.