Tras ello, dos miembros de la organización se le arrimaron y le sugirieron no correr porque no iban a poder controlar cualquier reacción improvista. No podían asegurar que el normal desarrollo. Como alternativa, le ofrecieron conseguir una remera para que pueda correr. Pero no quiso hacerlo sin su camiseta que lleva la inscripción "Por una sociedad en paz". Y prefirió salir a caminar.