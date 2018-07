Cuenta que para alcanzar el objetivo la pasión y el entusiasmo son los bastiones: "Se requiere mucho sacrificio. Debes estar preparado para estar al lado de la pista durante horas, con viento, lluvia y sol, y aún así, al final de ese día, sientes que ganaste algo y ayudaste a alguien. Si no tienes eso y ves a tus atletas como máquinas, no creo que tengas la satisfacción de sentir que has logrado algo", concluyó.