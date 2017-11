Flatline todavía no está en la Argentina, pero es cuestión de tiempo. Mientras tanto, la propuesta abre un debate: ¿es necesario padecer el ejercicio? Para algunos, el reto de salir airosos excede lo físico y significa una oportunidad de autosuperación, de demostrarse a sí mismos que no hay nada que no puedan hacer. "Muchos nos dijeron que soñaban con tener un cuerpo para el infarto. Bueno, con Flatline eso estará mucho más cerca de lo que pueden imaginarse", enfatizó Cooper.