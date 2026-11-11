Una ducha fría puede hacer más que despertarte: qué sugiere un estudio sobre el riesgo de enfermarse

Un estudio de la Universidad de Basilea asoció las duchas frías regulares con una baja del 26% en los días de enfermedad y del 31% en el ausentismo laboral. (Freepik)

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Un grupo de adultos suizos que incorporó duchas frías durante 12 semanas informó menos días de enfermedad y menos ausencias laborales que quienes mantuvieron con mayor frecuencia el agua caliente.

La investigación, dirigida por la psicóloga Lena Glaser en la Universidad de Basilea, también calculó una reducción de emisiones asociada al menor uso de energía para calentar el agua.

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Los resultados no permiten afirmar que el agua fría prevenga enfermedades. El análisis comparó a los participantes según el hábito que efectivamente adoptaron, no a partir de una asignación aleatoria sostenida entre grupos. Además, los días de enfermedad y las faltas laborales surgieron de cuestionarios respondidos por los propios voluntarios.

Menos bajas laborales entre quienes mantuvieron las duchas frías

Los resultados de la investigación se basaron en cuestionarios completados por los propios participantes y carecen de verificación con historias clínicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación reunió tres ensayos realizados en Suiza entre 2019 y 2024. El análisis de salud incluyó a 719 personas de entre 18 y 65 años que no solían ducharse con agua fría y que no presentaban condiciones médicas que pudieran agravarse con esa práctica.

Durante 12 semanas, se les pidió que usaran el agua a la menor temperatura que pudieran tolerar. En algunos ensayos, la exposición se limitó a 30 segundos; en otros, duró varios minutos. Los voluntarios informaron mensualmente cuántos días se habían sentido enfermos y cuántas jornadas habían faltado al trabajo.

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Quienes se ducharon con agua fría al menos el 70% de las veces comunicaron un 26% menos de días de enfermedad y un 31% menos de ausencias laborales que el grupo que lo hizo con menor frecuencia. La diferencia sugiere una asociación, aunque no demuestra que el cambio de temperatura sea la causa directa de una mejor salud.

El promedio de días de enfermedad al comienzo de los ensayos rondaba los tres por mes. Por ese motivo, la disminución observada equivale, en términos cotidianos, a cerca de una jornada mensual o menos.

Limitaciones del diseño: sin asignación aleatoria ni verificación médica

La psicóloga Lena Glaser recomienda bajar la temperatura del agua de forma paulatina y desaconseja el cambio brusco en pacientes con asma o problemas cardíacos graves.

Los participantes se clasificaron según lo que hicieron durante el programa. De las 735 personas incluidas inicialmente, 459 adoptaron el hábito de forma regular y 276 quedaron en el grupo de uso menos frecuente. Esta diferencia abre la posibilidad de que quienes lograron sostener las duchas frías ya tuvieran características que influyeran en su estado de salud, su tolerancia al malestar o sus rutinas.

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Los datos tampoco fueron contrastados con historias clínicas ni registros de ausentismo. Cada persona indicó por su cuenta los días en que se sintió enferma y las jornadas que no asistió a trabajar.

El manuscrito sobre los resultados sanitarios fue enviado a la revista Journal of Health Psychology, pero los hallazgos todavía no habían atravesado una revisión por pares. La tesis de Glaser tampoco analizó los procesos biológicos que podrían explicar una eventual relación entre el agua fría y el sistema inmunitario.

Estudios anteriores han observado señales de una mayor respuesta inmunitaria tras exposiciones repetidas al frío, aunque aún falta determinar si ese efecto se traduce en menos infecciones o menores bajas por enfermedad. Para responderlo, harían falta ensayos que asignen de forma aleatoria duchas frías o calientes y que verifiquen los diagnósticos mediante registros médicos.

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Mayor deserción en los primeros días del programa

Los voluntarios manifestaron una sensación de mayor energía tras el baño frío, un estímulo inmediato que favorece la adopción de hábitos de menor impacto ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal dificultad no estuvo en conocer las instrucciones, sino en mantener el hábito. Un segundo análisis, con 586 participantes, estableció que una persona había abandonado el programa después de pasar una semana completa sin ducharse con agua fría.

Solo el 37 % de los participantes sostuvo duchas frías diarias durante las 12 semanas. La mayor parte de las deserciones ocurrió durante los primeros días, mientras que la tasa disminuyó después. Según la investigadora, esta tendencia indica que parte de los voluntarios se habituó gradualmente a la experiencia.

Los ensayos también probaron recursos para reforzar la adhesión, como videos sobre mentalidad o entrenamientos semanales destinados a aumentar la confianza. Las intervenciones no mejoraron los resultados de forma consistente y, en uno de los grupos, el entrenamiento se relacionó con un abandono más temprano.

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La recomendación de Glaser para quienes quieran probar este hábito es evitar un cambio abrupto. La temperatura puede bajarse gradualmente y adaptarse al nivel de comodidad de cada día. Las personas con enfermedades cardíacas graves, asma grave u otros cuadros sensibles al frío deberían consultar antes a un profesional de salud.

Reducción de consumo energético y emisiones al evitar el calentamiento del agua

Disminuir la temperatura del agua de 40 °C a 15 °C en una ducha de 45 litros ahorra 1,3 kWh de energía en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tesis de Glaser no se limitó a los posibles efectos sobre la salud. La tesis examinó las duchas frías como una práctica cotidiana que puede reducir el impacto ambiental de los hogares, ya que calentar agua representa una parte significativa del consumo energético doméstico en países de ingresos altos.

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De acuerdo con el cálculo de la Universidad de Basilea, una ducha de 45 litros que pasa de 40 °C (104 °F) a 15 °C (59 °F) permite ahorrar 1,3 kWh de energía. La reducción proviene de evitar el gasto necesario para elevar la temperatura del agua.

En el conjunto de 586 participantes analizados para la dimensión climática, se registraron cerca de 27.664 duchas frías. Con supuestos sobre duración y calentamiento del agua, la investigación estimó que esa práctica evitó unas 8,8 toneladas de dióxido de carbono. La universidad también calculó una reducción de 15 kilogramos de CO₂ por persona durante las 12 semanas.

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Estas estimaciones no proceden de medidores instalados en las viviendas, sino de la información brindada por los participantes y de cálculos sobre consumo de agua y energía. Aun así, apuntan a que disminuir la temperatura de la ducha puede reducir las facturas de servicios y las emisiones vinculadas al hogar.

Recompensas inmediatas como palanca para hábitos de menor impacto climático

El reporte sobre los efectos sanitarios fue enviado al Journal of Health Psychology y todavía no atravesó una instancia de revisión por pares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipótesis de Glaser parte de una dificultad habitual en las políticas ambientales: muchas personas reconocen el efecto de sus hábitos sobre el clima, pero rechazan cambios que perciben como una pérdida de comodidad o un gasto adicional.

En los cuestionarios, varios participantes señalaron que, tras las duchas frías, se sentían más despiertos o con más energía. También mencionaron satisfacción por haber sostenido una práctica incómoda. El estudio plantea que esas recompensas inmediatas pueden facilitar la continuidad de conductas que, al mismo tiempo, disminuyen el uso de energía.

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La investigadora advierte, sin embargo, que no se sabe si los voluntarios continuaron con las duchas frías una vez terminado el programa ni si compensaron ese ahorro con otros hábitos de mayor consumo. Por ahora, los datos muestran que bajar gradualmente la temperatura puede reducir la energía usada para calentar agua, mientras sus posibles efectos sanitarios requieren pruebas más concluyentes.