Un estudio vincula al calentamiento global con la expansión mundial de la Candida auris, un hongo letal que resiste casi todos los fármacos

Las muestras de laboratorio de Candida auris toleran temperaturas de hasta 47 ℃ gracias a respuestas de estrés térmico activadas por la presión ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

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De los tres a cinco millones de especies de hongos que se estima existen en la Tierra, apenas unos pocos cientos logran infectar a los seres humanos. La razón principal es la temperatura: la mayoría no puede sobrevivir a los 37 ℃ (98,6 ℉) del cuerpo humano, una barrera térmica que los mamíferos han mantenido durante millones de años como defensa involuntaria.

Sin embargo, investigadores de la Universidad de Würzburg advierten que ese escudo se está erosionando y que sus consecuencias ya podrían estar a la vista, al sostener que el cambio climático podría estar detrás de uno de los fenómenos más inquietantes de la micología reciente: la aparición global y simultánea de Candida auris, un hongo letal y resistente a los principales antifúngicos disponibles.

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La evidencia acumulada es desconcertante. Según se detalla en el estudio, cada grado centígrado de aumento en la temperatura global reduce un 5% ese gradiente térmico protector. Al mismo tiempo, la temperatura corporal promedio de los humanos ha descendido levemente en el último siglo, con lo que la brecha se estrecha desde ambos lados.

Carla Schuh y Chaitanya Gokhale, del Biocentro de la Universidad de Würzburg, analizaron cerca de 180 estudios para trazar el estado del conocimiento sobre C. auris y su posible vínculo con el calentamiento global. Los resultados se publicaron en la revista mSphere.

Candida auris emergió de forma simultánea en distintos continentes a través de linajes genéticos que evolucionaron de manera independiente desde su identificación en 2009 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Candida auris fue identificada por primera vez en Japón, en 2009, en el canal auditivo de un paciente, origen del que deriva su nombre latino: “levadura del oído”. Lo que desconcertó a los especialistas no fue su aparición, sino el patrón que siguió: en pocos años fue detectado simultáneamente en distintos continentes como linajes genéticos independientes, esto es, como poblaciones que evolucionaron por separado sin descender unas de otras.

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Para 2019 había sido hallado en más de 4.000 muestras de sangre en 40 países, y entre 2017 y 2023 los casos registrados a nivel mundial se multiplicaron entre dos y cinco veces, según la revisión recientemente publicada en mSphere.

C. auris podría ser el primero de muchos hongos que crucen la barrera térmica

La preocupación no se limita a este hongo. El estudio examina también otros casos: Cryptococcus gattii amplió su rango desde regiones tropicales hacia zonas templadas; Aspergillus fumigatus desarrolló resistencia a fungicidas agrícolas, y especies del complejo Candida haemulonii, cuya relevancia clínica crece pese a que históricamente carecían de termotolerancia.

La coincidencia de patrones apunta a que el cambio ambiental opera como un filtro que, en distintas especies de hongos, favorece a las variedades más resistentes al calor. “Dado el cambio en la dinámica de las infecciones por Candida, invertir en herramientas de previsión es imperativo, ya que esperamos que otras especies estrechamente relacionadas sigan esta trayectoria”, afirmaron Schuh y Gokhale según el comunicado de prensa de la universidad.

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Cada grado centígrado de aumento en la temperatura global reduce un 5% la barrera térmica protectora del cuerpo humano frente a los hongos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo concluye que el perfil de C. auris es consistente con la hipótesis climática. Prospera a 37 ℃ (98,6 ℉) y algunas muestras cultivadas en laboratorio toleran hasta 47 ℃, rango que sus parientes más cercanos no alcanzan. Esa tolerancia al calor no derivaría de mecanismos moleculares nuevos, sino de respuestas al estrés térmico presentes en muchas especies fúngicas que, bajo presión ambiental sostenida, pueden activarse.

Entre 2009 y 2016 surgieron cuatro grandes linajes genéticamente diferenciados, cada uno con un perfil de resistencia propio. La diversidad entre ellos es 17 veces mayor que la interna de cada grupo, lo que confirma que evolucionaron de forma independiente.

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En Kenia, el hongo representa el 38% de las candidemias, infecciones del torrente sanguíneo causadas por hongos del género Candida, lo que sugiere que la carga real de la enfermedad a nivel mundial es muy superior a la documentada.

Una combinación de rasgos que lo hace difícil de combatir

C. auris combina tres características que se refuerzan mutuamente. Además de su tolerancia al calor, presenta resistencia a las tres principales clases de antifúngicos disponibles: hasta el 90% de las muestras son resistentes a los azoles, el 30% a la anfotericina B y entre el 2% y el 8% a las equinocandinas.

El hongo Candida auris resiste la desinfección estándar en hospitales y causa una tasa de mortalidad cercana al 52% al alcanzar el torrente sanguíneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los azoles y las equinocandinas son los medicamentos de primera y última línea contra infecciones fúngicas graves; la anfotericina B es el recurso cuando los demás fallan. Se han documentado incluso cepas resistentes a las tres clases de forma simultánea, lo que deja a los médicos sin opciones terapéuticas efectivas.

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El hongo también puede sobrevivir durante meses en superficies hospitalarias y resiste los protocolos de desinfección estándar, lo que convierte a los centros médicos en un reservorio difícil de erradicar. Si ingresa al torrente sanguíneo, la mortalidad oscila entre el 20% y el 67% según el estudio, y ronda el 52% en la mayoría de los países.

“La comunidad científica coincide en que las infecciones fúngicas son cada vez más relevantes a nivel mundial, aunque las causas exactas y el rol de cada factor siguen siendo objeto de debate”, afirmó Carla Schuh, investigadora del Biocentro, según el comunicado de prensa.

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