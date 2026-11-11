Qué es el sistema glinfático y por qué el descanso nocturno es clave para su rol en la salud cerebral

El sistema glinfático comprende el intercambio entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido intersticial para el transporte de metabolitos fuera del tejido cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Qué ocurre en el cerebro durante el sueño y qué puede afirmarse sobre la eliminación de residuos? La investigación relaciona el descanso con cambios en la circulación de fluidos cerebrales, aunque todavía no demuestra que una noche de sueño “limpie” el cerebro ni que prevenga, por sí sola, enfermedades neurodegenerativas.

El concepto que organiza esta discusión es el sistema glinfático, un sistema de drenaje cerebral descubierto hace poco más de una década, que describe el intercambio entre el líquido cefalorraquídeo, que rodea el cerebro y la médula espinal, y el líquido intersticial, presente entre las células cerebrales. A través de ese intercambio, el cerebro elimina metabolitos —productos de desecho del metabolismo neuronal— que se acumulan durante la vigilia.

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La primera imagen del drenaje cerebral en personas vivas

En octubre de 2024, Juan Piantino, médico e investigador de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón (OHSU), publicó en los Proceedings of the National Academy of Sciences el primer estudio que muestra, mediante imágenes de resonancia magnética, cómo circula el líquido cefalorraquídeo por los canales del cerebro humano en personas vivas.

El experimento incluyó a cinco pacientes que debían someterse a una cirugía cerebral para extirpar un tumor. Durante el procedimiento, recibieron una inyección de gadolinio, un compuesto de contraste inerte, directamente en el líquido cefalorraquídeo. Las imágenes obtenidas entre las 12 y las 48 horas posteriores a la cirugía mostraron ese líquido moviéndose a través de canales definidos —los espacios perivasculares, estructuras rellenas de fluido que corren paralelas a los vasos sanguíneos del cerebro— y luego penetrando en el tejido cerebral.

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La evidencia científica confirma rutas de fluidos en el cerebro humano pero todavía no demuestra la prevención del alzhéimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esto demuestra que el líquido cefalorraquídeo no entra al cerebro de forma aleatoria, como si pusieran una esponja en un balde de agua”, explicó Piantino en el comunicado institucional de OHSU. “Va por estos canales”, resumió. El NIH divulgó los resultados en su sección NIH Research Matters, señalando que los hallazgos coinciden con imágenes previas obtenidas en ratones y refuerzan el interés por intervenciones orientadas a mejorar la función del sistema glinfático en personas con riesgo de Alzheimer u otras demencias.

El estudio es una prueba de concepto, no un ensayo clínico. Su valor está en confirmar que el mecanismo existe en personas vivas, pero su escala —cinco pacientes, todos sometidos a cirugía cerebral, con la consiguiente alteración del entorno fisiológico— no permite calcular cuánto material sale ni establecer que ese mecanismo evite enfermedades.

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Las neuronas funcionan como bombas durante el sueño

En febrero de 2024, investigadores de la Universidad de Washington en San Luis publicaron en Nature un estudio que explica qué impulsa el movimiento del líquido cefalorraquídeo mientras los animales duermen.

Li-Feng Jiang-Xie, investigador posdoctoral del Departamento de Patología e Inmunología de la Universidad Washington en San Luis (WashU) y primer autor del trabajo, y sus colegas monitorearon la actividad neuronal en ratones dormidos y comprobaron que las neuronas disparan en patrones sincronizados durante el sueño, generando ondas iónicas de alta amplitud en el líquido intersticial. Esas ondas son las que propulsan el fluido a través del tejido cerebral. “Estas neuronas son pequeñas bombas”, describió Jiang-Xie en el comunicado de WashU Medicine. “La actividad neuronal sincronizada impulsa el flujo de fluido y la eliminación de residuos del cerebro”, agregó.

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Un estudio de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón identificó la circulación de líquido cefalorraquídeo por espacios perivasculares en cinco personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los investigadores suprimieron esa actividad sincronizada mediante técnicas quimogenéticas, el líquido cefalorraquídeo dejó de penetrar en las regiones silenciadas y los residuos no pudieron salir. El resultado permite proponer un mecanismo biológico en animales con un nivel de detalle que los estudios en humanos todavía no pueden igualar. Precisar si las neuronas cumplen esa misma función de bombeo en el cerebro humano, y en qué medida, es una de las preguntas que la investigación sobre el sistema glinfático tiene abiertas.

La privación de sueño aumenta una proteína vinculada al Alzheimer

La conexión entre el sueño y la acumulación de residuos cerebrales tiene también respaldo en datos clínicos. Una investigación de la Universidad de Washington en San Luis, publicada en Annals of Neurology en 2018, comparó una noche de sueño normal con una noche completa sin dormir en ocho adultos sanos de entre 30 y 60 años. Los participantes fueron seguidos durante 36 horas mediante catéteres lumbares que permitían extraer muestras del líquido cefalorraquídeo cada dos horas.

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Los resultados mostraron que la privación de sueño elevó entre un 25 y un 30% los niveles de beta-amiloide —una proteína cuya acumulación está asociada al desarrollo del alzhéimer— en comparación con los que habían dormido normalmente. La causa, según el análisis cinético incluido en el estudio, fue un aumento en la producción de la proteína durante la vigilia, no una reducción en su eliminación.

La conexión entre privación de sueño y acumulación de beta-amiloide está bien documentada, pero ese aumento no demuestra que una noche de mal descanso cause alzhéimer. La enfermedad implica décadas de acumulación progresiva, y la relación entre los picos nocturnos observados en personas sanas y el desarrollo de patología crónica no está establecida.

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Qué factores debilitan el sistema glinfático

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH) del NIH, en su documentación sobre investigaciones en curso, identifica una serie de condiciones que suprimen la actividad del sistema glinfático: la privación de sueño, el envejecimiento, el consumo elevado de alcohol, el estrés crónico, las migrañas con aura y los accidentes cerebrovasculares.

El NCCIH también señala que el ejercicio físico, la estimulación cerebral no invasiva y ciertas técnicas respiratorias han mostrado, en estudios con animales o en ensayos preliminares con personas, efectos sobre el flujo glinfático. La estimulación sensorial gamma —luz y sonido a 40 Hz— redujo la acumulación de amiloide en modelos de ratón con alzhéimer. Ninguna de estas intervenciones tiene todavía evidencia suficiente para ser recomendada como estrategia preventiva en personas sanas.

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