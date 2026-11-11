Niebla mental y fallas de memoria después de los 50 años: qué función cumple el sistema glinfático durante el sueño

El sistema glinfático participa en el intercambio de líquidos cerebrales y facilita la eliminación de desechos como las proteínas beta amiloide y tau (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los lapsos de memoria, la dificultad para concentrarse y la sensación de niebla mental pueden generar inquietud a partir de los 50 años. Entre los factores asociados con estas manifestaciones aparece la calidad del descanso nocturno y, en especial, el sueño profundo.

Según un informe de Vanity Fair, la investigación sobre el sistema glinfático indica que el sueño participa en el intercambio de líquidos del cerebro y podría favorecer la eliminación de desechos metabólicos, entre ellos las proteínas beta amiloide y tau.

PUBLICIDAD

Sin embargo, sus mecanismos exactos en humanos siguen bajo estudio y la evidencia no permite atribuir todos los problemas de memoria o concentración a alteraciones de este sistema.

La falta de sueño altera marcadores vinculados con la depuración cerebral

Un estudio de la Universidad de Oslo, publicado en Brain, siguió mediante resonancias magnéticas el recorrido de un trazador en el cerebro.

Los investigadores compararon a siete personas privadas de sueño durante una noche con un grupo de 17 participantes que pudo dormir. La falta de descanso se asoció con una menor eliminación del trazador en áreas como la corteza cerebral y la sustancia blanca.

Científicos de la Universidad Washington registran un alza de hasta 55% en los niveles de beta amiloide en el líquido cefalorraquídeo tras una noche sin descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo ofrece una de las pruebas más directas en humanos sobre el efecto de la privación de sueño en el transporte de moléculas dentro del cerebro. Sus autores aclararon que se trató de una muestra pequeña y de un experimento de corta duración. Por esa razón, el hallazgo no permite establecer por sí solo efectos cognitivos permanentes.

PUBLICIDAD

En otra investigación, realizada por científicos de la Universidad Washington en San Luis, cinco adultos sanos atravesaron una noche de sueño habitual y otra de privación de sueño.

Durante la falta de descanso, aumentaron entre 35% y 55% las concentraciones de beta amiloide y tau en el líquido cefalorraquídeo, mientras que sus niveles en sangre descendieron entre 5 % y 15 %.

Los autores interpretaron ese patrón como una posible disminución del transporte de esas proteínas desde el sistema nervioso central hacia la sangre.

El sueño profundo concentra procesos de recuperación nocturna

El descanso se organiza en ciclos de alrededor de 90 a 100 minutos, con fases de sueño no REM y REM. El sueño no REM concentra las etapas más profundas, también llamadas sueño de ondas lentas, que predominan en la primera mitad de la noche.

PUBLICIDAD

La fase REM suele ganar duración hacia el final del descanso y se vincula con procesos como la consolidación de la memoria.

Las fases de ondas lentas predominan en la primera mitad de la noche y la etapa REM colabora con la consolidación de la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el sueño profundo se producen oscilaciones coordinadas de la actividad neuronal, el flujo sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo. Estudios experimentales sugieren que en ese período cambian las condiciones del espacio entre las células cerebrales y se facilita el intercambio de fluidos.

Una revisión sistemática de 190 investigaciones, con más de 19.000 participantes, encontró numerosas asociaciones entre problemas de sueño, características del líquido cefalorraquídeo y mediciones relacionadas con el sistema glinfático.

También advirtió que los resultados son heterogéneos y que aún no existe un método único para medir con precisión la función glinfática en personas vivas.

PUBLICIDAD

La edad se asocia con menos sueño de ondas lentas

El envejecimiento modifica la arquitectura del sueño. Las personas mayores suelen registrar más despertares nocturnos y menos tiempo de sueño profundo.

Un estudio de la cohorte estadounidense Framingham Heart Study analizó a 346 adultos de 60 años o más con dos estudios del sueño realizados con una diferencia promedio de 5,2 años.

Las fases de ondas lentas predominan en la primera mitad de la noche y la etapa REM colabora con la consolidación de la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron una disminución media anual de 0,6 puntos porcentuales en la proporción de sueño de ondas lentas. Durante el seguimiento posterior, una reducción anual mayor de esa fase se asoció con un 27 % más de riesgo de demencia.

El resultado muestra una asociación y no una relación de causa y efecto: otros factores de salud podrían influir tanto en el sueño como en la evolución cognitiva.

PUBLICIDAD

La calidad y duración del descanso influyen en la memoria, la atención y el aprendizaje. Los problemas de concentración pueden tener diversas causas, por lo que se recomienda consultar a un profesional si persisten, empeoran o afectan la vida diaria.

Los hábitos regulares favorecen un descanso de mejor calidad

Mantener horarios estables para acostarse y levantarse ayuda a sostener el ritmo circadiano, que regula los períodos de sueño y vigilia a lo largo de las 24 horas.

Reducir la exposición a pantallas y otras fuentes de luz intensa antes de dormir, disponer de un ambiente tranquilo y realizar actividad física regular son prácticas vinculadas con una mejor calidad del descanso.

PUBLICIDAD

El establecimiento de horarios regulares y el retiro de pantallas antes de dormir contribuyen al sostenimiento del ritmo circadiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación general para adultos es dormir entre siete y nueve horas por noche. Para las personas de 65 años o más, la referencia habitual se sitúa entre siete y ocho horas, aunque las necesidades pueden variar según la edad, el estado de salud y las características individuales.

La hidratación es importante para la salud general, pero no hay pruebas suficientes para afirmar que aumente de forma directa la depuración glinfática en personas sanas.

Dormir de manera suficiente y regular no garantiza por sí solo la prevención del deterioro cognitivo. La evidencia disponible indica que el descanso forma parte de los factores modificables que pueden contribuir a la salud cerebral y al funcionamiento cotidiano de la memoria y la atención.

PUBLICIDAD