El riesgo nutricional que pueden esconder los reemplazos vegetales de los lácteos

La sustitución de lácteos por alternativas vegetales sin fortificar disminuye el aporte de calcio, yodo, riboflavina y vitamina B12 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La expansión de los productos de origen vegetal está vinculada a la intolerancia a la lactosa, la alergia a las proteínas de la leche, las dietas veganas y el interés por reducir el consumo de alimentos de origen animal. Sin embargo, su composición no es uniforme y varía de manera considerable entre productos y marcas.

Estos alimentos pueden reemplazar a los lácteos en preparaciones cotidianas y en patrones de alimentación específicos. Pero que imiten el sabor, la textura o el uso culinario de la leche, el yogur o el queso no implica que aporten los mismos nutrientes. La presencia de calcio, proteínas, vitamina B12, riboflavina y yodo depende de la materia prima y, sobre todo, de si el producto está fortificado.

PUBLICIDAD

Un estudio sobre el mercado británico, difundido por The Guardian, analizó el efecto de sustituir lácteos por alternativas vegetales y advirtió que los productos no fortificados pueden reducir la ingesta de micronutrientes esenciales. El yodo aparece como el nutriente más sensible a este reemplazo, con efectos potenciales particularmente relevantes entre adolescentes y mujeres en edad fértil.

Apenas el 12% de las bebidas y sustitutos vegetales analizados en el mercado británico contiene yodo en su composición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alternativas vegetales no fortificadas pueden reducir la ingesta de nutrientes esenciales

Una investigación, publicada en The Lancet Planetary Health, modeló la sustitución de leche, yogur y queso por versiones vegetales. El equipo utilizó datos de más de 3.500 personas de entre 18 meses y 100 años incluidos en la Encuesta Nacional de Dieta y Nutrición británica, según informó la Universidad de Surrey.

PUBLICIDAD

Los científicos evaluaron cuatro micronutrientes que los lácteos aportan en esa población: yodo, calcio, riboflavina y vitamina B12. De acuerdo con la revisión, sustituir entre el 20% y el 35% de los lácteos por alternativas vegetales con los niveles habituales de fortificación en el mercado produjo una caída en la ingesta de esos cuatro nutrientes. La prevalencia de ingesta insuficiente de yodo pasó del 54% al 65% entre las adolescentes y del 32% al 42% entre las mujeres de 19 a 49 años en los escenarios analizados.

La escasez de yodo representa el mayor riesgo nutricional ante el reemplazo de lácteos en adolescentes y mujeres en edad fértil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo relevó 146 bebidas vegetales, 76 yogures y 67 quesos vegetales disponibles en el mercado británico. Según publicó la Universidad de Surrey, el 61% contenía calcio añadido y el 46% vitamina B12, pero solo el 19% estaba fortificado con riboflavina y apenas el 12% incluía yodo. La sustitución total de lácteos por productos no lácteos elevó la proporción de ingesta insuficiente de yodo al 80% entre las adolescentes y al 72% entre los adolescentes varones, de acuerdo con el modelo.

PUBLICIDAD

El fenómeno no se limita al Reino Unido. Un estudio australiano de modelización dietética estimó que sustituir leche de vaca por bebidas vegetales sin fortificar podría duplicar la proporción de mujeres con ingesta inadecuada de yodo, del 8% al 16%. También proyectó descensos en riboflavina y vitamina B12, con mayor impacto en algunos grupos de edad.

Las alternativas vegetales son preferibles en situaciones específicas

Las alternativas vegetales cumplen una función importante para quienes no consumen lácteos por alergia a sus proteínas, intolerancia a la lactosa, elección vegana u otros motivos alimentarios. Una revisión publicada en European Food Research and Technology indicó que también son elegidas por preocupaciones ambientales, preferencias personales y búsqueda de productos con menor contenido de grasas saturadas.

PUBLICIDAD

La intolerancia a la lactosa se produce cuando existe una actividad insuficiente de lactasa, la enzima que permite digerir ese azúcar presente en la leche. La revisión señaló que las bebidas vegetales ofrecen una opción sin lactosa para estas personas. En cambio, la alergia a la proteína de leche de vaca exige evitar los lácteos, aunque algunas alternativas vegetales, como las elaboradas con soja o almendras, también pueden provocar reacciones en personas sensibles a esos ingredientes.

Las bebidas de soja aportan niveles de proteína más cercanos a la leche de vaca que las formulaciones a base de avena, arroz o coco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La composición nutricional cambia según la base utilizada. El estudio indicó que las bebidas de soja pueden acercarse más al aporte proteico de la leche de vaca, mientras que numerosas bebidas de almendra, avena, arroz o coco contienen menos proteína. La investigación australiana añadió que, excepto las bebidas de soja, las alternativas vegetales evaluadas tendían a aportar menos proteínas que la leche de vaca.

PUBLICIDAD

La fortificación, por lo tanto, es un aspecto central al momento de comparar productos. Los investigadores de Surrey y de la Universidad Queen’s de Belfast concluyeron que fortificar de manera obligatoria las alternativas vegetales podría evitar la caída promedio de micronutrientes asociada al reemplazo de lácteos. En sus modelos, la combinación de productos vegetales fortificados y pan enriquecido con yodo redujo la proporción de adolescentes con ingesta insuficiente de ese mineral.

La doctora Katie Nicol, coautora del estudio e investigadora de la Universidad de Surrey, sostuvo que las políticas nutricionales deben acompañar los objetivos ambientales sin comprometer la salud pública. En esa línea, los hallazgos no plantean que toda persona que elija alternativas vegetales desarrollará una deficiencia, sino que muestran diferencias relevantes entre productos y grupos de población cuando los reemplazos se realizan con opciones no fortificadas.

PUBLICIDAD