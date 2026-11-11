El ébola en el Congo supera los 11.000 casos y más de 5.300 muertos en el segundo brote más letal de la historia

El Instituto Nacional de Salud Pública del país registra 5.387 muertes y una tasa de letalidad del 48,8 % desde que se declaró la emergencia en mayo - REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere

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La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo acumula más de 11.000 casos confirmados y 5.387 muertes desde que fue declarada el 15 de mayo de 2026, informaron las autoridades congoleñas este miércoles. Las cifras ubican a esta epidemia como la segunda más letal de la historia, detrás del episodio que recorrió África Occidental entre 2014 y 2016.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la República Democrática del Congo publicó un informe con datos actualizados al 9 de noviembre que registra un total de 11.042 infecciones, según informó Deutsche Welle. La tasa de letalidad alcanza el 48,8 %, una cifra que refleja la gravedad del cuadro sanitario en un país que atraviesa simultáneamente conflictos armados y una sobrecarga crónica de sus servicios de salud.

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Ocho provincias afectadas y muertes que ocurren fuera de los centros médicos

La enfermedad se extendió por ocho de las 26 provincias del Congo, y una porción significativa de las muertes se produjo fuera de los centros de tratamiento habilitados. Esa situación dificulta el rastreo de contactos y el control del virus, dos pilares fundamentales para frenar su avance.

Con más de 11.042 infecciones confirmadas y casi la mitad de los pacientes fallecidos, la epidemia activa supera en magnitud a todos los brotes anteriores - REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere

Cuando un paciente fallece fuera del sistema formal de atención, reconstruir el círculo de personas con quienes tuvo contacto se vuelve considerablemente más difícil. Esa brecha en la vigilancia epidemiológica permite que el patógeno circule sin que las autoridades puedan intervenir a tiempo.

La detección tardía y la sobrecarga sanitaria aceleraron la propagación del virus por encima de los niveles observados en emergencias anteriores. En varias zonas del país, el acceso a la atención médica es limitado, lo que deja pacientes sin diagnóstico y sin aislamiento durante días críticos. La presencia de grupos armados activos impidió, en varios momentos, el despliegue de equipos de respuesta en áreas remotas.

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La enfermedad traspasó las fronteras y ya abarca tres regiones del continente

El virus se extendió más allá de los límites de la República Democrática del Congo hacia África Oriental, Central y Occidental. Es la dispersión geográfica más amplia que haya registrado un brote de ébola en el continente hasta la fecha.

La dispersión geográfica del virus es la más amplia registrada en un solo episodio en el continente; ocho provincias congoleñas están afectadas

Esta propagación regional añade complejidad a los esfuerzos de contención. Cada país involucrado implica coordinar sistemas sanitarios distintos, con recursos variables y protocolos no siempre alineados, lo que exige una articulación más intensa entre gobiernos y organismos internacionales.

La vigilancia en las zonas fronterizas se convirtió en una prioridad, aunque los recursos disponibles en muchas de esas áreas resultan insuficientes para cubrir la demanda que genera una epidemia de esta magnitud. La movilidad de personas entre países con infraestructura sanitaria débil facilita la circulación del patógeno más allá de los perímetros de contención establecidos.

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Solo el episodio de 2014-2016 en África Occidental superó las cifras actuales

El brote que recorrió África Occidental hace más de una década sigue siendo el más grande de la historia: infectó a más de 28.600 personas y causó más de 11.000 fallecimientos. La epidemia actual en la República Democrática del Congo ya ocupa el segundo lugar en magnitud, con cifras que continúan en ascenso.

Desde la declaración de la emergencia en mayo, el número de contagios creció de forma sostenida. La superación de las 11.000 infecciones llevó a las autoridades sanitarias a intensificar las medidas de respuesta en las provincias más comprometidas.

El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con sangre, fluidos corporales o tejidos de personas o animales infectados. Su alta mortalidad y la velocidad con que avanza en entornos con sistemas de salud debilitados la ubican entre las enfermedades con mayor potencial de generar emergencias sanitarias de alcance regional.

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Con casi la mitad de los infectados fallecidos, la capacidad de atención local permanece al límite, según el INSP.