Ciencia

El ébola en el Congo supera los 11.000 casos y más de 5.300 muertos en el segundo brote más letal de la historia

La epidemia declarada el 15 de mayo ya se extendió a ocho provincias congoleñas y cruzó las fronteras hacia tres regiones de África, con una tasa de letalidad del 48,8 %

El Instituto Nacional de Salud Pública del país registra 5.387 muertes y una tasa de letalidad del 48,8 % desde que se declaró la emergencia en mayo - REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere
El Instituto Nacional de Salud Pública del país registra 5.387 muertes y una tasa de letalidad del 48,8 % desde que se declaró la emergencia en mayo - REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere
Guardar

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo acumula más de 11.000 casos confirmados y 5.387 muertes desde que fue declarada el 15 de mayo de 2026, informaron las autoridades congoleñas este miércoles. Las cifras ubican a esta epidemia como la segunda más letal de la historia, detrás del episodio que recorrió África Occidental entre 2014 y 2016.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la República Democrática del Congo publicó un informe con datos actualizados al 9 de noviembre que registra un total de 11.042 infecciones, según informó Deutsche Welle. La tasa de letalidad alcanza el 48,8 %, una cifra que refleja la gravedad del cuadro sanitario en un país que atraviesa simultáneamente conflictos armados y una sobrecarga crónica de sus servicios de salud.

PUBLICIDAD

Ocho provincias afectadas y muertes que ocurren fuera de los centros médicos

La enfermedad se extendió por ocho de las 26 provincias del Congo, y una porción significativa de las muertes se produjo fuera de los centros de tratamiento habilitados. Esa situación dificulta el rastreo de contactos y el control del virus, dos pilares fundamentales para frenar su avance.

Con más de 11.042 infecciones confirmadas y casi la mitad de los pacientes fallecidos, la epidemia activa supera en magnitud a todos los brotes anteriores - REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere
Con más de 11.042 infecciones confirmadas y casi la mitad de los pacientes fallecidos, la epidemia activa supera en magnitud a todos los brotes anteriores - REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere

Cuando un paciente fallece fuera del sistema formal de atención, reconstruir el círculo de personas con quienes tuvo contacto se vuelve considerablemente más difícil. Esa brecha en la vigilancia epidemiológica permite que el patógeno circule sin que las autoridades puedan intervenir a tiempo.

La detección tardía y la sobrecarga sanitaria aceleraron la propagación del virus por encima de los niveles observados en emergencias anteriores. En varias zonas del país, el acceso a la atención médica es limitado, lo que deja pacientes sin diagnóstico y sin aislamiento durante días críticos. La presencia de grupos armados activos impidió, en varios momentos, el despliegue de equipos de respuesta en áreas remotas.

PUBLICIDAD

La enfermedad traspasó las fronteras y ya abarca tres regiones del continente

El virus se extendió más allá de los límites de la República Democrática del Congo hacia África Oriental, Central y Occidental. Es la dispersión geográfica más amplia que haya registrado un brote de ébola en el continente hasta la fecha.

La dispersión geográfica del virus es la más amplia registrada en un solo episodio en el continente; ocho provincias congoleñas están afectadas
La dispersión geográfica del virus es la más amplia registrada en un solo episodio en el continente; ocho provincias congoleñas están afectadas

Esta propagación regional añade complejidad a los esfuerzos de contención. Cada país involucrado implica coordinar sistemas sanitarios distintos, con recursos variables y protocolos no siempre alineados, lo que exige una articulación más intensa entre gobiernos y organismos internacionales.

La vigilancia en las zonas fronterizas se convirtió en una prioridad, aunque los recursos disponibles en muchas de esas áreas resultan insuficientes para cubrir la demanda que genera una epidemia de esta magnitud. La movilidad de personas entre países con infraestructura sanitaria débil facilita la circulación del patógeno más allá de los perímetros de contención establecidos.

Solo el episodio de 2014-2016 en África Occidental superó las cifras actuales

El brote que recorrió África Occidental hace más de una década sigue siendo el más grande de la historia: infectó a más de 28.600 personas y causó más de 11.000 fallecimientos. La epidemia actual en la República Democrática del Congo ya ocupa el segundo lugar en magnitud, con cifras que continúan en ascenso.

Desde la declaración de la emergencia en mayo, el número de contagios creció de forma sostenida. La superación de las 11.000 infecciones llevó a las autoridades sanitarias a intensificar las medidas de respuesta en las provincias más comprometidas.

El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con sangre, fluidos corporales o tejidos de personas o animales infectados. Su alta mortalidad y la velocidad con que avanza en entornos con sistemas de salud debilitados la ubican entre las enfermedades con mayor potencial de generar emergencias sanitarias de alcance regional.

Con casi la mitad de los infectados fallecidos, la capacidad de atención local permanece al límite, según el INSP.

Temas Relacionados

República Democrática del CongoEpidemiaEnfermedades infecciosasCongoÉbolaÁfricaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una terapia experimental eliminó tumores cerebrales infantiles en todos los ratones tratados y podría probarse en humanos en 2027

Científicos de la UCSF desarrollaron células inmunitarias que permanecen inactivas fuera del sistema nervioso y atacan el glioma difuso de la línea media al detectar señales propias de ese tejido

Una terapia experimental eliminó tumores cerebrales infantiles en todos los ratones tratados y podría probarse en humanos en 2027

Por qué los científicos buscan desarrollar nuevos medicamentos contra el cáncer en el espacio y qué ventajas ofrece la microgravedad

Una flota de cápsulas autónomas analiza cómo la ausencia de gravedad puede mejorar la estructura de compuestos farmacéuticos, facilitar su suministro e impulsar una industria orbital aún sometida a pruebas regulatorias

Por qué los científicos buscan desarrollar nuevos medicamentos contra el cáncer en el espacio y qué ventajas ofrece la microgravedad

Una ducha fría puede hacer más que despertarte: qué sugiere un estudio sobre el riesgo de enfermarse

Un ensayo realizado en Suiza siguió a adultos que modificaron su rutina diaria durante tres meses. El análisis registró menos ausencias laborales y evaluó también el posible impacto ambiental de esa práctica

Una ducha fría puede hacer más que despertarte: qué sugiere un estudio sobre el riesgo de enfermarse

Niebla mental y fallas de memoria después de los 50 años: qué función cumple el sistema glinfático durante el sueño

Investigaciones recientes analizaron cómo las fases más profundas del descanso intervienen en la circulación de líquidos cerebrales y cuáles son los límites científicos al relacionar ese proceso con el rendimiento cognitivo

Niebla mental y fallas de memoria después de los 50 años: qué función cumple el sistema glinfático durante el sueño

Condimento sonoro: el cerebro responde con más fuerza al sabor cuando hay música, afirma un estudio

Investigadores daneses registraron por primera vez actividad neurológica que demuestra cómo ciertas melodías amplifican la experiencia en la mesa

Condimento sonoro: el cerebro responde con más fuerza al sabor cuando hay música, afirma un estudio

DEPORTES

Inesperado reclamo de un ex entrenador de Boca Juniors: “Lo tendrían que haber descalificado de la Copa Argentina”

Inesperado reclamo de un ex entrenador de Boca Juniors: “Lo tendrían que haber descalificado de la Copa Argentina”

Preocupación por el violento golpe que sufrió un jugador de la NHL y abrió un debate en el hockey sobre hielo: “No se encontraba bien”

La peculiar regla de la Fórmula 1 que pone en jaque la alineación de pilotos de Haas tras la abrupta salida de Esteban Ocon

El plan especial que diseñó Ponzio de cara al decisivo duelo que afrontará River Plate ante Lanús por el Torneo Clausura

La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton en medio de la crisis que atraviesa Ferrari

TELESHOW

Preocupación por la salud de Jorge Bocacci, el emblemático presentador de Titanes en el Ring

Preocupación por la salud de Jorge Bocacci, el emblemático presentador de Titanes en el Ring

Pampita peregrinó de madrugada a Luján para participar de la misa del papa León XIV: las fotos de su travesía

Marta Fort homenajeó a su padre en MasterChef Celebrity y provocó una ovación de sus compañeros: “Me traje tapadito”

“Oración del remanso”, el tema que conmovió al Papa León XIV: nació entre pescadores y se convirtió en plegaria

Emocionado, Luciano Pereyra cantó en la previa de la misa del Papa León XIV en Luján: así fue su presentación

INFOBAE AMÉRICA

Dos estudiantes terminaron envueltos en llamas durante una presunta novatada y la universidad suspendió a la fraternidad

Dos estudiantes terminaron envueltos en llamas durante una presunta novatada y la universidad suspendió a la fraternidad

Francis Bacon, filósofo inglés: “Un poco de filosofía inclina la mente del hombre al ateísmo, pero la profundidad en la filosofía la lleva a la religión”

La guerra con Irán costará a los países del Golfo casi un billón de dólares en daños y pérdidas hasta 2030

El peor brote de ébola de la historia de Congo supera los 11.000 casos confirmados y 5.300 muertos

Los enviados de Trump viajarán a Moscú para reunirse con Putin tras las conversaciones sobre Ucrania en Abu Dhabi