Ciencia

Dormir cuatro horas y sentirse bien: la ciencia detrás de quienes no necesitan más descanso

El síndrome hereditario FNSS, identificado por científicos de la Universidad de California en San Francisco, afecta a personas que se despiertan temprano y conservan la memoria y el rendimiento cognitivo

Una mujer recostada en un sillón con cojines y manta lleva una pequeña almohadilla de tela azul sobre los ojos.
Una revisión identificó un nuevo gen asociado al síndrome de sueño corto natural familiar, condición hereditaria que permite a sus portadores descansar entre cuatro y seis horas sin deterioro cognitivo aparente (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Investigadores identificaron mutaciones genéticas que permiten a algunas personas funcionar con apenas cuatro horas de sueño sin sufrir consecuencias para su salud, un hallazgo que abre la puerta al desarrollo de tratamientos para trastornos del descanso. La condición, conocida como sueño corto natural familiar (FNSS, por sus siglas en inglés), es hereditaria y se distingue del insomnio o del simple hábito de trasnochar.

Según un artículo de BBC Future, Aimee Pugh Bernard, profesora de inmunología en la Universidad de Colorado, se acuesta alrededor de las 22:00 y se levanta a las 04:30 con plena energía. Pasea a su perro, completa una hora de gimnasio y acumula hora y media de trabajo antes de las 08:00. Su padre y su hermano comparten el mismo patrón. En 2019, un análisis de sangre confirmó que Bernard carga con una mutación asociada al FNSS, una condición rara pero documentada que explica su capacidad de rendir con tan pocas horas de reposo.

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Las mutaciones del FNSS protegen a quienes las portan de los efectos negativos del poco sueño

Ilustración de un cerebro junto a una cadena de ADN y un semicírculo horario, sobre seis recuadros con íconos temáticos y bloques de texto.
Una infografía detalla las mutaciones genéticas vinculadas al síndrome de sueño corto natural y las consecuencias neurológicas causadas por la falta de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de la Universidad de California en San Francisco fue el primero en describir una alteración genética vinculada al FNSS en humanos. Quienes la presentan se acuestan a horas habituales, pero se despiertan muy temprano y duermen entre cuatro y seis horas y media por noche. Lo llamativo no es solo la brevedad del ciclo, sino que esas personas parecen estar resguardadas de las consecuencias usuales: deterioro de la memoria, mayor riesgo de alzhéimer y peor rendimiento cognitivo.

Una revisión publicada en septiembre de 2026 en Current Opinion in Pediatrics aportó la evidencia más reciente: identificó un nuevo gen, el SIK3, cuya alteración se suma a los ya conocidos como parte de la condición. Los autores del trabajo concluyeron que estas mutaciones podrían contribuir a un envejecimiento más saludable, aunque aún no está claro de qué manera lo logran.

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Cientos de variantes genéticas comunes también determinan cuánto necesita dormir cada persona

El FNSS representa el extremo más infrecuente del espectro. Aun así, la herencia genética incide en la duración del sueño de forma mucho más extendida: entre el 30% y el 65% de la diferencia en las horas de descanso entre individuos puede atribuirse a ese factor. Isabelle Austin-Zimmerman, genetista del King’s College de Londres, analizó datos de casi 650.000 adultos e identificó alrededor de 244 segmentos del genoma relacionados con ese rasgo.

Una mujer está sentada frente a una computadora portátil con documentos, una taza, un plato con fruta y un gato dormido en una silla.
La ciencia identifica genes que permiten a algunas personas funcionar con pocas horas de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ninguno de esos segmentos, tomado de forma aislada, implica más que un minuto de diferencia. Combinados, sin embargo, pueden sumar cerca de 20 minutos entre una persona y otra. Un trabajo reciente liderado por Chiara Petrosellini, del University College London, encontró que mujeres con trastorno bipolar y mayor propensión genética al ciclo breve tenían la mitad del riesgo de desarrollar psicosis posparto frente a quienes presentaban menor propensión. Los investigadores apuntan a que esas pacientes pudieron haber desarrollado tolerancia a la privación del descanso en etapas anteriores de la vida.

Percibirse bien con poco sueño no garantiza que el organismo no pague un costo

No todas las alteraciones asociadas al ciclo corto resultan beneficiosas. Los estudios de Austin-Zimmerman en poblaciones amplias vincularon esa predisposición a mayor probabilidad de insomnio, fatiga, TDAH, síntomas depresivos y diabetes tipo 2. La relación no es necesariamente causal, pero indica que la herencia genética orientada al descanso reducido no siempre actúa como factor protector.

A eso se suma otro problema: quienes creen funcionar sin dificultades con pocas horas de reposo no siempre juzgan su estado con exactitud. Un experimento con adultos sanos restringidos a cuatro o seis horas por noche mostró que su rendimiento cognitivo empeoraba de forma sostenida, aunque los participantes se describían como “levemente” somnolientos.

Por su parte, Hans van Dongen, científico del sueño en el Centro de Investigación del Sueño y el Rendimiento de la Universidad Estatal de Washington, resumió el fenómeno: el deterioro avanza mientras la conciencia sobre él disminuye. Mientras la ciencia avanza hacia posibles fármacos basados en estos hallazgos, especialistas insisten en la cautela: sin comprender el mecanismo exacto de esas mutaciones, un medicamento podría reducir las horas de descanso y, al mismo tiempo, elevar el riesgo de Alzhéimer, Párkinson u otras enfermedades a largo plazo.

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