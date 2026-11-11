Ciencia

Descubren cómo un tratamiento breve podría revertir el origen hormonal de un tipo de hipertensión

Un ensayo en 8 centros estadounidenses mostró que los efectos de esta terapia persistieron hasta dos años después de interrumpir la medicación. De qué se trata

Una mujer con camiseta azul sentada en un sofá blanco sostiene su mano sobre el pecho en una habitación con iluminación tenue
Una investigación de la Universidad Queen Mary de Londres halló que el tratamiento EASI mantuvo niveles hormonales controlados hasta dos años después de concluida la medicación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio determinó que un nuevo tratamiento podría ofrecer un control duradero para la causa hormonal más común de la hipertensión arterial, incluso después de que los pacientes dejan de recibir la medicación. Los resultados, que abren una alternativa concreta, sorprendieron a los propios investigadores por la extensión de sus efectos en el tiempo.

El trabajo fue liderado por científicos de la Universidad Queen Mary de Londres y se publicó en el New England Journal of Medicine. El tratamiento evaluado se llama inhibición extendida de la aldosterona sintasa (EASI, por sus siglas en inglés) y consiste en tomar una nueva clase de fármacos durante 6 a 12 meses.

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Su objetivo es frenar la producción excesiva de aldosterona, una hormona que, cuando se genera en cantidades anormales, eleva la presión sanguínea. A diferencia de los medicamentos convencionales para la hipertensión, que solo controlan la presión sin atacar la causa, el EASI parece revertir el problema desde su origen.

El marcador de exceso hormonal cayó un 99% tras el tratamiento

Infografía médica con dibujos de riñones, glándulas suprarrenales, una cápsula, un manómetro, un corazón y un reloj de arena.
Una infografía detalla los resultados clínicos del tratamiento para el aldosteronismo primario analizado por la Universidad Queen Mary en pacientes de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación siguió a 14 personas atendidas en ocho centros de salud de Estados Unidos. Los científicos comprobaron que el EASI produjo una reversión sostenida del exceso de aldosterona y una mejora parcial o total de la hipertensión durante hasta dos años después de finalizado el tratamiento.

Los niveles hormonales y la presión arterial se mantuvieron similares, o incluso por debajo, de los registrados durante el período de medicación. El marcador principal del exceso de aldosterona permaneció un 99% más bajo que antes del tratamiento, mientras que la presión sanguínea bajó, en promedio, 25 puntos. Casi una cuarta parte de los participantes logró tener presión normal sin ningún otro medicamento adicional.

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La hipertensión afecta a millones de personas en todo el mundo. Se estima que entre el 5% y el 10% de los casos tiene su origen en el aldosteronismo primario, una condición en la que nódulos benignos en las glándulas suprarrenales producen demasiada aldosterona. Esto lleva a los riñones a retener sal en exceso, lo que eleva la presión arterial.

Hasta ahora, la única cura disponible requería cirugía mayor

Científica de espaldas ante pantallas con modelos moleculares, viales, tubos de ensayo y una maqueta de riñón sobre la mesa del laboratorio.
Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine observó que inhibir la aldosterona sintasa durante meses redujo un 99% el marcador del exceso hormonal en pacientes con hipertensión de origen endocrino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de este hallazgo, la única forma de curar el aldosteronismo primario era extirpar por completo una glándula suprarrenal, un procedimiento quirúrgico invasivo que implica diagnósticos complejos y riesgos considerables. El EASI abre la posibilidad de obtener resultados similares con una pastilla diaria tomada por un tiempo limitado.

La base científica del tratamiento se remonta a un experimento con ratones realizado en 2005, en el que la eliminación del gen responsable de producir aldosterona sintasa suprimió por completo la expresión de esa enzima y los niveles de aldosterona en plasma. A partir de ese antecedente, los investigadores de Queen Mary predijeron que un tratamiento prolongado con un inhibidor de aldosterona sintasa podría tener un efecto equivalente en humanos.

Morris Brown, autor principal del estudio y profesor de hipertensión endocrina en Queen Mary, valoró los resultados con cautela. “Los hallazgos fueron predichos por experimentos anteriores, y un seguimiento más largo podría justificar afirmar que un tratamiento finito conduce a una cura indefinida”, señaló en declaraciones recogidas por la universidad.

El ensayo clínico ELIXIR buscará confirmar la cura en mayor escala

Presión arterial
El equipo de Queen Mary evaluó efectos hasta dos años tras la medicación, a diferencia de estudios previos que medían resultados solo durante el tratamiento

Mason Freeman, profesor de Medicina en la Escuela de Medicina de Harvard e impulsor del estudio original, destacó que los resultados abren una chance concreta para los pacientes. “La posibilidad de que muchos pacientes puedan tratarse con una pastilla diaria durante un período limitado y obtener beneficios similares a los de la cirugía suprarrenal es muy prometedora”, afirmó en declaraciones recogidas por Queen Mary University.

A diferencia de estudios anteriores con inhibidores de aldosterona sintasa —que abarcaron períodos más cortos de 6 a 12 semanas y midieron resultados solo durante el tratamiento—, el trabajo de Queen Mary evaluó los efectos hasta dos años después de concluida la medicación. Esa diferencia metodológica es la que permite plantear, por primera vez, la posibilidad de una cura prolongada.

Sobre la base de estos resultados, el equipo investigador lidera ahora un ensayo clínico prospectivo de mayor escala llamado ELIXIR, que busca confirmar si el EASI puede ofrecer una cura duradera para el aldosteronismo primario. El ensayo también empleará imágenes moleculares de las glándulas suprarrenales para determinar si el tratamiento prolongado provoca la desaparición de las células productoras de aldosterona.

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