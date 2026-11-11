Conmociones cerebrales: qué golpe en la cabeza podría ser más peligroso de lo pensado

Un análisis de Stanford Medicine determinó que la aceleración lineal de la cabeza predice con mayor precisión el riesgo de conmoción cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un golpe en la frente, una caída hacia atrás o un choque con la cabeza inclinada pueden parecer escenas habituales del deporte. Sin embargo, un análisis de Stanford Medicine pone el foco en una fuerza que durante décadas quedó en segundo plano: la aceleración lineal de la cabeza, es decir, el desplazamiento brusco en línea recta.

El trabajo, publicado en la revista científica Annals of Biomedical Engineering, cuestiona una idea instalada desde hace cerca de 85 años. La hipótesis dominante sostenía que el mayor peligro de una conmoción cerebral estaba en el giro rápido de la cabeza. Los nuevos datos indican que, al menos en los impactos estudiados, el movimiento recto fue un indicador más preciso del riesgo.

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Los protectores bucales registraron 3.851 impactos en siete deportes

El estudio analizó 3.851 impactos en 203 atletas mediante sensores incorporados en protectores bucales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llegar a esa conclusión, el equipo liderado por Jessica Towns, estudiante de doctorado en bioingeniería, analizó registros de protectores bucales con sensores. Estos dispositivos, ajustados a los dientes, permiten medir con mayor cercanía cómo se mueve la cabeza durante un golpe que los sensores colocados en el casco, que puede desplazarse sobre el cráneo.

La muestra reunió a 203 deportistas, mujeres y hombres, de siete disciplinas, entre ellas fútbol americano, lacrosse y artes marciales mixtas. Los investigadores compararon 47 impactos tras los cuales se diagnosticó una conmoción con otros 3.804 que no la produjeron. Las jugadas fueron grabadas en video y los diagnósticos quedaron a cargo de personal médico presente o de revisiones posteriores que detectaron señales como desorientación o problemas de equilibrio.

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En el modelo matemático, el pico de aceleración lineal resultó el factor individual que mejor anticipó una conmoción. Sumar el dato de la aceleración rotacional no mejoró ese cálculo; la velocidad de rotación, en cambio, aportó una mejora menor.

La teoría del giro de cabeza se remonta a la Segunda Guerra Mundial

El jugador Matthias Ginter, del Mönchengladbach, tras haber recibido en la cabeza el impacto de un pelotazo. (Martin Meissner/AP)

La idea que ahora se revisa fue propuesta en la década de 1940 por el físico escocés A. H. S. Holbourn. Su planteo era mecánico: cuando la cabeza rota, el cerebro —un órgano blando dentro del cráneo— puede sufrir estiramientos por el movimiento desigual de sus partes. Por eso, durante décadas, los golpes que provocaban un giro, como un impacto bajo el mentón en boxeo, concentraron buena parte de la atención.

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Esa explicación influyó en el diseño y la evaluación de cascos. Muchos sistemas de calificación priorizan reducir la aceleración rotacional y, en los últimos años, algunas innovaciones buscaron limitarla mediante capas internas deslizantes.

El nuevo estudio no afirma que los giros sean inocuos. En un choque real, la cabeza suele combinar desplazamiento recto y rotación. Tampoco descarta que la aceleración rotacional tenga más peso en impactos de mayor duración, como los que pueden ocurrir en una lesión por latigazo cervical. Lo que plantea es que la fuerza lineal merece una atención mayor de la que recibió hasta ahora.

Un impacto de 100 g se asoció con un riesgo de 50%

El futbolista del Barcelona, Gavi, en un choque de cabezas con el delantero argentino, Tomás Conechny, cuando vestía la camiseta del Alavés, durante un partido de la Liga de España. (EFE/Alejandro García)

La estimación que más puede cambiar la conversación sobre la seguridad deportiva es el umbral calculado por el equipo. Según sus datos, un impacto de 100 g —100 veces la aceleración de la gravedad— se asoció con un 50% de probabilidad de conmoción. Como referencia, un impacto promedio en fútbol americano ronda los 25 g.

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Los investigadores señalaron que una cifra de 192 g había sido utilizada con frecuencia como referencia para un riesgo del 50%, a partir de mediciones obtenidas con sensores montados en cascos. Con los protectores bucales, una aceleración de 150 g quedó asociada a una probabilidad superior al 99%. La diferencia puede importar al fijar pruebas de seguridad y al desarrollar equipamiento protector.

El equipo también examinó algunos impactos que terminaron en conmoción en atletas menores de 14 años. Los resultados apuntan a que el umbral podría ser más bajo en niños, aunque el número de casos fue reducido y requiere una investigación específica.

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Los resultados aún necesitan confirmación antes de cambiar las reglas

La investigación pone en duda la teoría propuesta en 1940 por el físico A. H. S. Holbourn sobre el predominio del giro craneal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Camarillo, profesor asociado de bioingeniería y autor principal del trabajo, advirtió que los hallazgos abren una discusión, no un veredicto definitivo. Aunque la base de datos es amplia para este tipo de mediciones y abarca deportes distintos, el estudio registró 47 conmociones, una cifra que obliga a validar los resultados con nuevas investigaciones.

Si otros equipos llegan a conclusiones similares, los cambios podrían ir desde los criterios de prueba de cascos hasta las pautas de prevención en deportes de contacto y ciclismo. Por ahora, la recomendación práctica no cambia: ante un golpe y síntomas como dolor de cabeza, mareo, confusión, visión borrosa, náuseas o pérdida de equilibrio, la persona debe dejar de jugar y recibir una evaluación médica.

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