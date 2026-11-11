Condimento sonoro: el cerebro responde con más fuerza al sabor cuando hay música, afirma un estudio

La condimentación sonora vincula los tonos agudos con la dulzura y los sonidos disonantes con la percepción ácida o amarga (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando nos sentamos a comer, el sabor parece una propiedad casi obvia del alimento: está en los ingredientes, en la cocción, en la sal que se agrega. Sin embargo, el cerebro lleva décadas desafiando esa intuición.

Lo que define si algo sabe dulce o ácido no depende únicamente de lo que ocurre sobre la lengua, sino de cómo el cerebro integra señales de todos los sentidos a la vez.

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La vista, el olfato, el tacto e incluso el oído tienen algo que decirle al sistema gustativo antes de que el cerebro construya la experiencia de sabor.

En ese marco, los científicos llevan años estudiando lo que se conoce como condimentación sonora: la capacidad de la música para modificar la percepción del gusto.

Estudios previos habían demostrado que tonos agudos y armoniosos tienden a potenciar la dulzura, mientras que sonidos percusivos o disonantes se asocian con lo ácido o amargo. Esa evidencia, sin embargo, provenía casi exclusivamente de cuestionarios y autoevaluaciones, sin ningún registro biológico directo de lo que ocurría en el cerebro.

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Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Copenhague y la Universidad de Aarhus dio un paso decisivo: por primera vez, utilizó imágenes cerebrales para documentar, a nivel biológico, qué sucede cuando el sonido y el gusto se procesan de manera simultánea.

Científicos de las universidades de Copenhague y Aarhus evaluaron la respuesta cerebral de 28 personas mediante resonancia magnética funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados, publicados en la revista Scientific Reports, muestran que escuchar música mientras se come activa regiones cerebrales vinculadas al procesamiento del gusto de forma más intensa que cuando se prueba el mismo alimento en silencio.

La música activa zonas del cerebro que procesan el sabor

Para llegar a esa conclusión, el equipo recurrió a la resonancia magnética funcional, una técnica que mide la actividad en distintas partes del cerebro detectando cambios en el flujo sanguíneo.

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28 participantes se sometieron al escáner mientras alternaban entre escuchar música, probar soluciones de sabor dulce o ácido, y experimentar ambas cosas de forma simultánea. Las soluciones se elaboraron con sacarosa, el azúcar de mesa, y ácido cítrico, el compuesto responsable del sabor ácido en frutas como el limón.

Cuando la música y el sabor se presentaron al mismo tiempo, ciertas regiones cerebrales mostraron mayor activación que cuando los participantes probaban las soluciones en silencio. Entre las zonas más activas estuvieron el opérculo rolándico, que forma parte de la corteza gustativa humana, y las circunvoluciones precentral y postcentral, vinculadas al procesamiento sensoriomotor de la boca.

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“El sabor es construido por el cerebro y no únicamente por las papilas gustativas. Lo que determina el sabor no se limita a lo que ocurre en la lengua”, afirmó Qian Janice Wang, profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Alimentación, según el comunicado de prensa de la Universidad de Copenhague.

La música asociada a la acidez activa por sí misma áreas cerebrales que coinciden con las respuestas al ácido cítrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también detectó que la música asociada con la dulzura o la acidez activaba, por sí sola, regiones que se superponen con las que responden a esos sabores reales. Para el sabor ácido, esa superposición fue estadísticamente significativa en un grupo de tres vóxeles, la unidad mínima de volumen en un escáner cerebral, dentro de la circunvolución postcentral derecha.

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La congruencia entre sonido y sabor tiene un efecto propio en el cerebro

No toda música produce el mismo efecto: importa cuán bien se corresponde el sonido con el sabor que se prueba. Cuando los participantes combinaron la solución dulce con música diseñada para evocar dulzura, el cerebro mostró mayor activación en el giro temporal superior y en el opérculo rolándico que con música asociada a la acidez.

Según se detalla en el estudio, el efecto de potenciación se debe tanto a la presencia simultánea de música y sabor como, en determinadas condiciones, a la correspondencia específica entre ambos estímulos.

En el plano conductual, escuchar la banda sonora “dulce” hizo que las soluciones resultaran más agradables, lo que los autores describen como un efecto de halo: un estímulo positivo en un sentido impregna la experiencia de otro.

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Los investigadores proyectan el uso de estímulos auditivos para optimizar la ingesta de pacientes con riesgo de desnutrición en hospitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ventana biológica con aplicaciones concretas

Alberte Baggesgaard Seeberg, investigadora del Departamento de Ciencias de la Alimentación y primera autora del trabajo, subrayó la importancia del cambio metodológico que representa el estudio.

“Esto nos permite ir más allá de simplemente preguntarle a las personas sobre sus experiencias, que era el enfoque de los estudios anteriores. Con los escáneres cerebrales, obtenemos una ventana biológica a lo que ocurre cuando los sentidos interactúan”, afirmó.

Ese salto abre posibilidades concretas en restaurantes, comedores y hospitales. “Para las personas en riesgo de desnutrición, algo tan simple como la música podría mejorar la experiencia alimentaria. Hay mucho que se puede hacer, a menudo a un costo muy bajo, para mejorar la calidad de vida”, afirmó Seeberg según el comunicado.

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Los autores reconocen que la muestra, compuesta por 28 adultos jóvenes, limita la generalización, y que las soluciones básicas de laboratorio difieren de los alimentos reales, donde los efectos suelen ser más pronunciados. Investigaciones con grupos más diversos y con alimentos reales permitirán precisar el alcance del hallazgo.