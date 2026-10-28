Por qué el cerebro puede distorsionar las etiquetas que advierten sobre información poco confiable, según un estudio

El estudio evaluó a 158 participantes mediante pruebas con pistas de colores y porcentajes determinados de precisión -

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Aunque se diga que una fuente de información no es confiable, la gente igual la usa. Eso es, en términos simples, lo que descubrió un grupo de científicos que puso a prueba cómo las personas interpretan las etiquetas de fiabilidad al tomar decisiones. El estudio, publicado en la revista PLOS Computational Biology, fue realizado por investigadores de la Universidad de Tsukuba (Japón) y la Queen Mary de Londres (Reino Unido).

El experimento fue directo: a 158 personas les mostraron una pantalla con cuadrados de colores —rojo o azul— que funcionaban como pistas para adivinar cuál era el color correcto. Cada pista venía acompañada de un número que indicaba su nivel de confiabilidad: un 65 % significaba que había un 65 % de probabilidades de que esa pista mostrara el color correcto.

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Un 50 % significaba que era puro azar, como lanzar una moneda. Y un 35 % quería decir que la pista probablemente mostraba el color equivocado, por lo que había que interpretarla al revés. En cada ronda, los participantes veían seis pistas seguidas, cada una con su porcentaje, y después tenían que elegir si el color correcto era rojo o azul.

Las pistas con un 50 % de fiabilidad influyeron en las decisiones pese a constituir información equivalente al azar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo más llamativo fue que las pistas etiquetadas con 50 % de fiabilidad influyeron en las decisiones de los participantes, pese a no aportar información útil. Si más pistas de 50 % mostraban el color azul, la gente tendía a elegir azul, aunque ese dato era equivalente al azar.

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Según el modelo computacional que desarrollaron los investigadores, los participantes trataron las pistas de 50 % como si tuvieran entre un 53,8 % y un 61,5 % de confiabilidad. Les asignaron, en otras palabras, más valor del que realmente tenían.

Otro problema apareció con las fuentes que tenían menos del 50 % de fiabilidad. Estas pistas eran, en teoría, tan útiles como las de alta fiabilidad, pero al revés: si una de 35 % mostraba azul, lo más lógico era elegir rojo. Sin embargo, la precisión de los participantes bajó cuando estas fuentes “invertidas” estaban presentes. A las personas les costó hacer esa traducción mental de “me indica azul, entonces en realidad es rojo”.

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Los participantes perdieron precisión cuando debieron interpretar pistas con porcentajes inferiores al 50 % que requerían deducir el sentido inverso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación, encabezado por Keiji Ota y Lucie Charles, identificó además que el orden de aparición de las pistas importaba. La primera pista de la secuencia pesó en promedio un 27,5 % menos que la última, lo que indica que la información más reciente tuvo mayor influencia en la decisión final. Este sesgo se acentuó cuando había pistas “confiablemente incorrectas” en la mezcla.

En dos de los cinco experimentos, los investigadores agregaron una pregunta adicional: después de cada decisión, le pedían a cada participante que calificara cuánto sentía que determinada pista había influido en su elección.

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Los resultados mostraron que los participantes detectaron, al menos en parte, que las pistas poco fiables estaban afectando sus decisiones. Quienes en la práctica le dieron más peso a una fuente también declararon sentirse más influenciados por ella.

Los individuos detectaron la influencia de los datos dudosos en sus decisiones pero no lograron corregir ese sesgo cognitivo -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero esa conciencia no modificó el comportamiento. Las personas siguieron dejándose llevar por información que ellas mismas reconocían como dudosa. Los autores del estudio describen el fenómeno como una separación entre dos funciones cognitivas: una cosa es advertir que algo genera un sesgo (monitoreo) y otra muy distinta es corregirlo (control).

Estos resultados tienen consecuencias prácticas para el diseño de herramientas contra la desinformación. Hoy, plataformas y redes sociales usan calificaciones de usuarios, sellos de verificación y etiquetas de credibilidad para señalar qué fuentes son confiables y cuáles no.

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Pero si el cerebro humano tiende a darle peso a la información aunque venga acompañada de una advertencia de baja confiabilidad, esas etiquetas podrían ser menos efectivas de lo que se asume.