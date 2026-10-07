Peste neumónica en Siberia: qué es, cómo se contagia y por qué los científicos la estudian en laboratorio

La Organización Mundial de la Salud solicitó información a Rusia tras el fallecimiento de una técnica en un instituto de investigación en Siberia (Europa Press)

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La muerte de una trabajadora en un laboratorio de investigación de peste neumónica en Siberia puso el foco sobre una de las enfermedades más letales de la historia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a Rusia más información sobre el caso, según informó Reuters. Mientras las autoridades investigan, los expertos explican qué es esta enfermedad, cómo se contagia y por qué, a pesar de los avances médicos, sigue circulando en reservorios animales de tres continentes.

Las autoridades rusas aseguran que todas las personas que tuvieron contacto con la técnica fallecida dieron negativo en las pruebas correspondientes. Un comunicado oficial indicó que los análisis no mostraron “ningún microorganismo asociado a las actividades profesionales del paciente”, por lo que la causa de muerte permanece sin confirmar.

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La peste neumónica es la variante más grave y puede matar en menos de 24 horas

Una infografía de Infobae ilustra los aspectos principales de la peste neumónica tras la investigación de un fallecimiento en un laboratorio de Rusia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La peste neumónica es una infección pulmonar grave, considerada la forma más virulenta de las tres variantes que adopta la peste. Las otras dos son la bubónica, que compromete los ganglios linfáticos, y la septicémica, que afecta el torrente sanguíneo. La neumónica puede surgir como consecuencia de una infección inicial por alguna de esas formas, o aparecer de manera directa.

Sus síntomas incluyen dificultad para respirar, dolor en el pecho y tos con expectoración de sangre. Según la OMS, el período de incubación puede ser de tan solo 24 horas, lo que la convierte en una emergencia médica de respuesta urgente. El doctor Malick Gibani, profesor clínico asociado de Vacunología Bacteriana en el Imperial College de Londres, advirtió en declaraciones citadas por BBC Mundo que “algunos libros de texto afirman que tiene una mortalidad del 100% si no se trata”, aunque reconoció que obtener cifras precisas resulta difícil.

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La enfermedad, sin embargo, responde bien a los antibióticos si el tratamiento comienza a tiempo. Ante una exposición de alto riesgo, Gibani señaló que se puede ofrecer profilaxis antibiótica o cuarentena preventiva como medida de contención.

La bacteria persiste en roedores de tres continentes y se transmite por el aire

Esta variante de la enfermedad es la más letal de las tres formas conocidas; expertos del Imperial College de Londres y Oxford advierten que algunos textos le atribuyen una mortalidad del cien por ciento sin tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La peste es causada por la bacteria Yersinia pestis, que circula principalmente en pequeños mamíferos y sus pulgas. Se puede contraer por la picadura de una pulga infectada o al manipular animales portadores. En el caso de la forma neumónica, la transmisión entre personas ocurre a través de gotitas expulsadas al toser, que otra persona inhala, aunque ese mecanismo generalmente requiere contacto cercano.

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Piero Olliaro, catedrático de Enfermedades Infecciosas Relacionadas con la Pobreza en la Universidad de Oxford, subrayó que “la bacteria persiste en reservorios animales en muchas partes del mundo”. Cerca de 200 especies de roedores pueden albergarla, con reservorios identificados en América, Eurasia y África.

El número global de infecciones por los tres tipos de peste oscila anualmente entre 1.000 y 3.000 casos, la mayoría de tipo bubónico y concentrados en África central, aunque también ocurren en Rusia, India, China y Estados Unidos. Los historiadores señalan, además, que la peste neumónica, como así también la bubónica, fue el tipo predominante durante la llamada Peste Negra, el brote que mató a millones de personas en Europa en el siglo XIV.

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Estudiar la bacteria en laboratorio es clave para prevenir futuros brotes

La Yersinia pestis circula en cerca de 200 especies de roedores en tres continentes y genera entre mil y tres mil casos humanos al año (vía AP)

La doctora Zania Stamataki, profesora asociada de Inmunología Viral en la Universidad de Birmingham, defendió la necesidad de que los científicos trabajen con este tipo de patógenos. “La peste no es una enfermedad histórica. Sigue siendo endémica en las poblaciones de roedores de África, Asia y América, y cada año se producen casos en humanos, incluidos brotes de la forma neumónica”, afirmó en declaraciones recogidas por BBC Mundo.

En la misma línea, Stamataki explicó que “el diagnóstico, el desarrollo de vacunas y la vigilancia de la resistencia a los antibióticos requieren laboratorios que almacenen y estudien el organismo vivo”. En la misma línea, Olliaro destacó que la vigilancia activa, las medidas de control de infecciones y el tratamiento antibiótico son las herramientas más importantes para limitar el impacto de la enfermedad.

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La OMS precisó que el riesgo para la población general “parece ser bajo” según la información disponible, aunque adelantó nuevas evaluaciones a medida que se conozcan más datos. En el plano político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que Washington seguía el caso “con mucha atención”, mientras que su secretario de Estado, Marco Rubio, descartó motivos de alarma.