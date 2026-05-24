Ciencia

Intolerancia a la fructosa: síntomas, diagnóstico y claves para detectarla

La patología afecta a personas de todas las edades. Identificar sus síntomas resulta clave para evitar complicaciones digestivas y emocionales

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Una mujer joven con expresión de dolor se agarra el abdomen en una cocina moderna, frente a un plato de fruta cortada y un vaso de agua.
Personas con dificultad para absorber este azúcar experimentan síntomas como dolor abdominal, gases, diarreas líquidas y cambios emocionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más personas consultan a sus médicos por problemas digestivos que no logran asociar con ningún alimento específico. La intolerancia a la fructosa provoca síntomas digestivos y emocionales que pueden alterar la vida cotidiana de quienes la padecen. Los afectados suelen experimentar molestias tras consumir frutas, verduras, miel o productos procesados que contienen este tipo de azúcar.

Características, causas y respaldo científico

La fructosa es el azúcar natural presente en frutas, verduras, cereales, remolacha, caña de azúcar y miel. Puede encontrarse en bebidas, jarabes y productos dietéticos.

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De acuerdo con la nutricionista española citada por la revista especializada en salud y fitness SportLife, Yolanda Vázquez Mazariego, la intolerancia a este azúcar surge cuando existe un defecto en el transportador GLUT-5, responsable de absorber la fructosa en el intestino delgado. Cuando este sistema falla, la fructosa no digerida pasa al final del intestino, donde las bacterias la descomponen y generan acumulación de agua, lo que se traduce en diarrea líquida.

Paralelamente, un estudio publicado en 2025 (Fructose Malabsorption, Gut Microbiota and Clinical Consequences), citado en PubMed, señala que la mala absorción de la fructosa ocurre cuando la capacidad del transportador GLUT-5 se ve superada.

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Según los investigadores, esto produce acumulación de fructosa en el colon, fermentación por parte de la microbiota y síntomas como distensión abdominal y gases. El trabajo destaca que dietas ricas en fructosa alteran el equilibrio bacteriano intestinal y pueden agravar síntomas digestivos y emocionales.

Tipos de intolerancia y factores de riesgo

Una mujer con suéter gris sostiene su abdomen en una cocina moderna. Delante, hay un plato con fruta picada y un vaso de agua. Un bol con mango, uvas y manzana está a su lado.
La investigación clínica reciente avala el uso del test del hidrógeno espirado para confirmar la malabsorción de fructosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mala absorción de fructosa puede dividirse en dos grandes categorías. La primaria, de origen genético, persiste toda la vida; la secundaria, relacionada con daños en la mucosa intestinal por enfermedades como la celiaquía o la enfermedad de Crohn, suele desaparecer al regenerarse la mucosa.

Según declaraciones de gastroenterólogos recogidas por el periódico español El País, el abuso de productos con sorbitol, como chicles y caramelos sin azúcar, también puede desencadenar esta intolerancia.

Entre los síntomas principales, figuran dolor abdominal, gases, cólicos intestinales, ruidos en el abdomen y diarreas líquidas. Muchas personas alternan estos episodios con estreñimiento y mucosidad en las heces. Otros síntomas generales incluyen cansancio, nerviosismo y cambios de humor.

De acuerdo con especialistas, uno de los signos más difíciles de vincular es la depresión, ya que la fructosa no absorbida se asocia al triptófano, un aminoácido necesario para producir serotonina, lo que favorece los estados depresivos.

Diagnóstico y pruebas médicas

El diagnóstico de mala absorción de fructosa requiere pruebas clínicas específicas. Los médicos suelen indicar el test del hidrógeno espirado y, en algunos casos, el del metano.

La intolerancia a la fructosa se puede confundir con la forma hereditaria, una condición genética grave que se detecta en los primeros meses de vida y obliga a mantener una dieta estricta.

Mujer sonriente de 51 años en mesa blanca, comiendo un bol con brócoli, tomates, aguacate, frijoles, nueces, arándanos y quinua. Hay aceite de oliva.
El desequilibrio de bacterias en el intestino causado por exceso de fructosa favorece molestias como hinchazón, cólicos y trastornos emocionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los casos, no resulta necesario eliminar por completo la fructosa de la dieta. El tratamiento suele comenzar con la exclusión temporal de algunos alimentos para permitir la recuperación de la mucosa intestinal. Luego, cada persona incorpora gradualmente verduras y frutas, observando su tolerancia.

Consecuencias de eliminar la fruta

Eliminar la fruta de la dieta puede causar carencias de fibra, vitamina C, ácido fólico y vitamina A, además de la falta de flavonoides y otras sustancias benéficas.

De acuerdo con especialistas en nutrición, la recomendación consiste en consumir pequeñas cantidades de fruta de temporada durante el día, para evitar deficiencias nutricionales. Las personas que practican deportes deben consultar a un profesional para definir su tolerancia individual y asegurar una alimentación equilibrada.

Identificar la intolerancia a la fructosa permite ajustar la dieta y mejorar la calidad de vida. El diagnóstico médico y la consulta con especialistas resultan fundamentales ante la aparición de síntomas digestivos y emocionales. La educación alimentaria y la información confiable ayudan a evitar complicaciones y a tomar decisiones informadas sobre la salud.

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