La actividad física reduce algunos efectos negativos del alcohol, pero no elimina los riesgos

Las autoridades de salud advierten que ningún nivel de consumo de alcohol es seguro para la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje ya no deja lugar a interpretaciones: el margen de tolerancia frente al alcohol se achica cada vez más. En los últimos años, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la oficina del Surgeon General of the United States han adoptado una posición contundente al advertir que no existe una cantidad “segura” de ingesta.

La idea de que una copa diaria podía ser beneficiosa ha quedado atrás, ya que investigaciones actuales demuestran que incluso el consumo bajo eleva el riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura. Es por eso que los especialistas recomiendan evitarlo por completo para minimizar daños.

El cambio de mensaje responde a estudios que revelan daños acumulativos en órganos como el hígado, incluso con cantidades consideradas moderadas.

Ejercicio físico y riesgos del alcohol

Investigaciones recientes han explorado si la práctica regular de ejercicio físico puede mitigar los efectos perjudiciales del alcohol. Los estudios más actuales indican que quienes cumplen con las pautas de actividad física presentan un menor riesgo de mortalidad y enfermedad hepática en comparación con quienes son inactivos y beben.

La Organización Mundial de la Salud y el Surgeon General de Estados Unidos recomiendan reducir o eliminar el consumo de alcohol para minimizar daños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas advierten que el ejercicio no elimina por completo los riesgos. Aunque la actividad física reduce ciertos efectos negativos, no neutraliza el daño total, especialmente ante patrones de consumo elevados o frecuentes.

Estudios sobre mortalidad y enfermedad hepática

Un análisis dirigido por Emmanuel Stamatakis, de la University College London, examinó a 36.000 adultos británicos y concluyó que quienes cumplían con las recomendaciones mínimas de ejercicio tenían menor mortalidad general y cardiovascular, incluso consumiendo alcohol con regularidad.

Con relación a la enfermedad hepática, la actividad física atenuaba el riesgo de muerte vinculado al consumo de alcohol, pero no lo eliminaba. Los autores resaltaron que el ejercicio ofrece cierta protección, aunque persiste el daño potencial, sobre todo ante ingestas elevadas.

Efectos protectores y mecanismos del ejercicio

Peter Kokkinos, el director del Center for Exercise and Aging de Rutgers University, señala que el ejercicio fortalece el cuerpo y mejora la respuesta de sistemas clave. Cuando se exige más a los músculos, el organismo se adapta y se vuelve más resistente a enfermedades crónicas, incluida la mejora de la salud cardiovascular.

En el caso del hígado, el entrenamiento ayuda a reducir la acumulación de grasa, mejora la sensibilidad a la insulina y favorece la recuperación.

De acuerdo con el hepatólogo Elliott Tapper, de University of Michigan Health, incluso personas que no pierden peso, pueden ver mejoras demostradas en la salud de su hígado si incorporan actividad física.

El ejercicio regular muestra un menor riesgo de mortalidad y enfermedad hepática en personas que consumen alcohol en comparación con quienes son inactivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones de la evidencia

Al analizar los resultados, los expertos advierten que muchas investigaciones no miden la condición física mediante pruebas directas, sino a través de modelos predictivos basados en características como edad, circunferencia de cintura y frecuencia cardíaca. Esto introduce un margen de error y limita la precisión de las conclusiones.

Además, los estudios suelen agrupar en la misma categoría a personas con consumos de alcohol apenas por encima del límite recomendado y a quienes beben mucho más.

Por este motivo, los beneficios observados de la actividad física pueden no aplicarse a quienes tienen patrones de consumo excesivo o episodios frecuentes de ingesta abundante.

Factores socioeconómicos y variables de salud

El nivel de fitness es también reflejo del estado general de salud. Personas con más condiciones médicas preexistentes tienden a estar menos en forma, lo que dificulta aislar el beneficio específico del ejercicio respecto a otros factores.

A esto se suma que el impacto negativo del alcohol suele ser mayor en quienes tienen menor nivel socioeconómico, menores ingresos o peor nutrición. El acceso al ejercicio y una vida saludable está condicionado por estas variables, influyendo en los resultados de los estudios.

Especialistas concluyen que para proteger la salud eficazmente se debe reducir la ingesta de alcohol y mantener buena condición física, priorizando primero la reducción o abstinencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia establece una jerarquía: reducir el consumo de alcohol disminuye el riesgo de salud de manera significativa, y mejorar la condición física aporta un beneficio adicional. Hacer ambas cosas permite proteger mejor la salud.

No obstante, para quienes consumen grandes cantidades o presentan patrones de abuso, reducir o abandonar el alcohol es imprescindible antes de que la actividad física pueda tener un efecto protector real.