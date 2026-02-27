El dato que preocupa: casi la mitad de los adolescentes en Argentina enfrenta desafíos severos de bienestar mental

Casi la mitad de los adolescentes argentinos presenta síntomas de importancia clínica en salud mental, según Sapiens Labs

Casi la mitad de los adolescentes y jóvenes en Argentina enfrenta problemas de salud mental de importancia clínica, según una investigación internacional de Sapiens Labs difundida por Silvia Blitzer Golombek en una entrevista exclusiva para Infobae en vivo Al Mediodía. El estudio, que abarca 84 países y más de un millón de respuestas, muestra que la problemática afecta hoy cuatro veces más a las nuevas generaciones que a sus padres o abuelos.

De acuerdo con Blitzer Golombek, la encuesta de Sapiens Labs analizó una muestra definitiva de 778 mil personas, luego de descartar los datos inválidos. El cuestionario abarca dimensiones cognitivas, emocionales y sociales, y considera hábitos y dinámicas familiares. “Los participantes reciben una puntuación personalizada, el MHQ, que ubica a cada uno en un espectro de salud mental y sugiere recomendaciones para el autocuidado”, explicó la especialista.

El informe identifica cuatro factores centrales que inciden en el bienestar mental: los vínculos familiares, la espiritualidad, el uso temprano de smartphones y el consumo de alimentos ultraprocesados. Blitzer Golombek subrayó que, incluso en países con amplia oferta de servicios de salud mental, otros elementos resultan más determinantes para el bienestar.

El impacto de los lazos familiares en el bienestar mental

Según Blitzer Golombek, la investigación destaca el valor protector de los vínculos familiares estrechos. “Si no los tienen, hay cuatro veces más probabilidades de enfrentar desafíos severos de salud mental”, afirmó la especialista. El dato relevante para Argentina señala que el setenta por ciento de los jóvenes consultados declara tener lazos familiares sólidos, lo que sitúa al país en el segundo lugar global, solo detrás de República Dominicana.

La encuesta identifica los lazos familiares sólidos como el principal factor protector para el bienestar mental de los jóvenes en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta remarcó la importancia de este rasgo cultural: “Esa cosa familiera nuestra, el asado del domingo, el pegoteo, es más que una costumbre: ayuda a estar mejor de la cabeza”. Blitzer Golombek consideró que el apego familiar representa una ventaja comparativa frente a la crisis global: “No solamente es bueno, es necesario”.

Espiritualidad, tecnología y alimentación: los otros factores clave

El informe de Sapiens Labs identifica la espiritualidad como otro elemento relevante, entendida como cualquier experiencia que conecte a la persona con algo mayor. “No hablamos solo de religión. Puede ser la naturaleza, la música, el arte, cualquier experiencia que nos trascienda”, explicó Blitzer Golombek. La especialista observó que, en América Latina y en Argentina, la espiritualidad disminuyó en las nuevas generaciones.

El uso temprano del smartphone se posiciona como un factor negativo global. Blitzer Golombek precisó: “Los chicos argentinos reciben su primer teléfono entre los doce y los trece años, y la generación alfa lo obtiene hasta dos años antes”. La especialista advirtió que, cuanto menor es la edad de acceso al smartphone, más bajos son los niveles de salud mental. El impacto resulta mayor en las niñas, en quienes se agravan los problemas de autoimagen y competencia.

El consumo diario de alimentos ultraprocesados constituye el cuarto elemento de riesgo. “Más del 57% de los jóvenes argentinos consume estos productos a diario. Los químicos y tóxicos de los ultraprocesados se asocian a estados depresivos y de agresión. Hace falta más investigación, pero la tendencia es clara”, sostuvo Blitzer Golombek.

Argentina ocupa el segundo lugar mundial en vínculos familiares sólidos entre adolescentes, superado solo por República Dominicana (Crédito: Freepik)

Diferencias generacionales y consecuencias del uso digital

El análisis de Sapiens Labs revela que, en cuanto a lazos familiares y espiritualidad, los jóvenes y los mayores presentan porcentajes similares. Sin embargo, la brecha se amplía en el consumo de ultraprocesados: el 31% de los mayores los consume con regularidad, frente al 57% de los jóvenes.

Sobre el impacto de la tecnología, Blitzer Golombek fue contundente: “Cuanto más temprano empiezan a usar los smartphones y pasan tiempo detrás de las pantallas, menos oportunidades tienen de socializar en persona. Eso dificulta el aprendizaje de la dinámica de grupo, la regulación emocional y la autoestima. Además, aumenta el riesgo de depresión, suicidio y exposición a contenido riesgoso”.

La especialista insistió en la necesidad de monitorear la edad de acceso a la tecnología y promover actividades que favorezcan la socialización presencial. “Los Estados tienen que prestarle atención a estos datos. Es el futuro de la sociedad lo que está en juego”, indicó Blitzer Golombek.

Hábitos culturales y desafíos para la salud mental

El informe destaca que los hábitos culturales, como el encuentro familiar, funcionan como factores protectores en el contexto argentino. Blitzer Golombek recomendó reforzar estos lazos para contrarrestar el avance de factores negativos asociados a la tecnología y la alimentación.

La espiritualidad, entendida como conexión con lo trascendente, muestra una disminución en las nuevas generaciones argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista subrayó que la salud mental requiere un abordaje integral que contemple tanto la prevención como la promoción de hábitos saludables. “No importa la cantidad de terapeutas o servicios de salud mental que tenga un país, ni siquiera en los más ricos se asocia eso a mejores índices de salud mental. Hay otros factores que pesan más”, afirmó.

