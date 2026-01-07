Una intervención científica inédita en el patrimonio de Jujuy: la restauración de la Catedral del Santísimo Sacramento de San Salvador

Investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Jujuy lideraron el diagnóstico y diseño del proceso de restauración integral de la Catedral Basílica del Santísimo Sacramento de San Salvador de Jujuy (gentileza equipo Tomasi/Conicet)

El colapso parcial de un muro de adobe en la Catedral Basílica del Santísimo Salvador en marzo de 2025, ocasionado por intensas lluvias, dio inicio a una intervención científica inédita en el patrimonio de Jujuy.

El templo, cuya construcción se inició en el siglo XVII, tenía graves daños estructurales producto de intensas lluvias que la dejó al borde del derrumbe.

Infobae habló con los líderes de este proyecto de científicos transdisciplinares del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy, quienes, movilizados por salvar el patrimonio de su comunidad, se encargaron de relevar, diagnosticar y diseñar el proceso de restauración integral del monumento histórico.

“La Catedral Basílica de Jujuy es testigo de siglos de Fe y de la historia de nuestro pueblo, representa un patrimonio dual invaluable: es casa de Dios, lugar de encuentro y celebración de la comunidad católica y al mismo tiempo, un bien cultural de la Nación, símbolo de nuestra identidad e historia colectiva”, señaló a Infobae la arquitecta Viviana Ybran, responsable técnica en el Obispado de Jujuy.

Desde Tilcara al mundo

Equipo de trabajo del LAAyCT. Abajo, desde la izquierda, Gabriela Varela Freire, Julieta Barada y Diego Tejerina; arriba, Natalia Veliz, Jorge Tomasi y Karen Quispe. También forman parte del grupo Nicolás Losa y Valentina Millón (Antonella Flamini/Conicet)

Desde el comienzo de la emergencia, la Dirección Provincial de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Infraestructura de Jujuy, jugó un papel central en la coordinación y articulación de los trabajos.

Horacio Calsina, director provincial de Arquitectura, destacó a Infobae: “La Dirección Provincial de Arquitectura lidera los trabajos de puesta en valor y mantenimiento de los edificios que integran el patrimonio histórico de nuestra provincia, en coordinación con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Turismo”.

Consultado por Infobae, Jorge Tomasi, científico del CONICET y líder del Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra (LAAyCT), ubicado en Tilcara, explicó: “Se trata de la aplicación de la ciencia al patrimonio, lo que permite soluciones transferibles y una visión estratégica en la gestión del legado cultural”.

El colapso parcial de un muro de adobe en la Catedral de San Salvador en marzo de 2025 activó una intervención científica inédita en el patrimonio de Jujuy (Equipo Tomasi / Conicet)

El grupo de trabajo liderado por Tomasi, perteneciente al Instituto de Investigaciones sobre la Naturaleza y la Sociedad “Rodolfo Kusch” de la Universidad Nacional de Jujuy, se hizo cargo del diagnóstico integral del edificio, cuya estructura fue construida en distintas etapas superpuestas desde el siglo XVII.

Las tecnologías aplicadas permitieron comprender las causas profundas del deterioro y orientar nuevos abordajes para la conservación del patrimonio.

Calsina remarcó la complejidad técnica que implicó intervenir en la catedral: “Tras el incidente ocurrido a principios de 2025, la complejidad técnica del edificio —protegido por la Comisión Nacional de Monumentos— demandó la conformación de un equipo de especialistas de excelencia. Ante este desafío, y con el antecedente exitoso de la intervención en el Cabildo de San Salvador, el Gobierno provincial decidió convocar nuevamente a investigadores del CONICET”.

La experiencia del equipo incluye la restauración de la casa del Marqués en Yavi, iglesias históricas de Uquía y Tabladitas, y la colaboración en el Cabildo de San Salvador. (Equipo Tomasi /Conicet)

“Somos un equipo de ocho trabajadores del CONICET, entre investigadores, becarios y becarias, que pertenecemos al laboratorio ubicado en Tilcara, en la Quebrada de Humahuaca”, relató Tomasi y agregó: “Este laboratorio se especializa en el estudio de las tecnologías de construcción con tierra, tanto actuales como históricas, como adobe, tapia y quincha, técnicas características del noreste argentino y otras regiones del país”.

Tomasi explicó: “En el caso de la catedral colaboramos con la Dirección Provincial de Arquitectura, algo novedoso, ya que un organismo de gestión provincial convoque al CONICET es inédito y permitió llevar adelante este proyecto”.

El trabajo científico en la conservación patrimonial visibiliza el aporte del CONICET en tecnologías de construcción y gestión del legado cultural en todo el país (Conicet)

Ante la consulta de Infobae, Calsina enumeró las tres etapas del proyecto en colaboración con investigadores del Conicet:

Diagnóstico técnico: evaluación profunda de las patologías del edificio

Proyecto Integral: diseño de la estrategia de restauración.

Ejecución: puesta en valor final (sujeta a la disponibilidad de fondos)

“Para el nosotros, trabajar junto a expertos del Laboratorio de Arquitectura en Tierra del CONICET no solo garantiza resultados de rigor científico, sino que representa una instancia de aprendizaje invaluable para nuestros equipos técnicos en intervenciones de alta complejidad”, señaló el responsable de la Dirección Provincial de Arquitectura.

“El Obispado de Jujuy agradece profundamente el trabajo científico, riguroso e invaluable que el equipo del Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra (LAAyCT), liderado por el científico del CONICET, Dr. Jorge Tomasi, quien aplicó una metodología que combina tecnología de vanguardia con un profundo respeto por la materialidad y la historia original del edificio”, agregó la arquitecta Ybran.

La responsabable técnica en el Obispado jujeño agregó que “ el conocimiento generado no sólo guiará la restauración de nuestra Catedral sino que también contribuirá a la preservación de otros templos históricos de la región, legando a las futuras generaciones tanto un patrimonio material seguro como un saber científico aplicado a la conservación de la memoria colectiva”.

Entender que pasó

Trabajo de campo para el relevamiento del edificio y estudios de sus características constructivas (gentileza Antonella Flamini/Conicet)

El abordaje fue integral desde el principio. “Hacer el diagnóstico y entender qué le pasó al edificio, qué falló tecnológica y estructuralmente para que ocurriera ese colapso, que es un síntoma de algo más profundo en el edificio, cuya causa debemos comprender”, afirmó Tomasi.

Debido a la escasa documentación histórica, el equipo optó por un relevamiento arquitectónico y constructivo desde cero. “Tuvimos que estudiar el edificio, realizar los primeros planos actualizados en mucho tiempo, relevarlo integralmente, conocer su materialidad y distintas técnicas constructivas, y observar cómo tuvo múltiples intervenciones desde el siglo XVII hasta hoy, la mayoría fuera de los documentos. Así que debimos estudiar las huellas que están en el edificio”, agregó el investigador.

“Combinamos el trabajo de campo con el uso de herramientas diversas, el análisis de archivo, el trabajo de laboratorio en Tilcara y el de gabinete, para procesar la gran cantidad de información recolectada”, narró Tomasi.

— El proyecto surge a partir de una inundación y derrumbe de la catedral, ¿ cómo se conforma este equipo transdisciplinar, con qué problemas y atributos se fueron encontrando?

El “Marouflage” del cielorraso de la Catedral del Santísimo Salvador, en San Salvador de Jujuy (gentileza Antonella Flamini/ Conicet)

—Jorge Tomasi: Entre las herramientas aplicadas destacan el levantamiento métrico con láser, los registros aéreos con drones y la integración de planos y elevaciones precisas. El grupo produjo imágenes ortogonales, ortomosaicos fotogramétricos, fotografías de detalle y diarios de campo. Este material no solo documenta el estado actual, sino que permite mapear con exactitud las patologías y degradaciones presentes en la estructura

Un procedimiento clave fue la realización de más de 100 cateos, que son pequeñas aperturas sistemáticas en los muros para inspeccionar el interior y medir los niveles de humedad. Hicimos cateos en diferentes puntos de los muros, tanto sistemáticos como puntuales, para lograr un muestreo representativo y también en sectores donde había fisuras o grietas, para saber si el daño era superficial o estructural. El análisis de humedad ayudó a generar mapas que muestran cómo incide este factor en distintas zonas del edificio. La heterogeneidad constructiva y la ausencia de documentación previa nos obligaron a crear registros totalmente nuevos. Los muros, con un espesor de 1,70 metros, representaron desafíos técnicos extra.

— ¿Qué otras obras emblemáticas en el país, en el marco de equipos de restauración se han realizado en los últimos tiempos en la Argentina con equipos del CONICET? No se suele asociar una tarea de valor científico con la restauración, pero claramente lo es. ¿Cómo es el estatus del proyecto hoy y qué se viene?

—Tomasi: La experiencia del equipo se basa en trabajos previos en otros sitios patrimoniales del norte argentino. En los últimos años participamos en los proyectos de restauración de la casa del Marqués en Yavi, la iglesia Santa Cruz y San Francisco de Paula de Uquía—ambos monumentos históricos nacionales—y también en la iglesia de Tabladitas, en la puna jujeña. Colaboramos en los pliegos del Cabildo de Jujuy. Durante 2026, junto a la Dirección Provincial de Arquitectura, vamos a encarar la producción del proyecto ejecutivo para la restauración. Nuestra tarea será generar ese proyecto, incluyendo los pliegos para que la obra pueda ejecutarse.

Bajo la coordinación de Tomasi, integran el equipo la doctora Julieta Barada, la doctora Natalia Veliz, la doctora Gabriela Varela Freire, el ingeniero Nicolás Losa, el arquitecto Diego Tejerina, la licenciada Karen Quispe y la arquitecta Valentina Millón

“Nos entendemos como un recurso del Estado y parte de sus capacidades”, reflexionó Tomasi. “Es importante visibilizar los múltiples campos en los que el CONICET aporta a la sociedad: la conservación, el estudio de las tecnologías de la construcción, y la tarea de equipos de todo el país que se dedican a estas temáticas”, concluyó a Infobae.

En tanto, la arquitecta Ybran del Obispado de Jujuy consideró que “el trabajo mancomunado entre el CONICET, la UNJu y todo el equipo del LAAyCT ejemplifica un trabajo de colaboración fructífera donde la ciencia se pone al servicio de la comunidad, de la cultura y de la Fe. Su dedicación y compromiso no sólo diagnostica un edificio, sino que custodia un símbolo de identidad, un santuario de la Fe y un capítulo irremplazable de la historia argentina".