Fuegos artificiales y trauma acústico: conoce cómo cuidar la salud auditiva en Navidad y Año Nuevo

Una serie de detonaciones en entornos festivos representa un serio peligro para quienes asisten a celebraciones, especialmente niños y adultos mayores, según lo declarado por expertos en audiología

El uso de fuegos artificiales
El uso de fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo genera un riesgo elevado de daño auditivo irreversible por exposición a ruidos extremos.

La llegada de la Navidad y el Año Nuevo transforma el ambiente en muchas ciudades y pueblos, donde los fuegos artificiales se convierten en protagonistas de las celebraciones.

Aunque la tradición reúne a familias y amigos en torno a la alegría, también expone a la población a sonidos extremadamente peligrosos que pueden provocar daños irreversibles en la audición, según advirtió el especialista en audiología Luis Verástegui Barahona en declaraciones recogidas por Buenos días Perú.

Durante las fiestas de fin de año, los niveles de ruido asociados al uso de juegos pirotécnicos alcanzan picos elevados en todo el país. Por ello, el experto indicó que las detonaciones de estos artefactos no solo afectan a las mascotas, sino que también representan una amenaza seria para la salud auditiva de adultos mayores, personas en reposo y, especialmente, niños que manipulan explosivos.

Perros y gatos pueden experimentar
Perros y gatos pueden experimentar pánico, desorientación y hasta riesgo cardíaco por el estruendo de la pirotecnia en las fiestas. Foto: Composición Infobae Perú

“Desde que tú enfrentas una explosión de 120 decibeles en un momento a otro, lo que estás haciendo inmediatamente es crear un trauma acústico y es el inicio, la semilla que inicia una disminución de la audición de forma temprana”, afirmó el especialista.

¿Qué es el trauma acústico y cómo detectarlo?

El trauma acústico se produce cuando un sonido de alta intensidad, como la detonación de un fuego artificial, daña las delicadas células de la cóclea, también conocida como el caracol del oído. Verástegui Barahona explicó que estas células funcionan como teclas de un piano, donde las frecuencias agudas son las más vulnerables ante las explosiones fuertes.

El primer signo de daño suele ser un zumbido o pitido que aparece tras la exposición al ruido, lo que indica que ya se ha producido una lesión en el oído interno. El especialista remarcó: "Ese zumbido que va a aparecer luego de la detonación de un explosivo o juegos artificiales, significa de que ya nos ha hecho un daño a nivel de la cóclea“.

El trauma acústico daña las
El trauma acústico daña las células de la cóclea, lo que provoca síntomas como zumbidos, pitidos y sensación de oído tapado tras la exposición al ruido.

Síntomas y consecuencias

Entre los signos de alarma, Verástegui Barahona enumeró el zumbido o pitido en los oídos, sensación de oído tapado, dolor, molestias, dolor de cabeza y hasta dolor permanente en la nuca.

“La disminución de la audición lo que provoca es el estrés. El estrés lo que va a provocar ya es la aceleración de la demencia senil y todo lo que venimos hablando, que tenemos que evitar en lo posible y no esperar siete, ocho años cuando la persona ya no escucha absolutamente nada, no puede comunicarse para recién buscar una ayuda”, explicó.

Según el representante de Audifon, la exposición a estos ruidos no solo produce pérdida auditiva, sino que también genera dificultad para entender conversaciones, porque la persona pierde la capacidad de captar frecuencias agudas, lo que afecta la fidelidad del sonido percibido.

La pérdida auditiva por trauma acústico es irreversible, ya que las células nerviosas dañadas no se regeneran. “Eso es irreversible. Todas las células que tienen que ver con el sistema neurológico, que son nervios, estas células una vez que están muertas, ya no tiene remedio”, enfatizó Verástegui Barahona.

La magia de los fuegos
La magia de los fuegos artificiales viene con riesgos ocultos. Aprender a manejarlos correctamente puede evitar tragedias y permitir disfrutar del Año Nuevo con tranquilidad.  (Andina)

Prevención y cuidados

El especialista recomendó a la población reducir la exposición a ruidos intensos y evitar en lo posible la manipulación de pirotécnicos, especialmente en niños y jóvenes. “Si usted tiene un niño, un joven, quítele, no le compre estos artefactos, porque lo que va a ocasionar no solamente podría causar daño físico, no también audiológico”, advirtió Verástegui Barahona.

Además, instó a los adultos mayores y personas con antecedentes de problemas auditivos a extremar precauciones durante las celebraciones.

Para quienes ya presentan síntomas de daño auditivo, la recomendación es solicitar una evaluación audiológica, preferiblemente una vez al año y con mayor razón después de la exposición a fiestas con alto volumen.

Según lo dicho a Buenos días Perú, si se detecta una disminución de la audición, el siguiente paso es determinar el tipo de audífono adecuado, ya que existen diferentes modelos, incluidos los invisibles y los recargables, que se adaptan a la severidad de la pérdida auditiva de cada paciente.

Las alternativas médicas y tecnológicas ofrecen soluciones específicas, pero la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz frente a los daños causados por el ruido de los fuegos artificiales. “Una vez que se detecta el problema de audición, tenemos que especificar qué tipo de audífonos nosotros tenemos que colocar a cada paciente”, puntualizó.

