Cuáles son los cambios sutiles al conducir que pueden anticipar riesgo de demencia, según un estudio

El monitoreo de trayectos diarios mediante GPS permite detectar señales tempranas de deterioro cognitivo leve en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios sutiles en la forma en que las personas mayores realizan tareas cotidianas, como la conducción, podrían anticipar la aparición de demencia años antes de que los síntomas clínicos sean evidentes.

Así fue como lo indicó un estudio reciente de la Universidad de Washington en St. Louis, cuyos resultados, publicados en la revista de la Academia Americana de Neurología y difundidos por Daily Mail, abren la puerta a métodos de diagnóstico temprano menos invasivos y potencialmente más efectivos para detectar el deterioro cognitivo leve (MCI), un precursor de la demencia.

El equipo de investigación, liderado por el Dr. Ganesh Babulal, analizó durante más de tres años los hábitos de conducción de 298 adultos mayores residentes en Estados Unidos, principalmente en Missouri.

De los participantes, 56 ya contaban con un diagnóstico de MCI y 242 eran cognitivamente sanos al inicio del estudio. Todos tenían una edad promedio de 75 años, conducían al menos una vez por semana y aceptaron someterse a pruebas cognitivas y a la instalación de un dispositivo GPS en sus vehículos.

Un estudio de la Universidad de Washington en St. Louis revela que cambios en la conducción pueden anticipar la demencia años antes de los síntomas clínicos (Freepik)

Según los expertos citados por Daily Mail, el objetivo era determinar si los patrones de conducción podían servir como indicadores tempranos de deterioro cognitivo, superando en precisión a los métodos tradicionales basados en la edad, pruebas de memoria y factores genéticos.

Cambios en la conducción como señales de alerta

A lo largo del seguimiento, los investigadores observaron que, aunque al principio los hábitos de conducción eran similares entre ambos grupos, con el tiempo surgieron diferencias notables. Las personas con MCI comenzaron a reducir la frecuencia de sus desplazamientos mensuales, evitaron conducir de noche y optaron por rutas más familiares, mostrando menos variabilidad en sus trayectos diarios.

Estos cambios, según el Dr. Babulal, constituyen un marcador discreto pero relevante de la salud cerebral. “Detectamos que, mediante un dispositivo de rastreo GPS, podíamos identificar con mayor precisión a quienes desarrollaban problemas cognitivos que si solo considerábamos factores como la edad, los resultados de pruebas cognitivas o el riesgo genético”, explicó el especialista.

Precisión del método y comparación con otras técnicas

Investigadores logran predecir deterioro cognitivo leve con hasta 87% de precisión analizando trayectos y hábitos al volante, lo que abre nuevas vías para la detección temprana y la prevención (Imagen ilustrativa Infobae)

El análisis de los datos de conducción permitió predecir la presencia de MCI con una precisión del 82%. Al incorporar información demográfica, resultados de pruebas cognitivas y datos genéticos relacionados con el Alzheimer, la exactitud aumentó al 87%. En contraste, prescindir de los datos de conducción redujo la precisión al 76%.

Ante esto, el especialista Babulal subrayó la importancia de este hallazgo para la salud pública: “La identificación temprana de conductores mayores en riesgo de accidentes es una prioridad, pero determinar quiénes no son aptos para conducir resulta complejo y requiere mucho tiempo”, señaló en diálogo con Daily Mail.

El monitoreo de la conducción, añadió, ofrece una vía no invasiva y de bajo impacto para observar el funcionamiento cognitivo, lo que podría permitir intervenciones preventivas antes de que ocurran accidentes o situaciones de riesgo.

El análisis de hábitos de conducción predice la presencia de deterioro cognitivo leve con una precisión del 82% y mejora al 87% al sumar datos demográficos y genéticos (Freepik)

Consideraciones éticas, demencia y conducción

El uso de tecnología para vigilar los hábitos de conducción plantea interrogantes éticos y de privacidad. El doctor Ganesh Babulal advirtió sobre la necesidad de implementar estos sistemas respetando la autonomía individual y los derechos de las personas. “Este tipo de monitoreo debe aplicarse de manera ética y garantizar la protección de la privacidad”, enfatizó el investigador.

Un deterioro cognitivo leve afecta entre el 17% y el 22% de los estadounidenses mayores de 65 años, lo que equivale a unos 5 a 7 millones de personas. La demencia, por su parte, supera los 7 millones de casos en dicho país y se prevé que la cifra alcance casi 13 millones en 2050. La enfermedad es más frecuente en mujeres, personas de mayor edad y minorías raciales y étnicas.

La demencia puede comprometer habilidades esenciales para la conducción segura, como la memoria, la atención dividida, el juicio y la percepción espacial. Estos déficits suelen manifestarse primero como pequeños cambios en los hábitos al volante, como los detectados en el estudio.

La reducción de desplazamientos, evitar conducir de noche y elegir rutas familiares son indicadores de deterioro cognitivo según la investigación (Freepik)

Limitaciones y perspectivas futuras

Los autores del estudio reconocieron que la mayoría de los participantes eran personas blancas y con alto nivel educativo, lo que podría limitar la generalización de los resultados a otras poblaciones. Además, aunque el método mostró alta precisión, se requieren investigaciones adicionales para validar su eficacia en contextos más diversos.

El trabajo, financiado por los Institutos Nacionales de Salud y el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, representó un avance en la búsqueda de herramientas de diagnóstico temprano de la demencia, pero también plantea desafíos en cuanto a su aplicación ética y equitativa.

El desarrollo de tecnologías capaces de anticipar el deterioro cognitivo a través de actividades cotidianas como la conducción ofrece nuevas posibilidades para la prevención y el cuidado, siempre que se respete la autonomía y la privacidad de las personas, tal como subrayó el equipo de la Universidad de Washington en St. Louis en declaraciones a Daily Mail.