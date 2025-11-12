Ciencia

El calor extremo puede acelerar el envejecimiento biológico y elevar el riesgo de enfermedades, alerta un estudio

Investigaciones recientes muestran que vivir en zonas afectadas por temperaturas elevadas favorece el deterioro celular y genera afecciones similares a las generadas por el tabaco y el alcohol, según expertos consultados por National Geographic

Guardar
El calor extremo en ciudades
El calor extremo en ciudades eleva el riesgo de envejecimiento biológico acelerado, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ciudades donde el termómetro supera con frecuencia los 32 °C (calor extremo), el impacto del calor va más allá de la incomodidad física. Eso afirman investigaciones recientes, recogidas por National Geographic. Asimismo, advierten que la exposición crónica a altas temperaturas puede acelerar el envejecimiento biológico, con efectos comparables a los del consumo excesivo de tabaco o alcohol.

Este fenómeno preocupa especialmente en regiones donde el cambio climático intensifica las olas de calor y expone a millones de personas a riesgos para la salud.

La evidencia científica sobre la relación entre el calor extremo y el envejecimiento biológico se ha fortalecido en los últimos años. Eun Young Choi, gerontóloga de la Escuela de Gerontología Leonard Davis de la Universidad del Sur de California (USC), participó en un estudio publicado en 2025 que analizó la edad biológica de personas residentes en zonas cálidas.

“Nuestro estudio reveló que las personas que viven en zonas de calor extremo tenían edades biológicas hasta 14 meses mayores que las que viven en regiones mucho más frías”, explicó Choi a National Geographic.

El estudio de la Universidad
El estudio de la Universidad del Sur de California analizó la edad biológica de residentes en regiones con temperaturas elevadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este efecto persistió incluso después de considerar factores como ingresos, estilo de vida y condiciones de salud. Wenli Ni, epidemióloga ambiental de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, coautora de otro estudio publicado en Environment International, observó resultados similares: “Las personas expuestas a temperaturas promedio más altas durante meses y años presentaban células sanguíneas que parecían biológicamente más antiguas”.

Mecanismos biológicos del envejecimiento acelerado por calor extremo

Los mecanismos biológicos detrás de este fenómeno involucran múltiples sistemas del cuerpo. Amit Shah, geriatra de la Clínica Mayo, explicó que el sistema cardiovascular debe esforzarse más para disipar el calor, lo que obliga al corazón a aumentar su ritmo.

El sistema nervioso puede sobreestimularse, generando síntomas como mareos, confusión y lapsus de memoria. Y los riñones incrementan su esfuerzo para conservar agua, lo que eleva el riesgo de deshidratación y daño renal. Además, el sistema inmunitario puede liberar sustancias inflamatorias que simulan una respuesta infecciosa.

Adedapo Iluyomade, cardiólogo preventivo del Instituto Cardíaco y Vascular de Miami, comparó este proceso con un motor que opera constantemente a temperaturas elevadas: “Con el tiempo, el estrés constante provoca que las piezas se deterioren más rápido de lo debido”, afirmó a National Geographic.

El estrés biológico provocado por
El estrés biológico provocado por el calor crónico desencadena inflamación, daño oxidativo y alteraciones hormonales en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El daño no se limita a los órganos principales. El calor crónico actúa como un factor de estrés biológico que desencadena inflamación, daño oxidativo y alteraciones hormonales, lo que puede modificar el comportamiento de los genes.

Iluyomade detalló que estas respuestas repetidas pueden desgastar sistemas clave y acelerar el deterioro relacionado con la edad. Al tiempo que Choi profundizó en el concepto de envejecimiento epigenético, un proceso en el que los cambios en la metilación del ADN —marcadores químicos que regulan la actividad genética— pueden persistir mucho después de la exposición al calor.

“Encontramos alteraciones generalizadas y duraderas en la metilación del ADN, particularmente en genes relacionados con la inflamación, el metabolismo, la función inmunitaria y la reparación celular”, indicó la investigadora. Estos cambios pueden afectar la capacidad del cuerpo para enfrentar infecciones, estrés cardiovascular y otros desafíos propios del envejecimiento.

Vulnerabilidad, adaptación y límites fisiológicos

No todas las personas presentan el mismo nivel de vulnerabilidad ante el calor. Choi señaló que quienes han vivido durante generaciones en regiones cálidas y secas suelen desarrollar adaptaciones fisiológicas, como una sudoración más eficiente y una mejor regulación del flujo sanguíneo.

La exposición prolongada al calor
La exposición prolongada al calor puede incrementar el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, incluso en comunidades bien adaptadas, las tasas de demencia y muertes cardiovasculares aumentan durante las olas de calor, lo que sugiere que la capacidad de adaptación tiene límites. Es por ese motivo que advirtió que los médicos en zonas cálidas deberían considerar el impacto del calor más allá de la insolación y la deshidratación, ya que la exposición prolongada podría incrementar el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con la edad.

Estrategias de prevención y recomendaciones de expertos

Frente a estos riesgos, los expertos proponen diversas estrategias de prevención del envejecimiento prematuro. Iluyomade subrayó la importancia del aire acondicionado: “El aire acondicionado no es un lujo en climas de calor extremo; es una necesidad para la salud, especialmente para los adultos mayores de 50 años”.

Incluso enfriar una sola habitación puede ofrecer protección significativa. Es por eso que recomendó evitar la exposición al aire libre entre las 10:00 y las 16:00, buscar sombra, usar sombrero y permitir que el cuerpo descanse del calor exterior.

La hidratación constante es fundamental, ya que la sensación de sed suele indicar un retraso en la reposición de líquidos. Para los grupos más vulnerables —adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas—, el apoyo comunitario resulta esencial.

La hidratación constante es fundamental,
La hidratación constante es fundamental, ya que la sed indica un retraso en la reposición de líquidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amruta Nori-Sarma, subdirectora del Centro para el Clima, la Salud y el Medio Ambiente Global de la Facultad de Medicina de Harvard, destacó que “uno de los mejores factores de protección contra la exposición al calor que observamos en la salud pública es la dependencia de las redes sociales”. La vigilancia entre vecinos y familiares puede marcar la diferencia en la protección de los más expuestos.

El diseño urbano también juega un papel relevante en la mitigación de los efectos del calor. Choi sugirió que pequeñas intervenciones, como instalar asientos a la sombra en paradas de autobús o plantar más árboles, pueden tener un impacto considerable en la salud pública. Ni coincidió en que cada espacio verde contribuye a mantener a la población más sana y fresca.

Limitaciones de los estudios y perspectivas futuras

A pesar de la solidez de los hallazgos, los especialistas advierten sobre las limitaciones de los estudios disponibles. Iluyomade recordó que la mayoría de las investigaciones son observacionales, por lo que no se puede afirmar con certeza que el calor cause directamente los cambios observados, sino que existe una fuerte asociación.

Choi añadió que medir la exposición individual resulta complejo, ya que el uso del aire acondicionado y el tiempo pasado al aire libre varían entre las personas. Además, aún no se conoce la velocidad con la que se acumulan los efectos adversos ni si estos pueden revertirse.

La resiliencia frente al calor extremo depende tanto de la ciencia como de la acción colectiva y los hábitos cotidianos. La combinación de planificación, apoyo social y medidas prácticas puede fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar el aumento de las temperaturas y proteger la salud a largo plazo, concluye National Geographic.

Temas Relacionados

Calor extremoEnvejecimiento biológicoCambio climáticoPrevención del envejecimiento prematuroNational GeographicNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Por qué algunas personas tienen colesterol alto aunque lleven una vida saludable

Contrario a lo que se cree, la ciencia reveló que incluso en quienes cuidan su alimentación y hacen ejercicio, la predisposición hereditaria puede ser clave en el desarrollo de problemas cardíacos

Por qué algunas personas tienen

Descubren cómo el estrógeno regula la dopamina y el aprendizaje en el cerebro

Un estudio demostró que la hormona, al aumentar la actividad del neurotransmisor en el cerebro, mejora la capacidad de aprendizaje en ratas de laboratorio. Los hallazgos sugieren que los niveles hormonales pueden incidir en la salud cerebral

Descubren cómo el estrógeno regula

Alerta por el aumento de enfermedades crónicas en animales: un estudio analizó las causas

Una investigadora de Grecia relevó las tendencias globales y elaboró una propuesta para mejorar la detección y control de patologías no transmisibles

Alerta por el aumento de

El volcán de Costa Rica que funciona como laboratorio natural para comprender si Marte pudo albergar vida

El cráter Poás, en el país centroamericano, reúne condiciones químicas y ambientales casi idénticas a las que dominaron al planeta rojo hace 3.500 millones de años

El volcán de Costa Rica

La ciencia detrás del hincha de fútbol: revelan cómo su cerebro reacciona ante victorias y derrotas

Investigadores de Chile evaluaron a 43 fanáticos y publicaron los resultados en la revista Radiology. Cómo los resultados ayudan a comprender las emociones intensas que se experimentan durante los partidos

La ciencia detrás del hincha
DEPORTES
El fuera de juego semiautomático

El fuera de juego semiautomático llegará en 2026 a una liga sudamericana: cómo funciona esta tecnología

Jugó con Pablo Aimar, comenzó dirigiendo equipos amateurs y despertó el interés de Guardiola: “Me sorprendió”

Sebastián Báez no levanta cabeza: se despidió en su debut en el Challenger de Montevideo

La hazaña histórica del novato de los Hornets que impactó a la NBA: el récord inédito que alcanzó en sus primeros diez juegos

Conmoción en el fútbol: una figura de Brasil sufrió un problema cardíaco durante una práctica y podría anunciar su retiro

TELESHOW
Germán Martitegui se atragantó en

Germán Martitegui se atragantó en MasterChef Celebrity con un plato de Luis Ventura: el momento

La palabra de Pampita sobre el reencuentro entre sus hijos con Benjamín Vicuña y los de la China Suárez

El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

Silvio Soldán fue distinguido en su 90° aniversario por la Legislatura porteña

Flor Peña presentó a su mamá en un video bailando con Juan Otero: “Mi madre a los 82 años”

INFOBAE AMÉRICA

Australia e Indonesia anunciaron un

Australia e Indonesia anunciaron un nuevo tratado de seguridad: “La mejor manera de asegurar la paz y la estabilidad es actuando juntos”

La OEA expresó su “preocupación” por las elecciones de Honduras y pidió respetar la independencia de las autoridades

Irak registró su mayor participación electoral desde 2021, con un 55% del electorado acudiendo a las urnas

Aumentaron a 25 los muertos por el supertifón Fung-wong en Filipinas

Manifestantes indígenas se enfrentaron con los agentes de seguridad de la cumbre del COP30 de Brasil: hay al menos tres heridos