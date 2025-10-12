Ciencia

Expertos advierten sobre el peligro del colorante rojo E127 en productos infantiles

Investigaciones recientes asocian el uso de eritrosina con hiperactividad, alergias y riesgo de cáncer, especialmente en alimentos dirigidos a niños, lo que impulsa su prohibición

Valeria Mendoza Talledo

Investigaciones científicas han asociado la ingesta de eritrosina con el desarrollo de tumores en especies utilizadas en pruebas de laboratorio. Foto: Canva

El colorante sintético eritrosina, conocido como Rojo N° 3 o E127, dejará de utilizarse en la fabricación de alimentos y medicamentos en Perú y Estados Unidos tras la aprobación de nuevas regulaciones dirigidas a proteger la salud pública. Esta medida, impulsada por organismos oficiales y sustentada en recientes investigaciones, representa un cambio relevante para la industria alimentaria y también para los consumidores, quienes deberán ajustarse a la ausencia de este aditivo en productos cotidianos.

En Perú, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República estableció que la prohibición del Rojo N° 3 comenzará el 15 de enero de 2027 para alimentos y el 15 de enero de 2028 para medicamentos, período en el que la industria tendrá tiempo para adaptar sus formulaciones. Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) fijó la restricción a partir de enero de 2025, ampliando una regulación que ya regía desde 1990 para cosméticos y productos de cuidado personal.

Perú y Estados Unidos prohíben el uso del colorante eritrosina en alimentos y medicamentos

La nutricionista Alexandra Márquez de Salud en Casa, detalló que esta iniciativa responde a la confirmación de evidencias sobre el potencial efecto cancerígeno de la eritrosina, hallado en estudios experimentales recientes. Márquez señaló: “Las investigaciones muestran que existe una relación entre el consumo de eritrosina y un mayor riesgo de cáncer, especialmente por los resultados observados en animales de laboratorio”.

¿Qué es la eritrosina?

La eritrosina es un compuesto sintético derivado del petróleo, utilizado para aportar color rojo a una amplia gama de productos, desde galletas, gomitas y cereales hasta bebidas gaseosas y medicamentos. De acuerdo con Márquez, el colorante aparece en las etiquetas como FD&C Red No. 3 en Estados Unidos o E127 en la Unión Europea. Su presencia ha sido predominante en productos orientados a niños gracias a su capacidad para hacer los alimentos más atractivos.

El colorante sintético se utilizaba principalmente en productos dirigidos a niños

Numerosos estudios han vinculado el consumo de eritrosina con diferentes riesgos para la salud, incluyendo la posible aparición de tumores de tiroides en ratas, hiperactividad en niños, alergias y reacciones cutáneas. La FDA ya había restringido su uso en cosméticos desde hace más de treinta años, pero hasta este momento mantenía una autorización parcial para algunos alimentos y medicamentos. La reciente decisión de ampliar la prohibición responde a la acumulación de pruebas sobre sus efectos adversos, lo que llevó a las autoridades a priorizar la seguridad de los consumidores.

Ante el veto, la industria alimentaria debe buscar alternativas naturales que mantengan la apariencia atractiva de los productos sin riesgos para la salud. Entre las opciones sugeridas se encuentran la betarraga, el carmín (proveniente de la cochinilla), las antocianinas de frutas como uvas y arándanos, la paprika y el licopeno. Estas alternativas no solo aportan tonalidades rojas similares, sino que pueden brindar antioxidantes y otros compuestos beneficiosos para el organismo.

Se recomienda revisar etiquetas de los productos

Para reducir el consumo de eritrosina, la especialista recomienda revisar cuidadosamente la lista de ingredientes, donde este aditivo puede figurar como Rojo N° 3, FD&C Red No. 3 o E127. Priorizar alimentos con etiquetas claras y elegir productos sin aditivos sintéticos resulta fundamental para minimizar la exposición a sustancias potencialmente dañinas. También elegir productos frescos y sin etiquetas, como frutas, constituye una alternativa confiable, especialmente en la alimentación infantil.

Expertos recomiendan leer etiquetas y optar por productos sin aditivos sintéticos (Imagen: Salud con Lupa)

El caso de la eritrosina pone de manifiesto una tendencia internacional hacia una regulación más estricta de los aditivos sintéticos en la industria alimentaria. Tras años de análisis científico, la FDA se suma a otros países que ya habían restringido este colorante. El proceso de adaptación en la industria y la información para los consumidores serán esenciales para una transición sólida hacia opciones naturales.

Mientras la industria modifica sus productos para acatar las nuevas normativas, la elección de alimentos más saludables depende de los consumidores, quienes pueden cuidar su salud mediante la lectura rigurosa de las etiquetas y la selección de alternativas naturales en su dieta diaria.

