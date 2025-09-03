El consumo de algunos edulcorantes podría estar vinculado con un deterioro cognitivo acelerado, alerta un estudio

La investigación analizó a más de 12.700 adultos en Brasil y detectó un declive mental acelerado en quienes consumen más edulcorantes (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Un reciente estudio publicado por la Academia Estadounidense de Neurología indica que el consumo elevado de edulcorantes artificiales podría acelerar el deterioro de las capacidades cognitivas, especialmente en adultos jóvenes y personas con diabetes.

El trabajo, divulgado el 3 de septiembre de 2025, analizó datos de más de 12.700 adultos en Brasil y sugiere que quienes consumen estos productos presentan una mayor velocidad de declive en memoria y pensamiento respecto a quienes recurren a ellos en menor medida.

Siete edulcorantes bajo la lupa

La investigación, liderada por la Dra. Claudia Kimie Suemoto de la Universidad de São Paulo, examinó el vínculo entre siete edulcorantes artificiales de uso frecuente:

Aspartamo. Sacarina. Acesulfamo-K. Eritritol. Xilitol. Sorbitol. Tagatosa.

El deterioro cognitivo fue un 62% mayor en el grupo de mayor consumo, equivalente a 1,6 años adicionales de envejecimiento cerebral (Freepik)

Estos compuestos están presentes tanto en productos ultraprocesados —como refrescos, aguas saborizadas, bebidas energéticas, yogures y postres bajos en calorías— como en endulzantes de mesa.

Para el estudio, los científicos reclutaron a 12.772 adultos brasileños, con una edad promedio de 52 años, y realizaron un seguimiento durante ocho años. Los participantes completaron cuestionarios detallados sobre su dieta anual y se agruparon según su consumo total de edulcorantes en tres categorías: el grupo de menor consumo promedió 20 mg diarios, mientras que el grupo de mayor consumo alcanzó 191 mg diarios, equivalente, por ejemplo, a una lata de refresco light en el caso del aspartamo. El sorbitol fue el edulcorante más consumido, con 64 mg diarios.

Deterioro cognitivo más acentuado en jóvenes y diabéticos

A lo largo del período de seguimiento, los participantes realizaron pruebas cognitivas que midieron fluidez verbal, memoria de trabajo, recordatorio de palabras y velocidad de procesamiento.

El efecto negativo se concentró en menores de 60 años y personas con diabetes, sin hallarse relación en mayores de 60 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras ajustar por edad, sexo, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, los resultados evidenciaron un deterioro un 62% mayor en pensamiento y memoria en el grupo de mayor consumo, lo que equivale a 1,6 años adicionales de envejecimiento. El grupo intermedio presentó un deterioro un 35% mayor, equivalente a 1,3 años extra.

El análisis permitió identificar que los efectos adversos se concentran en personas menores de sesenta años, grupo que mostró un declive más rápido en fluidez verbal y en función cognitiva general. No se detectó relación en mayores de sesenta años. Además, se observó que el deterioro fue más fuerte en personas con diabetes, colectivo que utiliza habitualmente este tipo de sustitutos del azúcar.

Diferencias entre compuestos y limitaciones del estudio

El examen individual de cada edulcorante mostró que el aspartamo, sacarina, acesulfamo-K, eritritol, sorbitol y xilitol se asociaron con deterioro acelerado, sobre todo de la memoria. La tagatosa, en cambio, no presentó asociación con el daño cognitivo.

El estudio, liderado por la Dra. Claudia Kimie Suemoto, advierte que los edulcorantes bajos en calorías pueden afectar la salud cerebral a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Suemoto subrayó ante la Academia Estadounidense de Neurología: “Los edulcorantes bajos en calorías y sin calorías suelen considerarse una alternativa saludable al azúcar; sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que ciertos edulcorantes pueden tener efectos negativos en la salud cerebral con el tiempo”.

La autora destacó que el estudio identifica asociaciones, no causalidad, por lo que no puede afirmarse que estos productos sean la causa directa del deterioro cognitivo.

El equipo de investigación reconoció como limitaciones que no se incluyeron todos los edulcorantes presentes en el mercado y que los datos recogidos se basan en el recuerdo dietético de los participantes, lo que puede generar imprecisiones.

La investigación recibió apoyo institucional y plantea la necesidad de analizar alternativas naturales al azúcar para la salud cerebral (VisualesIA)

El estudio establece una relación, pero no una causa directa entre el uso de estos compuestos y la merma de la función cerebral.

La Dra. Suemoto indicó la importancia de proseguir con nuevas investigaciones para confirmar estos resultados y analizar si alternativas naturales al azúcar refinado, como el puré de manzana, la miel, el jarabe de arce o el azúcar de coco, pueden ofrecer opciones más seguras a largo plazo para la salud cerebral.