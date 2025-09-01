Ciencia

La forma en que se interpretan emociones podría revelar un signo oculto del envejecimiento cerebral

Nuevos hallazgos sugirieron que la tendencia a interpretar sentimientos ambiguos de manera optimista puede anticipar cambios en la salud neurológica. Science Focus difundió resultados de neuroimagen y pruebas cognitivas que prometen anticiparse a los síntomas clásicos

Por Osvaldo Ortiz

El sesgo de positividad en adultos mayores podría anticipar deterioro cognitivo antes de los síntomas clásicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener percepciones optimistas hacia el mundo podría ser más que una simple actitud: en adultos mayores, la tendencia a interpretar expresiones faciales ambiguas como felices —conocida como sesgo de positividad— podría estar vinculada a los primeros signos de deterioro cognitivo y a cambios en regiones cerebrales clave.

Los hallazgos de una investigación recientemente publicada en la revista JNeurosci y difundida por Science Focus, exploró cómo este fenómeno, lejos de ser solo un mecanismo de bienestar emocional, podría convertirse en una señal de alerta temprana sobre el envejecimiento cerebral y la detección previa de la demencia.

El sesgo de positividad se manifiesta cuando las personas mayores tienden a percibir rostros neutros o incluso negativos como si expresaran felicidad. Según el Dr. Noham Wolpe, autor principal del estudio y miembro del Cambridge Centre for Ageing and Neuroscience, “son más propensos a pensar que las expresiones ambiguas o poco claras son ‘felices’ en lugar de ‘tristes’ o ‘enojadas’”.

Esta inclinación, detalló Wolpe en declaraciones compartidas por Science Focus, se asocia tanto a un declive cognitivo sutil como a modificaciones en circuitos cerebrales implicados en el procesamiento emocional y la toma de decisiones.

El sesgo de positividad no se vincula a síntomas depresivos leves, sino a cambios cerebrales y cognitivos (Canva)

Cambios cerebrales asociados al sesgo de positividad

Los resultados del estudio, que analizó datos de más de 600 adultos, muestran que este sesgo no es un simple rasgo de personalidad, sino que guarda relación con diferencias estructurales y funcionales en el cerebro.

En particular, los abordajes identificaron alteraciones en el hipocampo y la amígdala —regiones fundamentales para la memoria y la emoción—, así como una conectividad modificada con la corteza orbitofrontal, área responsable de ponderar la información emocional y guiar las decisiones.

Wolpe explicó en JNeurosci que, en adultos con deterioro cognitivo, los vínculos entre la corteza orbitofrontal y la amígdala se intensifican, lo que podría favorecer la interpretación positiva de estímulos emocionales ambiguos. Aunque la razón exacta de este aumento en la conectividad aún no se comprende del todo, los hallazgos sugieren que estos cambios cerebrales acompañan al sesgo de positividad.

Reconocimiento emocional y evaluaciones cognitivas

Para llegar a estas conclusiones, el equipo empleó tareas de reconocimiento emocional junto con técnicas avanzadas de neuroimagen. La muestra incluyó a 665 adultos de ambos sexos, seleccionados de una cohorte representativa de la población adulta. Los participantes realizaron pruebas psicométricas en las que debían identificar emociones en rostros, mientras se evaluaba su desempeño cognitivo general y se analizaban imágenes cerebrales.

De esta manera, la observación indicó que además de una reducción general en la precisión para reconocer expresiones, los adultos mayores presentaron umbrales perceptivos más altos para emociones negativas y más bajos para las positivas, incluso después de ajustar por la capacidad general de reconocimiento facial. El sesgo de positividad se asoció de manera significativa con un menor rendimiento cognitivo, pero no con síntomas depresivos no clínicos.

Cambios en el hipocampo y la amígdala se asocian a la interpretación optimista de rostros neutros en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indicios tempranos de deterioro cognitivo y su prevención

El Dr. Wolpe subrayó la importancia de estos hallazgos en el contexto del envejecimiento cerebral. “Estas regiones forman una red crucial para interpretar señales emocionales y guiar decisiones”, afirmó en diálogo con Science Focus.

También añadió que el sesgo de positividad podría reflejar cambios cerebrales que preceden a los síntomas típicos de la demencia, como la pérdida de memoria. A propósito de esto, puntualizó: “El mensaje clave es que nuestras respuestas emocionales, como los sesgos sutiles en la forma en que vemos las expresiones de los demás, pueden revelar alteraciones cerebrales tempranas mucho antes de que aparezcan los síntomas habituales de la demencia”.

El potencial de este sesgo como marcador temprano de neurodegeneración abre nuevas posibilidades para la detección precoz de la demencia. Aunque las pruebas de reconocimiento emocional aún no están listas para reemplazar los test cognitivos convencionales, Wolpe señaló en JNeurosci que podrían complementar las herramientas de cribado actuales en el futuro.

La conectividad entre corteza orbitofrontal y amígdala aumenta en adultos con deterioro cognitivo, favoreciendo el sesgo de positividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distinción entre sesgo de positividad y depresión leve

Con la mirada puesta en el futuro, el equipo de Wolpe ya explora métodos innovadores, como tareas inmersivas en realidad virtual, para captar cómo las personas responden a señales emocionales en contextos más naturales.

Además, completaron evaluaciones de seguimiento a los participantes del estudio original, aproximadamente 12 años después de la primera evaluación, y están vinculando estos datos con registros médicos para rastrear diagnósticos de demencia. El objetivo es determinar si el sesgo de positividad puede predecir efectivamente el deterioro cognitivo a largo plazo.

El estudio también aporta claridad sobre la distinción entre el sesgo de positividad y los síntomas depresivos. Mientras que investigaciones previas sugerían que este sesgo podría ser un mecanismo adaptativo para mantener el bienestar emocional en la vejez, los datos actuales muestran que su presencia se relaciona más estrechamente con el declive cognitivo y cambios cerebrales, y no con la depresión leve o subclínica.

Investigadores exploran tareas de realidad virtual para evaluar respuestas emocionales en contextos naturales (Freepik)

Comprender la relación entre las respuestas emocionales y los cambios cerebrales podría allanar el camino hacia una detección más ágil y, en última instancia, intervenciones más tempranas y eficaces frente al deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

