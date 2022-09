Una estudiante argentina proyectó para la NASA una misión tripulada a Marte

Avril Denegri es estudiante de la carrera de Ingeniería Espacial de la Universidad Nacional de La Plata

Desde mucho antes de terminar la escuela secundaria en el Nacional de La Plata, Avril Denegri ya tenía una pasión con los temas relacionados al espacio. Y la apertura de la primera carrera de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue la mejor noticia que ella podía recibir y que ya comenzó a definir su futuro.

Avril es hoy alumna de primer año de Ingeniería Aeroespacial y ya cuenta con una experiencia que muchos otros les encantaría archivar en sus recuerdos. Participó en el mes de julio de un viaje de dos semanas para formar parte de una experiencia educativa en la United Space School de Houston (Texas), Estados Unidos.

Como parte del programa que lleva la iniciativa de la Foundation for International Space Education (FISE), vinculada a la agencia espacial estadounidense NASA, y promueve el intercambio de estudiantes preuniversitarios interesados en la industria aeroespacial, Avril sintió que su vocación por los temas espacial iba a paso firme.

La estudiante participó de un proyecto estudiantil para diseñar un viaje a Marte

“Me encantan los temas relacionados al campo espacial. Cuando las autoridades del colegio me contaron de este programa enseguida quise participar. Gracias a la ayuda de las autoridades del colegio pude concretar el viaje y la capacitación que fue muy importante y donde colaboré para proyectar un futuro viaje tripulado a Marte”, explicó Avril a Infobae. Pero el ofrecimiento de sus profesores y autoridades del colegio no fue casualidad. Abril egresó a fines de 2021 con un promedio de 9,850 (uno de los tres mejores puntajes de su promoción). El esfuerzo y dedicación para el estudio de la excelente alumna rindió sus frutos.

Mariana Morales, la secretaria académica del colegio le ofreció realizar este proyecto. Y la profesora Carolina Casalaspro, la apoyó durante todo el programa ya que era el contacto con la FISE. “También lo pude hacer gracias al apoyo de la Facultad de Ingeniería, del decano Marcos Actis y del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) que me ayudaron a costear el viaje”, agregó la alumna llegada a La Plata tras dos semanas de capacitación en Houston.

Antes de viajar, Avril tuvo que trabajar mucho y exponer sus conocimientos sobre Marte, ya que debió estudiar la geología y clima del planeta rojo para la posible habitabilidad humana en nuestro vecino cósmico. Avril también se especializó en soporte vital, motores, órbitas y presupuesto, entre otros temas. “Todos estos conocimientos de Marte nos permitió proyectar un futuro viaje al equipo que integré y a los otros”.

Además de capacitarse, la alumna pudo recorrer las principales exhibiciones del espacio en Houston

“Había cinco equipos en la United Space School, que se ocupaban de distintas partes de lo que sería un viaje tripulado. Yo pertenecía al que se ocupaba del diseño del hábitat donde iban a vivir los astronautas en Marte y de la selección de los astronautas. Con otros siete estudiantes de distintas partes del mundo debíamos diseñar un lugar seguro de estadía para los astronautas en la superficie marciana, que pesara lo menos posible, que ocupara el menor volumen posible dentro de una nave espacial, pero que sea resistente al clima de planeta y la radiación que allí existe. Debíamos pensar en la producción local de oxígeno, para no depender de suministros desde la Tierra, el reciclaje del agua y la eliminación del dióxido de carbono que exhalamos, además del control de la presión y temperatura de la atmósfera del hábitat”, precisó Avril.

En la presentación, frente a un comité de expertos, tenían 20 minutos para exponer y 15 minutos durante los cuales se les hacían pormenorizadas preguntas. Otros equipos tenían a cargo el viaje espacial, el presupuesto, la etapa de descenso a Marte y la del ascenso para volver a la Tierra. Además de trabajar en el proyecto de un posible viaje a Marte, los estudiantes tuvieron charlas con expertos.

Con Chris Hadfield, un astronauta canadiense que voló a la Estación Espacial Internacional

“Desde la Facultad y el CTA decidimos ayudar a Avril pagándole el viaje y la inscripción a la escuela de la NASA para que tuviera la posibilidad de participar. Nuestra idea es institucionalizar esta iniciativa para que en el futuro más estudiantes puedan concurrir, teniendo a la Facultad como patrocinadora”, afirmó Marcos Actis. Con relación a la experiencia de intercambio, Avril contó que “Había estudiantes británicos, alemanes, franceses, italianos y sudafricanos, entre otros. El idioma hizo que las primeras clases se me hicieran un desafío. Una vez que me adapté me encantó. Todavía no puedo creer lo rápido que se pasó. Lo que más me gustó fue conocer a todas estas personas de distintas partes del mundo que tienen intereses similares a los míos”.

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus felicitó a la estudiante y expresó: “No es una noticia menor la de Avril en la NASA, organizando una misión tripulada a Marte. Debería aparecer en todos los medios, porque eso también es Argentina. Lo mejor que tenemos es la capacidad de nuestra gente. Por esta razón quiero felicitar a Avril, ella es el claro ejemplo de que capacidad y compromiso van de la mano. Espero que su determinación inspire a otros jóvenes a elegir carreras que los desafíen. Argentina necesita ingenieros e ingenieras.”

Avril posa con el poderoso Saturno V que llevó a los astronautas a la Luna

Sobre las palabras de Filmus, Avril alentó a chicas y chicos a interesarse por la carrera de Ingeniería Aeroespacial y explicó su elección: “Elegí la carrera porque tiene mucha matemática y no tiene límites: siempre se puede innovar y hay un montón de sectores en los cuales se puede trabajar. Hoy en día me encantan los sistemas de soporte vital y me encantaría dedicarme a eso”.

Y cerró: “Además, me encantaría volver a capacitarme a Estados Unidos para saber más de viajes espaciales”.

