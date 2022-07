“Es posible controlar al virus”, señaló el médico argentino de la paciente que logró frenar al VIH sin medicación

Hasta ahora, el tratamiento disponible para la mayoría de los pacientes con VIH es la terapia con antirretrovirales, un conjunto de medicamentos que evita la replicación del virus (dpa)

La “paciente Barcelona” es considerada un caso único y excepcional por la comunidad científica. La mujer logró la cura funcional del VIH, el virus que ataca y destruye el sistema inmune, tras 15 años sin tomar medicación . En las últimas horas, el equipo del Hospital Clinic de Barcelona, España, anunció que la paciente, tras la supresión del tratamiento antirretroviral, tiene un control absoluto de la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), con carga viral indetectable. El caso se presentó en la Conferencia Mundial del SIDA 2022 que se desarrolla en Montreal, Canadá

“S i bien los resultados en esta paciente son muy esperanzadores, hay que ser prudente ”, dijo a Infobae el infectólogo Juan Ambrosioni, médico de la Unidad de VIH del Hospital Clinic de Barcelona e investigador del grupo de SIDA e Infección por VIH del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

En diálogo desde Barcelona, explicó que los resultados de este caso “demuestran que al estimular aspectos puntuales del sistema inmunológico, es decir de la inmunidad innata, que hasta ahora no se habían descrito demasiado en profundidad, es posible un control totalmente prolongado, exitoso y absoluto del virus en el organismo de la paciente ”.

El equipo del Hospital Clinic de Barcelona que encabezó el tratamiento: Josep M. Miró, el argentino Juan Ambrosioni, Sonsoles Sánchez-Palomino, Núria Climent, Josep Mallolas y José Alcamí (foto: Hospital Clinic Barcelona)

“Esto ha hecho que sin tener tratamiento, esta mujer se mantenga 15 años absolutamente indetectable y con un reservorio viral (la cantidad de virus que está presente en el organismo) en progresiva disminución, lo que hace pensar que su sistema inmunológico controla cada vez mejor al virus ”, completó el infectólogo argentino, quien se formó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue jefe de residentes en el Hospital de enfermedades infecciosas Francisco Javier Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires.

Como todo avance científico que, en camino hacia la cura del VIH, abre una ventana de esperanza, Ambrosioni fue cauteloso: “Esto abre expectativas pero hay que ser muy prudente, ojalá podemos replicarlo, pero aún si así fuera llevaría mucho tiempo, probablemente años , desde identificar correctamente el mecanismo, hasta ver cómo se pueden estimular estas áreas y hacer los ensayos clínicos necesarios”.

La identidad de la paciente se mantiene en reserva porque ella misma pidió conservar el anonimato: “Sólo puedo decir que se trata de una mujer, porque eso ya ha trascendido, que tenía 59 años al momento de infectarse y que lleva 15 años con indetectable” , detalló el especialista y subrayó que el equipo médico no quiere correr el riesgo de que sea identificada, pero sí desmintió que se trate de una ciudadana argentina, tras la divulgación de datos erróneos sobre su nacionalidad.

Cura esterilizante y cura funcional

Ambrosioni integra el equipo de VIH del Hospital Clinic de Barcelona desde 2014, antes se despempeño por más de 5 años en el Hospital Universitario de Ginebra, Suiza

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la forma más grave de la infección provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), un patógeno que ataca el sistema inmune. Afecta a 38 millones de personas en el mundo y cada año, unas 650.000 personas mueren por causas vinculadas con el VIH , según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta ahora, el tratamiento disponible para la mayoría de los pacientes es la terapia con antirretrovirales, un conjunto de medicamentos que evita la replicación del virus. Sólo un puñado de casos han logrado en los últimos años vencer al virus.

“Una cura esterilizante es lo que se obtuvo, por ejemplo, en los pacientes más famosos (el paciente de Berlín, el de Londres o más recientemente el paciente de Dusseldorf). En esos casos, las personas tenían enfermedades hematológicas oncológicas y necesitaron un trasplante de médula, y fueron trasplantados con una médula que era no capaz de reinfectarse. Por lo tanto, se reemplazó el sistema inmunológico de esas personas con uno nuevo que no se podía infectar y al cabo de mucho tiempo, de varios años, no hubo evidencia del virus en el organismo. Por lo tanto, están curados de una manera esterilizante ”, detalló el especialista argentino que desde 2014 integra el equipo VIH del Hospital Clinic de Barcelona.

Unas 38 millones de personas en el mundo tienen VIH (EFE/Javier López)

Consultado por Infobae, Ambrosioni marcó las diferencias con otro caso de cura del VIH que tuvo repercusión global: “El caso de la paciente argentina (la ´paciente Esperanza´) es distinto porque sería el primer caso en el cual había evidencia de una cura esterilizante por el propio sistema inmunológico de la paciente. Hay cierta evidencia de que ha habido réplicas en esta persona, pero su sistema inmunológico ha eliminado completamente al virus del organismo”.

En el caso de la paciente de Barcelona, “sería mucho menos excepcional y es lo que se denomina una cura funcional. Esto significa que e l virus sigue estando en el organismo , continúa siendo un virus que es viable pero el sistema inmunológico de la paciente tiene la capacidad controlarlo completamente y cada vez que manera más eficiente”, explicó el infectólogo.

Al controlarlo de manera exitosa, el reservorio viral del organismo tiene niveles cada vez más bajos. Por eso, los científicos consideran esperanzadores los resultados obtenidos con la cura funcional de la “paciente Barcelona”. Ya que abre la posibilidad de nuevas investigaciones para aplicarse en futuras terapias, ya que sería “posible de escalarse a más personas, a diferencia de los casos de los pacientes que han experimentado una cura esterilizante”, concluyó Ambrosioni.

SEGUIR LEYENDO: