¿Por dónde está circulando el coronavirus hoy en Argentina?

Las infecciones por coronavirus están en baja en Argentina por décima semana consecutiva (REUTERS/Agustin Marcarian)

La tercera ola de coronavirus ya es historia. A ctualmente, Argentina transita el fin de la época más contagiosa de COVID-19 desde la llegada del SARS-CoV-2 en marzo de 2020. Eso ocurrió el 14 de enero de este año, cuando las infecciones diarias llegaron al pico de casi 140.000 positivos.

Ayer el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 2784 contagios y 22 muertes en las últimas 24 horas. Con estos datos, el total de casos desde el comienzo de la pandemia se elevó a 9.037.911, mientras que los fallecimientos suman 128.019. En este momento hay 49.814 casos activos en el país. Se trata de personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad y aún no fueron dadas de alta en el sistema nacional. En tanto, el total de recuperados asciende a 8.860.078.

¿Pero dónde está circulando más el virus hoy? De los 2.784 contagios reportados ayer, 930 son de la provincia de Buenos Aires; 406 de CABA; 2 de Catamarca; 8 de Chaco; 77 de Chubut; 59 de Corrientes; 340 de Córdoba; 44 de Entre Ríos; 14 de Formosa; 1 de Jujuy; 49 de La Pampa; 4 de La Rioja; 44 de Mendoza; 295 de Misiones; 33 de Neuquén; 84 de Río Negro; 8 de Salta; 13 de San Juan; 63 de San Luis; 41 de Santa Cruz; 112 de Santa Fe; 2 de Santiago del Estero; y 159 de Tucumán. Tierra del Fuego fue la única que no registró casos. Eso significa que provincia de Buenos Aires y CABA son las dos jurisdicciones donde más está circulando el virus, con más de la mitad de los casos del total del país.

Casos positivos reportados por el Ministerio de Salud de Argentina el jueves 31 de marzo (Martín Barrionuevo)

La doctora Liliana Vázquez, médica infectóloga (MN 67434), especialista en infectología perinatal y pediátrica en Funcei, explicó a Infobae que “hoy tenemos que estar atentos al número de casos y el impacto que tiene”.

“Al ser una población muy vacunada contra el coronavirus, vemos hoy un aumento de contagios y no aumento de internaciones o muertes. Estoy de acuerdo en dejar de usar barbijos en lugares abiertos y eliminar la distancia social”, afirmó la experta y agregó: “ Creo que tenemos que entender que con las condiciones de vacunación que hoy tiene la población, el coronavirus es una infección respiratoria más y debemos hacer mucho hincapié en la vacunación antigripal en esta época, especialmente en los más chicos y personas más adultas. Y sobre todo reforzar la vacunación contra el sarampión”.

La semana pasada, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, explicó en una presentación con periodistas científicos de la que participó Infobae que no va a haber un día en que se acabe la pandemia. “Será un proceso, una transición. Con las vacunas buscamos que no hay internaciones y muertes ”, sostuvo la funcionaria, que pidió prudencia y continuar con la utilización del barbijo, no solo en escuelas, sino también en todos los espacios cerrados.

Cómo fue la tercera ola de coronavirus en Argentina (Martín Barrionuevo)

“Vemos un descenso de la vacunación relacionado a que la población tiene una percepción menor de riesgo y también que muchas personas ya están vacunadas y esperando los cuatro meses para darse un refuerzo. Entre dosis adicionales y refuerzo ya aplicamos más de 18 millones de vacunas. Tanto para los adolescentes como niños no está habilitada la vacunación de tercera dosis, por lo que también es menor el número de vacunados”, sostuvo Vizzotti.

Pero advirtió que en los meses que siguen probablemente habrá una suba de casos de coronavirus. “Estamos esperando una suba de casos COVID, más allá de la llegada de la subvariante BA.2 debido al inicio de las clases y la llegada del otoño. Prevemos que en el invierno haya un aumento de casos, pero gracias a la vacunación no habrá un traslado de internados y muertes”, precisó la ministra de Salud.

Así coincidió la doctora Gabriela Piovano, infectóloga del hospital Muñiz que afirmó a Infobae que “ la efectividad de las vacunas era probada para evitar los casos de gravedad, pero no la circulación del virus. El hecho de bajar el distanciamiento social, abrir la escolaridad presencial, los espectáculos, las reuniones, que venga el frío, que la gente esté adentro, obviamente va a ocasionar aumento de casos y es esperable y es lógico”.

Fotografía de la pandemia en los últimos meses en el país (Martín Barrionuevo)

“ La pregunta va a ser si la magia que nos confiere la vacuna con respecto a evitar casos graves va a seguir estando. De esa manera estaremos protegidos de las internaciones y muertes. Esa tercera ola fuerte que tuvimos demostró la fortaleza del plan de vacunación que tuvimos y nos da la posibilidad de salir a tratar de conquistar nuevamente una normalidad similar a la que teníamos antes, siempre sosteniendo la vigilancia del virus y la cobertura de la enfermedad grave por coronavirus”, agregó la experta.

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó hoy las medidas generales para prevenir tanto la COVID-19 como otras infecciones respiratorias estacionales con el fin de proteger la salud pública.

Actualmente, Argentina lleva 10 semanas consecutivas de descenso del número de casos de COVID-19 e importantes avances en la estrategia de vacunación que cuenta con niveles de cobertura del 89,2% en población general en primera dosis, 80,1% en esquemas completos, y más de 15 millones de dosis de refuerzo aplicadas.

Los especialistas insisten en la importancia de la vacunación contra el coronavirus para evitar el COVID grave y las muertes (REUTERS/Agustin Marcarian)

No obstante la situación epidemiológica actual, aún existe incertidumbre a nivel global acerca del comportamiento del virus SARS-CoV-2 durante los próximos meses, especialmente durante el invierno del hemisferio sur, debido a la potencial emergencia de nuevas variantes, nuevas olas de contagio, o co-circulación con otros virus. A esto se suma la circulación temprana de casos de Influenza A H3N2 y la cercanía del periodo estacional de otoño/invierno, que se caracteriza por una mayor circulación de virus respiratorios.

Ante este escenario, mediante la resolución ministerial N°705, el Ministerio de Salud actualizó las recomendaciones de cuidado generales para la prevención no solo de COVID-19 sino también de otras enfermedades respiratorias agudas:

-Continuar con el uso adecuado del barbijo en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y en el transporte público.

-Asegurar la ventilación de los ambientes.

-Mantener la higiene adecuada y frecuente de manos.

La vacunación fue clave para no tener una elevada cantidad de internados y muertos en la tercera ola en Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

-Ante la presencia de síntomas, evitar el contacto con otras personas, no acudir a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos y evitar el uso del transporte público.

“Asimismo, queda sin efecto el distanciamiento de dos metros y la obligatoriedad del autorreporte de síntomas en la aplicación Cuidar. Dados los avances en la cobertura de vacunación y a efectos de determinar la modalidad de prestación de servicios laborales -presencial o remota-, se recomienda solicitar una evaluación médica de riesgo individual con su correspondiente certificación, toda vez que en el marco de dichas medidas ya no resultará suficiente, a tales efectos, la sola pertenencia a los grupos de riesgo previstos por la Resolución Ministerial Nº 627/20″, precisó el comunicado ministerial.

SEGUIR LEYENDO: