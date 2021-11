Hepatitis C: la importancia de la prevención y el seguimiento de los pacientes que ya dieron positivo

Todas las personas deberían pedir a su médico, al menos una vez en su vida, las pruebas para hepatitis A, B y C (Getty)

El Hospital de Clínicas lleva adelante la gran iniciativa de reconectar con los pacientes que dieron positivo alguna vez, pero no volvieron a la consulta. Estamos hablando de la Hepatitis C, una enfermedad grave en la que puede curarse hasta el 98% de los casos en pocas semanas

El hospital está implementando un proyecto de revinculación con pacientes con diagnóstico de hepatitis C, revisando el archivo de historias clínicas de la División de Hepatología para contactar a los que no hayan regresado a la consulta y no estén curados, para que lo hagan lo antes posible.

Además, redujeron prácticamente de 7 a 2 la cantidad de visitas necesarias desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento y se digitalizó la solicitud de medicación, lo que simplifica todo el proceso y evita que muchos pacientes vayan quedando en el camino, como venía sucediendo.

Están presentando estos avances y debatiendo sobre los desafíos de la medicina actual en el 4º Simposio de Gastroenterología y Hepatología: ‘Camino a una medicina interdisciplinaria’, que organiza hoy y mañana la Asociación Médica del Hospital de Clínicas para profesionales de la salud.

Los expertos del Hospital de Clínicas presentarán hoy los resultados preliminares de esta iniciativa denominada “Revinculación a la atención médica de pacientes con hepatitis C”, que está llevando adelante su Servicio de Gastroenterología. El proyecto, que se encuentra en pleno desarrollo, consiste en la revisión del archivo de historias clínicas de la División de Hepatología para reconectar con los pacientes a quienes les habían diagnosticado la enfermedad, pero que no siguieron el camino hasta curarse.

“La OMS planteó a sus miembros el desafío de eliminar la hepatitis C para 2030 y nuestro país está dando pasos en ese camino, pero ante la dificultad por lo ambicioso de ese objetivo, esta iniciativa que estamos implementando en el hospital se enmarca entre las estrategias complementarias de ‘microeliminación’, que consisten en contribuir a eliminar el virus yendo a buscarlo en comunidades específicas que presentan mayor riesgo”, sostuvo el Dr. Esteban González Ballerga, médico hepatólogo, Jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Clínicas ‘José de San Martín’.

El programa inició el 1° de enero de este año y se encuentra en pleno desarrollo

El programa inició el 1° de enero de este año y se encuentra en pleno desarrollo, pero ya se examinaron más de 700 historias clínicas, de las cuales el 71,2% se encontraba sin seguimiento. De ese grupo, se logró contactar telefónicamente a 240 y 48 fueron candidatos a recibir tratamiento, 2 fueron diagnosticados con hepatocarcinoma y otros 2 fueron derivados a trasplante (otros se encontraban con seguimiento en otras instituciones, algunos habían fallecido y otros no quisieron volver a la consulta).

“Es un proyecto escalable a todas las instituciones de salud del país y de la región, con un impacto sanitario potencial enorme. Nuestro Ministerio de Salud realiza compras sistemáticas de medicación, por lo que el acceso a la cura no es exclusivo de quienes tienen obra social o prepaga. Muy por el contrario, hoy acceden en tiempo y forma quienes no tienen cobertura de salud ”, agregó el Dr. González Ballerga.

Según la Organización Panamericana de la Salud, más de 7,2 millones de personas tienen hepatitis C en el continente y en 2019 ocasionó cerca de 125.000 muertes por cirrosis hepática o cáncer de hígado. En Sudamérica, alrededor de 2 millones tienen hepatitis C y en Argentina, si bien se observan datos alentadores como la disminución en la tasa de incidencia de este virus (1,59 casos/100.000 habitantes en 2015 vs 1,19 casos/100.000 habitantes en 2019), se estima que su impacto en la morbi-mortalidad continúa siendo sumamente significativo.

El virus de la hepatitis C representa una amenaza para el sistema de salud, tanto por su transmisibilidad como por su mortalidad y carga de enfermedad asociada, vinculada al desarrollo de hepatitis crónica, cirrosis y cáncer de hígado. A pesar del avance que significó la llegada de las medicaciones modernas contra la hepatitis C, que curan a prácticamente el 100% de los pacientes en pocas semanas, una revisión sistemática de la evidencia disponible mostró que de quienes son conscientes de su diagnóstico (que son únicamente 4 de cada 10 portadores del virus), sólo el 16% comenzó el tratamiento.

¿Por qué alguien con diagnóstico de hepatitis C se dejaría estar ante una enfermedad que se cura en pocas semanas? El Dr. González Ballerga explicó los motivos: “Algunos ignoran la gravedad de su cuadro y el daño que va haciéndole a su hígado; otros se abrumaron ante los múltiples obstáculos burocráticos y rechazos sistemáticos de su prestador de salud; algunos creen que el abordaje terapéutico actual sigue siendo como hace 15 años, con tratamientos prolongados, con muchos efectos adversos y bajas chances de curación y desconocen que existen drogas nuevas que son gratuitas y curan en 8 o 12 semanas a todos”.

Acortar el camino a la cura

Hepatitis C virus model, 3D illustration. A virus consists of a protein coat, capsid, surrounding RNA and outer lipoprotein envelope with two types of glycoprotein spikes, E1 and E2

Por eso, como complemento a la estrategia de revincular pacientes, la División de Hepatología del Servicio de Gastroenterología y el de Inmunología y Virología Clínica del Clínicas, en conjunto con el Instituto Malbrán y la Coordinación de Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Nación, están desarrollando el ‘test reflejo’, una estrategia piloto para reducir significativamente los pasos (y la cantidad de veces que el paciente debe ir a la consulta) desde el diagnóstico hasta el acceso a los tratamientos.

En una sola visita, con una sola extracción de sangre, se realiza serología para hepatitis C y, si da positiva, con la misma muestra se determina la carga viral, que es la confirmación de la enfermedad. Se logró reducir prácticamente de 7 a 2 la cantidad de visitas médicas necesarias desde el diagnóstico hasta la entrega del tratamiento y se digitalizó la solicitud de medicación, lo que simplifica los pasos y evita que los pacientes vayan quedando en el camino, como sucedía anteriormente.

El Dr. González Ballerga remarcó que esta medida “iguala y brinda las mismas oportunidades a todos, porque no distingue según el grado de avance de la enfermedad hepática, ni la condición socioeconómica o si la persona cuenta o no con cobertura médica”.

Se tiene la intención de reproducir este esquema en todo el sistema de salud pública a nivel nacional. “Es el primer protocolo de simplificación de diagnóstico de hepatitis C implementado en nuestro país y la información obtenida permite abrir nuevos caminos para la mejora en las intervenciones, la identificación de barreras en los accesos a la salud, la valoración del trabajo interdisciplinario y el abordaje de la salud desde una perspectiva de derechos”, subrayó.

El 4º Simposio de Gastroenterología y Hepatología: ‘Camino a una medicina interdisciplinaria’, lo organiza hoy y mañana la Asociación Médica del Hospital de Clínicas para profesionales de la salud

Se realizaron desde julio a ahora 2335 pedidos de estudios de hepatitis C en el Clínicas, de los cuales 87 resultaron positivos (3,7%) y, de estos, el 70% presentó carga viral detectable. El tiempo promedio desde el test inicial hasta el comienzo del tratamiento fue de 37 días. Esta estrategia se desarrolló en contexto de pandemia, pero eso no fue un impedimento para articular nuevas redes y fortalecer las ya existentes.

Hacia una mirada interdisciplinaria

El simposio que está llevándose a cabo, en su 4a edición, se propone tratar la complejidad de la medicina actual, adonde cada vez es más evidente la necesidad de un trabajo interdisciplinario. Por eso, esta actividad científica está dirigida fundamentalmente a médicos clínicos, hepatólogos, gastroenterólogos, infectólogos y diabetólogos. Los contenidos de la agenda también son variados; además de la hepatitis C, abordarán otros ejes como las infecciones gastrointerstinales por la bacteria Clostridium Difficile, cómo evitar la biopsia hepática, el hígado graso en diabetes y cáncer de colon y diabetes.

