Por qué el avance científico de las vacunas contra el COVID-19 es equivalente a la llegada del hombre a la Luna

"Es absolutamente asombroso que esto haya sucedido en tan poco tiempo; es equivalente a poner a una persona en la Luna, declaró Cody Meissner a la revista Nature (EFE/Sebastiao Moreira)

El 8 de diciembre pasado, Margaret Keenan de 90 años se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en recibir una vacuna COVID-19. Su aplicación fue la culminación de un esfuerzo frenético por desarrollar vacunas de forma segura y en un tiempo récord. Ahora, más de 1.700 millones de dosis más tarde, los investigadores están examinando los datos para abordar preguntas persistentes sobre qué tan bien funcionan las vacunas y cómo podrían dar forma al curso de la pandemia de coronavirus.

“Es absolutamente asombroso que esto haya sucedido en tan poco tiempo; es equivalente a poner a una persona en la Luna -declaró a la revista Nature, el especialista en enfermedades infecciosas pediátricas Cody Meissner de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts y el Hospital de Niños Tufts en Boston, Massachusetts-. Esto va a cambiar la vacunación para siempre”.

Nature publicó una reciente investigación sobre las lecciones que han surgido durante los primeros seis meses de las vacunas COVID-19, así como las preguntas que aún persisten. En general, los resultados han sido extremadamente prometedores, incluso mejores de lo que muchos esperaban, pero a los investigadores les preocupan las variantes emergentes.

Un ensayo clínico con Pfizer-BioNTech en más de 40.000 personas ya había encontrado que la vacuna era 95% efectiva para proteger a los receptores del COVID-19 sintomático . Pero Ida Moustsen-Helms, que trabaja en el Statens Serum Institut en Copenhague, y sus colegas fueron de los primeros en probar su eficacia fuera de los ensayos clínicos, que pueden excluir a algunas personas enfermas o que toman medicamentos que inhiben las respuestas inmunitarias.

Los resultados mostraron que era un 64% efectiva en los residentes de cuidados a largo plazo con una edad promedio de 84 años, y un 90% efectiva en los trabajadores de la salud, lo que a Moustsen-Helms le pareció una buena noticia. Pero algunos políticos daneses estaban molestos por la efectividad relativamente baja en los destinatarios de mayor edad. “En el resultado de un ensayo, las personas incluidas son muy diferentes de las personas del mundo real”, indica la especialista.

Desde entonces, han llegado datos de varios países, y muchas de las noticias han seguido siendo positivas sobre el rendimiento de las vacunas en la población general. Una campaña de vacunación a nivel nacional en Israel encontró que la vacuna Pfizer – BioNTech, desarrollada conjuntamente por Pfizer en la ciudad de Nueva York y BioNTech en Mainz, Alemania, tiene una efectividad del 95% contra la infección por SARS-CoV-2 siete días o más después de la segunda dosis.

El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya en Moscú y el Fondo de Inversión Directa de Rusia anunciaron que su vacuna Sputnik V ha tenido una efectividad del 97% en casi 4 millones de personas en Rusia. Y el mes pasado, Public Health England, con sede en Londres, informó que las vacunas Pfizer –BioNTech y Oxford– AstraZeneca son ambas 85–90% efectivas para prevenir la enfermedad sintomática después de dos dosis. Sin embargo, advirtió que tenía poca confianza estadística en el resultado del jab Oxford-AstraZeneca, desarrollado por la Universidad de Oxford, Reino Unido, y AstraZeneca en Cambridge, Reino Unido.

Pfizer-BioNTech y Oxford-AstraZeneca son ambas 80% efectivas para prevenir hospitalizaciones por COVID-19 en personas de 70 años o más (REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Entre los adultos mayores que recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech, Israel ha visto un 94% de protección contra la infección por SARS-CoV-2 en personas mayores de 85 años. Esto es notablemente alto para ese grupo de edad y considerablemente más alto que el resultado que había medido Moustsen-Helms del 64%, posiblemente en parte porque los residentes de cuidados a largo plazo son propensos a tener mala salud.

De manera similar, un estudio del Reino Unido encontró que las vacunas Pfizer-BioNTech y Oxford-AstraZeneca eran ambas 80% efectivas para prevenir hospitalizaciones por COVID-19 en personas de 70 años o más. Se están realizando estudios para ver si la efectividad de la vacuna se puede aumentar aún más combinando vacunas, y los primeros resultados han sido prometedores. Pero las vacunas ya han superado las expectativas, dice Meissner, especialmente dada la rapidez con que se desarrollaron, a pesar de las pruebas de seguridad exhaustivas en ensayos clínicos inusualmente grandes, y los enfoques novedosos que utilizaron. Algunas vacunas tardan años en desarrollarse y es posible que aún no alcancen este nivel de protección. “La eficacia de estas vacunas es absolutamente notable”, dice Meissner.

En el otro extremo del espectro de edades, Pfizer – BioNTech y Moderna en Cambridge, Massachusetts, han completado recientemente ensayos clínicos de sus vacunas en adolescentes, mostrando una protección del 100% y el 93% en los de 12 a 15 años (ref. 6 ) y 12 –17, respectivamente. Los datos del mundo real aún no están disponibles. Meissner, que es asesor externo sobre vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU., se pregunta si los niños menores de 12 años deben recibir las vacunas antes de que las inyecciones hayan recibido la aprobación reglamentaria completa, en lugar de una autorización de uso de emergencia.

Qué ocurre con las mutaciones del virus

Poco después del triunfo de la primera dosis de Keenan, el mundo tuvo una nueva razón para preocuparse. Una variante del SARS-CoV-2 identificada en el Reino Unido parecía estar propagándose inusualmente rápido; una variante diferente identificada por primera vez en Sudáfrica portaba mutaciones preocupantes en la proteína de pico de coronavirus que sirve como base para la mayoría de las vacunas COVID-19 en uso .

Desde entonces, han llegado más variantes de preocupación en un desfile constante, blandiendo mutaciones que podrían impulsar la propagación del virus o socavar la efectividad de las vacunas COVID-19. “Los brotes incontrolados generan mutantes”, sentencia Jerome Kim, director general del Instituto Internacional de Vacunas en Seúl.

Las pruebas de laboratorio iniciales sugirieron que los anticuerpos producidos por la vacuna Pfizer-BioNTech eran menos efectivos contra la variante B.1.351 identificada en Sudáfrica, pero no estaba claro cómo afectaría eso a la protección contra la enfermedad. En mayo, investigadores de Qatar publicaron datos tranquilizadores que mostraban que las personas que recibieron dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech tenían un 75% menos de probabilidades de desarrollar COVID-19 a partir de la infección por B.1.351 y estaban casi completamente protegidas de una enfermedad grave. “La gran pregunta en este momento es si la introducción de otras variantes podría cambiar la situación -dice el autor del estudio y epidemiólogo de enfermedades infecciosas Laith Jamal Abu-Raddad en Weill Cornell Medicine – Qatar en Doha- Estamos viendo esto a diario, pero tenemos el optimismo de que tal vez hemos visto lo peor”.

Oxford-AstraZeneca no le fue tan bien en otra prueba: en Sudáfrica, un pequeño ensayo clínico sugirió que la vacuna hizo poco para defenderse de las infecciones de la variante B.1.351 (EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo)

A la vacuna Oxford-AstraZeneca no le fue tan bien en otra prueba: en Sudáfrica, un pequeño ensayo clínico sugirió que la vacuna hizo poco para defenderse de las infecciones de la variante B.1.351 que, en ese momento, estaba causando la mayoría de las infecciones allí. Como resultado, el gobierno sudafricano tomó la difícil decisión de vender sus dosis y esperar una vacuna diferente. Ahora está lanzando la vacuna producida por Johnson & Johnson en New Brunswick, Nueva Jersey, que en un ensayo clínico fue 64% eficaz para bloquear el COVID-19 de moderado a grave en Sudáfrica en un momento en que B.1.351 constituía más de 94 % de las infecciones en el ensayo. Y una vacuna fabricada por Novavax en Gaithersburg, Maryland, que aún no ha sido autorizada para uso de emergencia, tuvo una efectividad del 51% para prevenir el COVID-19 sintomático entre los participantes de Sudáfrica que no tenían VIH.

Pero Shabir Madhi, inmunólogo de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo e investigador principal de los ensayos de la vacuna en Sudáfrica, no estuvo de acuerdo con la decisión del país de no utilizar la vacuna Oxford-AstraZeneca. “Todavía había esperanzas de que pudiera proteger contra enfermedades graves y la muerte -dice-, una posibilidad que no se probó en el ensayo, que reclutó principalmente a participantes jóvenes con un riesgo bajo de enfermedad grave”. Madhi señala que un estudio posterior en hámsteres encontró que la vacuna “previno la enfermedad clínica causada por B.1.351”.

El coronavirus SARS-CoV-2 ha demostrado ser mucho más propenso a las mutaciones de lo que los investigadores pensaron en un principio, y están surgiendo más variantes todo el tiempo.

Seis meses no es mucho tiempo para recopilar datos sobre cuán duraderas serán las respuestas a las vacunas, pero pronto podrían surgir datos de los participantes de ensayos clínicos que recibieron sus primeras dosis en julio pasado. Mientras tanto, algunos investigadores buscan la inmunidad natural como guía. Un estudio en más de 25.000 trabajadores de la salud en el Reino Unido encontró que una infección por SARS-CoV-2 redujo el riesgo de contraer el virus nuevamente en un 84% durante al menos 7 meses. Y Abu-Raddad dice que un estudio inédito en Qatar encuentra alrededor del 90% de protección contra la reinfección hasta un año después de un ataque de SARS-CoV-2. “Parece sugerir que la inmunidad es realmente fuerte contra este virus. Soy optimista de que la inmunidad a las vacunas va a durar más de unos pocos meses y más de un año, con suerte”, sugiere el especialista.

Pero a Mehul Suthar, inmunólogo viral de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, le preocupa que la inmunidad inducida por vacunas no sea tan duradera como la inmunidad a la infección natural. Suthar dice que él y sus colaboradores han descubierto que los niveles de anticuerpos disminuyeron más rápidamente en aquellos que fueron vacunados con la vacuna Moderna que en aquellos que habían sido infectados por SARS-CoV-2. “Los anticuerpos no son el único determinante de la inmunidad -dice-, pero me preocupa un poco que las vacunas no fueran tan sólidas para generar respuestas de anticuerpos más duraderas. Cuando se tienen en cuenta las variantes, para mí está claro que vamos a necesitar un refuerzo”.

La rapidez con la que se necesita esa dosis extra podría depender en parte de la velocidad a la que disminuyen los niveles de anticuerpos: podrían caer precipitadamente o estabilizarse a un nivel bajo (REUTERS / Kai Pfaffenbach)

La rapidez con la que se necesita esa dosis extra podría depender en parte de la velocidad a la que disminuyen los niveles de anticuerpos: podrían caer precipitadamente o estabilizarse a un nivel bajo. Un estudio de modelado estima que los niveles bajos de anticuerpos serán suficientes para ofrecer una protección significativa contra enfermedades graves. Pero el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, ha dicho que espera que se necesite un refuerzo en aproximadamente 8 a 12 meses después de la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech.

En mayo pasado, el gobierno del Reino Unido anunció que había financiado un estudio de 7 vacunas COVID-19 diferentes administradas como refuerzos al menos 10-12 semanas después de la segunda dosis de una vacuna inicial. Se esperan los primeros hallazgos en septiembre, a tiempo para informar un programa de refuerzo destinado a proteger a los grupos más vulnerables durante el invierno del Reino Unido. Los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. también están estudiando refuerzos en algunos participantes del estudio que recibieron su primera dosis de vacuna en un ensayo clínico temprano que comenzó en marzo de 2020.

Los desarrolladores de vacunas ahora también están probando refuerzos específicos de variantes. Moderna ha publicado resultados preliminares que muestran que una vacuna de refuerzo que utiliza una secuencia de proteína de punta de la variante B.1.351 aumentó la concentración de anticuerpos que neutralizan el SARS-CoV-2, y particularmente la variante B.1.351.

Incluso si la inmunidad se desvanece antes de lo que se espera, Abu-Raddad es optimista de que no desaparecerá por completo. “Si hiciera una apuesta ahora mismo, diría que incluso cuando las personas comiencen a perder su inmunidad contra las infecciones, no perderán la inmunidad contra las infecciones graves”, concluye.

SEGUIR LEYENDO