“Los movimientos antivacunas son muy ruidosos, pero tienen poco peso”

Hasta el momento la Unión Europea aseguró la compra de 200 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech que se podría ampliar en cantidades similares ya comprobada su efectividad en un 90%. Esto no solo inquieta a los 27 países que la integran, sino también a los movimientos antivacunas que proliferan en contra de la esperanza para acabar con la pandemia ocasionada por el COVID-19. ¿Preocupan estos grupos? Al médico epidemiólogo Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, no.

“Afortunadamente este es un país muy vacunador”, señala sobre España en el medio de una segunda ola que azota Europa. "Aquí tenemos cobertura de vacuna en la primera fase de vida superiores al 90%. Estoy convencido de que la mayoría de la ciudadanía se va a vacunar y por algo muy simple: los movimientos antivacunas son muy ruidosos, pero tienen muy poco peso”.

Italia y Francia también también tienen una fuerte presencia en este tipo de organizaciones y se replican en menor medida en otros sitios de la región. Pero además, como plantea el presidente de la Sociedad de Vacunología, existe un segundo elemento que tiene que trasladarle a la población para que haga la siguiente reflexión: “¿Cuál es la alternativa? El dolor, el sufrimiento producido por la enfermedad. Más muertos, más ingresos en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), más colapso del sistema sanitario, más paros. Es una situación absolutamente oscura. Evidentemente esa es la alternativa. Pero la otra es vacunarte y la posibilidad de tener un efecto secundario, que, por cierto, es muy escasa. Piénsalo. Es eso o es el dolor y el sufrimiento”.

Tras los resultados conocidos recientemente sobre la efectividad de tres laboratorios que trabajan en el diseño de la vacuna y que brindaron resultados alentadores, el pronóstico es altamente positivo. Noviembre fue un mes decisivo para las potenciales vacunas contra el COVID-19. Entre varias noticias, se conocieron los primeros resultados de Pfizer; la vacuna rusa Sputnik V anunció nuevos resultados de su tan esperada Fase III y Moderna reveló que su vacuna demostró una eficacia de 94,5%.

De las 214 vacunas experimentales que hay en marcha, diez se encuentran en la última fase de las tres que conforman los ensayos clínicos necesarios para asegurar que sea eficaz (que genera respuesta inmune) y segura (que no genere efectos adversos).

Por eso, el experto considera que en el primer semestre del 2021 contaremos con más de una vacuna disponible. Pero otro hecho objetivo atraviesa la pandemia. Como señala García Rojas, la segunda parte tendrá que ver con conocer la capacidad de producción para poder administrar a toda la población.

La vacuna Sputnik V, una de las que ya adquirió el gobierno argentino para comenzar con su aplicación en los grupos esenciales y más vulnerables, manifiesta un grado de indecisión. “Me parece que no sabemos mucho de ella y además la información que nos han dado no ha venido vehiculizada a través de canales razonables, han sido vehiculizada fundamentalmente por lo que ha dicho Putin. Pues aún no conocemos mucho y ojalá su eficacia sea de un 92%”.

La importancia de la información es primordial para el médico español. “El resultado de la que adquirimos en España, que es la de Pfizer y BioNTech, fue conocido a través de la empresa. No es el procedimiento adecuado con el que se debería comunicar este tipo de resultados, pero en cualquier caso, no tenemos dudas de que va a ser eficaz, porque, lógicamente, una empresa como esta no va a poner en duda su prestigio con aquello que no es cierto, del mismo modo que la desarrollada por el laboratorio norteamericano de Moderna”.

