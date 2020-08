Los niños contagian coronavirus y lo que sucedió en un campamento en Estados Unidos lo demuestra

Lo sucedido en un campamento de verano en Georgia, Estados Unidos, refuerza la teoría de que los niños contagian COVID-19 y en algunos casos son supercontagiadores (REUTERS/Emily Elconin)

Todo comenzó con un campamento nocturno de niños y de verano en Georgia, Estados Unidos. Las familias de los 597 chicos de 6 a 19 años estaban tranquilas, ya que uno de los requisitos era que todos ellos serían testeados e hisopados por COVID-19 antes de comenzada la actividad. Así fue y todos allí dieron negativo. Nada podía salir mal, en teoría.

Pero, al sexto día, un adolescente que fue coordinador en el evento comenzó a sentirse mal, presentaba síntomas compatibles con el nuevo coronavirus. Por este motivo fue sometido a una nueva PCR -técnica diagnóstica del hisopado para detectar el nuevo coronavirus- en la que dio positivo . Al noveno día, la organización tomó la decisión de mandar a todos los chicos del campamento a sus hogares. Finalmente 21 días después del primer día de la acampada, un 44% de los niños tenía COVID-19, es decir 260 de 597. ¿Qué nos permite ver este caso real que fue analizado y publicado este viernes por los CDC de los Estados Unidos? Qué los niños contagian COVID-19, y mucho , de acuerdo al nuevo hallazgo de un estudio de JAMA Pediatrics que determinó que niños menores de cinco años tienen entre 10 y 100 veces más nivel de material genético de coronavirus en sus narices que niños más grandes y que los adultos .

Todos los chicos que asistieron al campamento fueron testeados por COVID-19 antes del evento y resultaron negativo (REUTERS/Emily Elconin)

En diálogo con Infobae, Ernesto Resnik, científico argentino, biólogo molecular-celular y biotecnólogo especializado en anticuerpos monoclonales, quien desmenuzó el tema en un hilo en su cuenta de Twitter, explicó: “Fundamentalmente este ha sido uno de los temas de los que hemos tenido pocos datos durante la pandemia, un poco por necesidad ya que los chicos se infectan pero no se enferman, los chicos no terminan en los hospitales, con lo cual casi todas las estadísticas que tenemos sobre la enfermedad es de gente que ha terminado en los hospitales, y los niños no son el caso”.

“Ahora en las últimas dos semanas comenzaron a aparecer datos, que permiten ayudarnos a saber si los chicos se infectan o no, segundo si se enferman o no, y tercero si los chicos son contagiosos o no, que es lo que más queremos saber todos, sobre todo para saber si reabrir escuelas o no”, añadió el investigador, y agregó: “A partir de los últimos datos científicos con los que contamos, podemos decir que los chicos decidídamente se infectan, que aparentemente en el estudio de JAMA y otras investigaciones los niños cuentan -en algunos casos- con una carga viral significativamente más alta que los adultos y el tema que no sabemos mucho pero ya se empieza a ver es que contagian, asintomáticos y sintomáticos”.

Primera parte del hilo en Twitter creado por el científico argentino Ernesto Resnik (@ernestorr)

Según enumeró Resnik, “hay un estudio de hace dos semanas del KCDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur) con todos los datos de contactos cercanos, con unos 5 mil infectados, y fueron a ver quiénes se contagiaron a partir de ellos”. “Encontraron que la mayoría de los contagiados fueron los convivientes, los que vivían en las casas junto a ellos, es decir los hermanos, padres, concubinos, etc, esos sabemos que se contagiaron. Y lo que encontraron, que fue lo más sorprendente, fue que el grupo de chicos contagiados de 10 a 18 años fue el que más contagió a gente en su casa, esta fue la primera indicación de que chicos de esa edad contagian.

El campamento supercontagioso

Consultado por Infobae sobre el caso del campamento de niños en Georgia, Estados Unidos, Resnik afirmó: “En las últimas horas, los CDC de Estados Unidos publicó un estudio sobre este evento contagioso, que es impresionante. De unos 600 chicos que fueron a un campamento nocturno, todos los chicos tuvieron que ser testeados antes del hecho, sino no se los dejaba entrar, al día 6 uno de los organizadores, un adolescente, ese día se sintió mal, fue hisopado y al día siguiente dio positivo, se fue del campus y al noveno día por este caso cerraron la acampada y mandaron a todos los niños a sus casas”.

“ Al día 21, testearon a la mayoría de los chicos, de los cuales el 44% dio positivo por coronavirus. De un caso, pasaron a ser 260 los contagiados en tan solo veinte días ”, enfatizó el biólogo molecular, “es muy impresionante y muy concluyente ya que el paper de los CDC especifica que los chicos se contagiaron uno a otro en un espacio en donde compartían el día juntos, dormían todos en una misma cabaña, seguramente estaban todos ‘relajados’ ya que sabían que todos habían dado negativo en la PCR previa al campamento por lo cual se cuidaban menos, no cumplían con las normas de distanciamiento, no usaban en su mayoría barbijo, etc”. “ La mitad de los chicos en apenas dos semanas se contagiaron ”, advirtió.

“La pieza que nos faltaba que era saber si los chicos contagian, con este estudio está muy claro que es así, es muy contundente, y además tenía sentido, que un niño tenga carga viral o mayor que un adulto y que no contagie no tenía lógica alguna. Ahora resta saber por qué los niños muy chiquitos no se infectan tanto, y para mí tiene que ver con que los niños más chiquitos son bajos en altura, y el contagio que normalmente se da cara a cara, con niños menores de 5 años pienso yo que no se da, por un tema de su corta altura y por este motivo logran la no exposición a las microgotículas”, añadió Resnik.

Última parte del hilo en Twitter creado por Resnik (@ernestorr)

El paper científico especifica que del total de los niños que fueron al campamento, la edad mediana fue de 12 años, el 53% de ellos mujeres, y la edad promedio de los coordinadores del acampe fue de 17 años. Había chicos de entre 6 a 19 años.

Los CDC también aclaran que “estos hallazgos demuestran que el SARS-CoV-2 se propagó eficientemente en un entorno nocturno centrado en la juventud, lo que resulta en altas tasas de ataque entre personas de todos los grupos de edad, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios del campamento para implementar las estrategias más recomendadas para prevenir la transmisión”. Además, advierten: “La infección asintomática fue común y potencialmente contribuyó a la transmisión no detectada”.

Sin embargo, aclaran también que los resultados de este informe están sujetos a al menos tres limitaciones: primero, las tasas de ataque presentadas son probablemente una subestimación porque los casos podrían haberse pasado por alto entre las personas no evaluadas o cuyos resultados no fueron reportados; en segundo lugar, dada la creciente incidencia de COVID-19 en Georgia en junio y julio, algunos casos podrían haber resultado de la transmisión antes o después de la asistencia al campamento y finalmente, no fue posible evaluar la adherencia individual a las medidas de prevención del nuevo coronavirus en el campamento en cuestión, incluido el distanciamiento físico entre y dentro de las cohortes de las cabañas en donde durmieron los chicos y el uso de máscaras de tela, que no eran de uso obligatorio.

Ernesto Resnik es científico. biólogo molecular/celular, biotecnólogo especializado en anticuerpos monoclonales

Niños, entre 10 y 100 veces con más nivel de carga viral

Tal como adelantó Infobae, una investigación determinó que los niños son portadores de altos niveles de coronavirus: presentan hasta 100 veces más carga viral que un adulto. El estudio, publicado en JAMA Pediatrics, determinó también que “pueden ser importantes impulsores de la propagación del SARS-CoV-2 en la población general”.

Los niños menores de cinco años tienen entre 10 y 100 veces más nivel de material genético de coronavirus en sus narices que niños más grandes y que los adultos , resalta el paper científico. Consultado en relación a este nuevo hallazgo, el científico Ernesto Resnik, quien además es gerente de Desarrollo de Anticuerpos Monoclonales en R&D Sistemas de I+D y biotecnología, precisó: “La conclusión a la que arribó el estudio de JAMA se basa en la metodología que utilizan las PCR, que arrojan un número que es difícil de precisar ya que se basan en ciclos CT. ¿Qué significa esto? El CT es un número que mide la PCR, al detectar carga viral, se hacen varios ciclos para esto, cuánto menos ciclos hacen falta para detectar el virus SARS-CoV-2, quiere decir que hay más carga viral. Es difícil cuantificar esto exactamente, pero si hicieron falta solamente 11 ciclos de máquina de PCR para detectar el virus es un número, ahora si hacen falta 5 ciclos, es mucho menos y significa que estamos ante la presencia de mucha más carga viral del virus”.

De un contagiado pasaron a ser 260 casos en 21 días (REUTERS/Emily Elconin)

“Lo que dice la investigación es que en los adolescentes y adultos que participaron del trial estuvieron en promedio en 11 ciclos, mientras que en niños hubo varios que estuvieron en 6, es decir presentaron una carga viral entre 10 a 100 veces mayor, ya que esto es exponencial, el CT hace referencia a los ciclos que hacen falta para que en una PCR se determine o no si una persona tiene o no determinada carga viral del virus SARS-CoV-2”, agregó.

“En definitiva, los niños se infectan, no se enferman por lo general (es decir esto quiere decir presentar síntomas típicos del coronavirus, ya que en la mayoría de los casos cursan la COVID-19 asintomáticos, salvo pequeños casos que pueden ser graves) y contagian. Los chicos reciben el virus, tienen el virus, el virus se reproduce dentro de ellos, lo contagian, pero no desarrollan la enfermedad, son esencialmente asintomáticos, pero esto no quiere decir que no tengan que tomar todas las precuaciones y que existen casos en los que pueden presentar cuadros graves e inclusive con riesgo de muerte”, puntualizó Resnik.

