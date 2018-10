—Después del doctorado, me fui como investigador post-doctoral al Instituto Pasteur de París. Allí, trabajé con el profesor Pedro Alzari, un científico argentino, y eso me abrió la puerta para entrar en el Instituto Pasteur en Montevideo, que se creó en 2006. En Uruguay, dirijo un laboratorio y una plataforma tecnológica abierta para usuarios internos y externos. Al venir a Uruguay, dejé el tema del Chagas, y me interesó más el mundo de las bacterias. Una de las bacterias que estudiamos es leptospira, un género que incluye varias especies patógenas que producen la leptospirosis, una enfermedad que se transmite por contacto directo con orina o tejidos de animales infectados, o bien de forma indirecta, por contacto con agua o tierra contaminadas.