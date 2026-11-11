Tres cenas ricas en calcio para cuidar tus huesos que son fáciles y rápidas de hacer

Una pareja comparte una cena compuesta por salmón, brócoli, ensalada fresca, frutos secos y yogur, alimentos vinculados al cuidado y fortalecimiento de la salud ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calcio es un mineral necesario para mantener la resistencia de los huesos y prevenir la pérdida de masa ósea con el paso de los años.

Incluirlo en la cena no requiere recetas complicadas: lácteos, pescados enlatados con espinas, tofu fortificado, verduras de hoja verde y semillas permiten preparar platillos rápidos y completos para cerrar el día.

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Una ilustración plana muestra un bloque de tofu sobre huesos estilizados, rodeado de hojas y granos de soja, simbolizando la fortaleza ósea que aportan las proteínas vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Quesadillas de queso panela con brócoli

Listas en 15 minutos. Rellena tortillas de maíz con queso panela, brócoli cocido al vapor y un poco de epazote. Caliéntalas en comal hasta que el queso se suavice. Acompaña con pico de gallo y aguacate.

El queso aporta calcio y el brócoli suma una fuente vegetal del mineral.

2. Tostadas de sardina con aguacate

Listas en 10 minutos. Machaca sardinas enlatadas con sus espinas blandas, limón, jitomate, cebolla morada y chile serrano. Sirve sobre tostadas horneadas y agrega aguacate.

Las sardinas enlatadas con espinas son una opción práctica con calcio, además de proteína.

3. Bowl de yogur griego, fruta y almendras

Listo en 5 minutos. Sirve yogur griego natural con frutos rojos o plátano, almendras picadas y una cucharada de chía. Si buscas una cena más completa, agrega avena o una rebanada de pan integral.

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El yogur es una de las principales fuentes dietéticas de calcio. Para una alternativa sin lácteos, usa yogur o bebida de soya fortificados y revisa la etiqueta.

El calcio forma parte de una alimentación que ayuda a mantener los huesos; la vitamina D, la actividad física y una dieta suficiente en proteína también influyen.

Un apetitoso tazón de yogurt griego espeso, adornado con una variedad de frutos rojos, kiwi y un toque de miel, se presenta sobre una mesa de madera, simbolizando un desayuno nutritivo y lleno de color. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del calcio para la salud de los huesos

El calcio aporta varios beneficios para la salud ósea:

Forma y mantiene los huesos y dientes. Es el principal mineral de su estructura y les da resistencia.

Ayuda a conservar la densidad ósea. Una ingesta suficiente reduce la pérdida de masa ósea que puede ocurrir con la edad.

Disminuye el riesgo de fragilidad y fracturas. Junto con vitamina D, proteína suficiente y ejercicio de fuerza o impacto, apoya la prevención de osteoporosis.

Evita que el cuerpo extraiga calcio de los huesos. Cuando falta calcio en la dieta, el organismo puede recurrir a las reservas óseas para sostener funciones vitales.

Apoya el desarrollo óseo durante niñez y adolescencia. En esas etapas ayuda a alcanzar una mayor masa ósea, una reserva relevante para la vida adulta.

El calcio también interviene en músculos, nervios y coagulación. Por eso, mantener niveles adecuados protege esas funciones sin comprometer el tejido óseo.

Alimentos con mayor concentración de calcio

Yogur natural bajo en grasa: 1 taza aporta alrededor de 415 mg de calcio.

Jugo de naranja fortificado: 1 taza aporta cerca de 349 mg.

Yogur con fruta bajo en grasa: 1 taza aporta alrededor de 344 mg.

Queso mozzarella: 45 g aportan cerca de 333 mg.

Sardinas enlatadas con espinas: 85 g aportan alrededor de 325 mg.

Leche descremada: 1 taza aporta cerca de 299 mg.

Bebida de soya fortificada: 1 taza aporta alrededor de 299 mg.

Leche entera: 1 taza aporta cerca de 276 mg.

Tofu firme elaborado con sulfato de calcio: media taza aporta alrededor de 253 mg.

Salmón enlatado con espinas: 85 g aportan cerca de 181 mg.

Frijoles de soya cocidos: media taza aporta alrededor de 131 mg.

Espinaca cocida: media taza aporta cerca de 123 mg.

Almendras: un cuarto de taza aporta alrededor de 100 mg.

Col rizada cocida: 1 taza aporta cerca de 94 mg.

Semillas de chía: 1 cucharada aporta alrededor de 76 mg.

Bok choy o repollo chino: 1 taza aporta cerca de 74 mg.

Las fuentes más concentradas suelen ser los lácteos, los alimentos fortificados y los pescados enlatados que se consumen con espinas blandas. El tofu puede aportar cantidades importantes, aunque depende del coagulante usado en su elaboración: conviene revisar la etiqueta.

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Una infografía de Infobae presenta los alimentos con mayor contenido de calcio por porción, encabezados por el yogur descremado con 415 miligramos por taza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para aprovechar mejor el calcio

Incluye vitamina D. Este nutriente facilita la absorción del calcio. La leche y algunas bebidas vegetales suelen estar fortificadas; también puede obtenerse de pescados grasos, huevo y alimentos fortificados.

Distribuye el consumo durante el día. En especial si recurres a suplementos, la absorción es mejor en tomas de hasta 500 mg de calcio a la vez.

Prefiere alimentos antes que suplementos. Leche, yogur, queso, sardinas, salmón con espinas, bebidas de soya fortificadas y tofu enriquecido permiten sumar calcio dentro de la dieta habitual. Los suplementos deben valorarse con un profesional si existe deficiencia, intolerancia, enfermedad intestinal o alguna indicación médica.

Revisa el etiquetado de bebidas y productos vegetales. No todas las bebidas de almendra, avena o soya contienen calcio añadido. Busca que indiquen “fortificado con calcio” y agita el envase antes de servirlo, ya que el mineral puede asentarse.

No dependas de la espinaca como fuente principal. Aunque contiene calcio, su ácido oxálico reduce mucho su aprovechamiento. El brócoli, la col rizada y el bok choy tienen menor concentración por porción, pero su calcio es más disponible.

Modera combinaciones que dificultan la absorción. Grandes cantidades de salvado de trigo y alimentos muy ricos en oxalatos, como espinaca y ruibarbo, pueden interferir cuando se consumen junto con fuentes de calcio.

Mantén una ingesta acorde con tu edad. Como guía, los adultos de 19 a 50 años requieren 1,000 mg al día; las mujeres de 51 a 70 años y las personas mayores de 71 años, 1,200 mg diarios.

Evita tomar calcio en exceso sin supervisión. Una ingesta elevada, sobre todo mediante suplementos, puede causar estreñimiento y aumentar el riesgo de cálculos renales en algunas personas.