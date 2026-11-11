Salud

Por qué tantas personas se despiertan de noche para ir al baño

Hábitos cotidianos, alteraciones del sueño y algunos problemas de salud pueden estar detrás de una interrupción que afecta el descanso

Persona de espaldas caminando por un pasillo oscuro hacia un baño iluminado con la puerta abierta.
La micción nocturna frecuente puede vincularse con hábitos cotidianos o con afecciones médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Despertarse una vez durante la noche para ir al baño puede ocurrir de forma ocasional. Sin embargo, cuando el episodio se repite y altera el descanso, la micción nocturna frecuente puede estar asociada con hábitos cotidianos o con condiciones de salud que requieren evaluación médica.

EatingWell consultó a médicos y a una fisioterapeuta de suelo pélvico sobre las causas más habituales de este problema. La cantidad de líquido consumida antes de acostarse es un factor frecuente, aunque el café, el alcohol, la apnea del sueño, la glucosa elevada, ciertas afecciones cardíacas y la vejiga hiperactiva también pueden intervenir.

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El médico David Shusterman explicó que beber mucho por la noche incrementa el trabajo de los riñones mientras el cuerpo intenta descansar. La situación merece mayor atención cuando una persona se levanta dos o más veces cada noche, tiene sueño durante el día o suma otros síntomas, como sed intensa, ronquidos, ardor al orinar o hinchazón de las piernas.

1. El café y el alcohol aumentan la producción de orina

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El alcohol reduce la acción de la vasopresina y la cafeína funciona como diurético, lo que incrementa la producción de orina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar líquidos en exceso cerca de la hora de dormir puede provocar una visita nocturna al baño. Pero la cafeína y el alcohol pueden elevar el riesgo de despertarse para orinar, incluso si no se consumen en grandes cantidades.

La cafeína tiene un efecto diurético, por lo que puede aumentar la cantidad de orina. El alcohol, por su parte, reduce la acción de la vasopresina, una hormona que ayuda a los riñones a retener agua. Como resultado, el organismo elimina más líquido.

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Nneoma Oparaji, médica citada por EatingWell, indicó que reducir la cafeína puede ser más eficaz que limitar de manera general todos los líquidos. La sensibilidad varía entre personas, por lo que conviene observar si el café, el té, las bebidas energéticas o el alcohol de las últimas horas del día coinciden con los despertares.

2. La apnea del sueño puede confundir el origen del despertar

Una mujer con cabello oscuro duerme en una cama con sábanas blancas con la boca abierta junto a un reloj digital que marca las tres y diecisiete.
La apnea del sueño genera alteraciones hormonales que la persona confunde con una necesidad real de acudir al baño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apnea del sueño interrumpe la respiración durante la noche y puede producir cambios hormonales que favorecen la formación de orina. En esos casos, la persona puede creer que se despertó por necesidad de ir al baño, cuando la interrupción inicial estuvo vinculada con la falta de oxígeno.

Carri Dominick, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, señaló que el cuerpo puede despertar a quien padece apnea por un problema respiratorio, aunque este lo interprete como una urgencia urinaria. Los ronquidos fuertes, los jadeos durante el descanso y la somnolencia diurna son señales que justifican una consulta.

Los despertares repetidos también hacen más perceptible la necesidad de orinar. Por eso, atender solo al síntoma urinario sin considerar la calidad del sueño puede retrasar la detección de un trastorno respiratorio nocturno.

3. La glucosa alta suele acompañarse de sed y más micciones

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El exceso de azúcar en la sangre arrastra agua hacia la orina y representa un posible síntoma de diabetes no diagnosticada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nivel elevado de azúcar en sangre puede incrementar la producción de orina tanto durante el día como por la noche. Cuando la glucosa supera ciertos valores, parte de ella pasa a la orina y arrastra agua, lo que aumenta el volumen eliminado.

Shusterman explicó que este cuadro suele presentarse junto con sed persistente y una mayor frecuencia urinaria diurna. Oparaji advirtió que levantarse con frecuencia a orinar y sentir sed excesiva puede ser una señal de prediabetes o diabetes no diagnosticada.

Un análisis de sangre permite determinar si existe una alteración en el metabolismo de la glucosa. La consulta es importante porque los síntomas pueden evolucionar gradualmente y confundirse con el consumo de líquidos o con el paso del tiempo.

4. La retención de líquidos puede estar ligada al corazón

Un hombre con camiseta azul y pantalón gris está sentado en una cama sujetando su pierna derecha con las manos.
La insuficiencia cardíaca causa retención de líquidos en las extremidades inferiores que los riñones eliminan durante el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas enfermedades cardíacas, entre ellas la hipertensión y la insuficiencia cardíaca congestiva, pueden provocar retención de líquido e hinchazón en las piernas. Cuando una persona se acuesta, parte de ese líquido vuelve a circular por el organismo y los riñones pueden eliminarlo durante la noche.

Por ese motivo, la micción nocturna acompañada de edema en tobillos o piernas merece una evaluación profesional. La hinchazón puede obedecer a diversos problemas circulatorios y no debe considerarse únicamente una consecuencia de haber bebido agua antes de dormir.

La cantidad de veces que una persona orina no alcanza, por sí sola, para identificar una afección cardíaca. Sin embargo, la presencia de falta de aire, cansancio inusual, dolor en el pecho o aumento visible de la hinchazón requiere atención médica sin demora.

5. La vejiga hiperactiva genera urgencia aunque no esté llena

Un hombre con ropa deportiva sujeta el pomo de una puerta blanca en el pasillo de una casa mientras cruza los pies.
La vejiga hiperactiva transmite impulsos prematuros de vaciado y despierta al individuo con volúmenes reducidos de orina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vejiga hiperactiva se caracteriza por una necesidad repentina y difícil de postergar de orinar. Puede manifestarse de día o de noche y, en ocasiones, la persona elimina una cantidad pequeña porque la vejiga envía la señal de vaciado antes de llenarse.

Dominick señaló que una frecuencia urinaria habitual durante el día puede ubicarse entre una vez cada dos y cuatro horas. Ir al baño mucho más seguido puede contribuir a que la vejiga tolere menos volumen y aumente la probabilidad de despertares nocturnos.

Entre los factores relacionados con este trastorno figuran cambios en los músculos de la vejiga, la menopausia, algunas condiciones neurológicas y ciertos medicamentos. La fisioterapia de suelo pélvico puede ayudar a trabajar hábitos de micción y a aumentar gradualmente la capacidad de retener orina.

Consejos para disminuir la necesidad de orinar por la noche

Como medidas iniciales, los especialistas recomiendan:

  • Evitar bebidas abundantes durante las dos horas previas al descanso
  • Reducir el café y el alcohol
  • Vaciar la vejiga antes de acostarse
  • Revisar con un médico los horarios de medicamentos que aumentan la diuresis, en particular algunos tratamientos para la presión arterial

Si el problema es persistente, la evaluación debe orientarse a la causa específica antes de adoptar una solución.

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