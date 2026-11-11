Salud

La prueba de segundos que puede revelar si los zapatos afectan la forma de caminar sin que se note

El doctor Bob Baravarian, especialista en pie y tobillo, explica cómo identificar, con un simple movimiento, si el calzado obliga a los músculos a compensar un esfuerzo que repercute en rodillas, caderas y espalda

Primer plano de una persona que sostiene su pie descalzo junto a unas sandalias grises sobre un suelo de madera clara
El calzado sin la sujeción adecuada altera la marcha y traslada dolores a las rodillas, las caderas y la zona lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pocos hábitos cotidianos pasan tan desapercibidos como la elección del calzado. Se sale con las zapatillas que están más cerca de la puerta, se repite el mismo par de sandalias gastadas cada fin de semana y se sigue usando un modelo querido mucho después de que la suela dejó de cumplir su función. Mientras no haya un dolor insoportable, la mayoría de las personas supone que todo está bien. Pero según los especialistas, ese criterio es engañoso y puede estar generando daños silenciosos con cada paso.

Los pies sostienen miles de zancadas diarias. Un calzado que no se adapta bien a su estructura puede provocar desde arcos adoloridos y problemas en los tendones hasta alteraciones en la marcha que, con el tiempo, repercuten en rodillas, caderas y zona lumbar. Lo que complica el diagnóstico es que esos cambios ocurren de forma gradual: el vínculo entre el dolor de espalda o las piernas cansadas y el zapato que se usa a diario raramente se establece de forma espontánea.

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Uno de los errores más frecuentes al respecto es confundir comodidad con soporte: una zapatilla que se siente suave y envolvente al ponérsela puede, de todas formas, obligar a los músculos del pie a trabajar de más con cada zancada. El precio, la marca o la cantidad de amortiguación tampoco son indicadores confiables. Sin embargo, un especialista en pie y tobillo citado por la revista Parade, señala que existe una prueba sencilla, que no requiere ningún equipamiento y lleva apenas unos segundos, para saber si el calzado está cumpliendo su función.

Un test rápido y sencillo

Primer plano a nivel del suelo de los talones y pies de una persona en sandalias de dedo mientras camina sobre un piso de madera.
El desfasaje entre el talón y la suela en cada zancada obliga a los músculos y a los dedos a compensar la falta de agarre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Bob Baravarian, médico especializado en podiatría y cirugía del pie y el tobillo, y miembro del Colegio Estadounidense de Cirujanos de Pie y Tobillo, en Docs Health, explica que hay una señal concreta y fácil de detectar: “Hay que prestar atención a los zapatos que permanecen pegados al pie cuando se empuja contra el suelo al caminar. Si el talón se levanta y el zapato se queda abajo, la persona tiene que hacer un esfuerzo para mantenerlo puesto, y eso no es bueno”.

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La prueba se hace en movimiento: basta con dar unos pasos y observar qué ocurre con el talón. Si se eleva mientras el calzado permanece en el suelo, los dedos y los músculos del pie compensan ese desfasaje con cada zancada, un esfuerzo adicional y repetitivo que el cuerpo no debería estar haciendo.

Factores de riesgo asociados al calzado

Las sandalias tipo ojota son uno de los modelos que con más frecuencia fallan esa prueba. “La mayoría no se adhiere bien al pie. La correa queda demasiado baja, así que el calzado se cae si uno no lo agarra con los dedos”, indicó Baravarian. Según el especialista, ese mecanismo de compensación está directamente relacionado con la aparición de tendinitis y lesiones por sobreuso.

A eso se suma la falta de estructura propia de este tipo de calzado: usar ojotas durante períodos prolongados incrementa la carga sobre huesos y articulaciones, con el consecuente riesgo de fracturas por estrés. Y el impacto no queda circunscrito al pie. Aferrar el calzado con los dedos en cada paso modifica el patrón de la marcha de un modo que termina sobrecargando tobillos, rodillas, caderas y la zona baja de la espalda.

Pies de una persona con pantalón gris y sandalias oscuras que camina sobre un suelo de tablas de madera
Las sandalias tipo ojota aumentan las probabilidades de tendinitis por el esfuerzo que hacen los dedos para sujetar la tira (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con todo, Baravarian aclara que salir a buscar el correo o llevar las bolsas del supermercado no genera consecuencias. El problema aparece cuando un calzado con escaso soporte se convierte en la opción por defecto para las actividades del día.

Características de un calzado con buena sujeción

Para quienes su par actual no supera el test, el especialista recomienda priorizar el ajuste por sobre la estética. “Una alternativa es usar un zapato con suela estable, una parte superior que cubra mejor el pie con una zona más amplia, o una correa que esté más cerca del tobillo que de los dedos”, explicó.

En el caso de las sandalias, eso se traduce en modelos con correa trasera que fije el talón o con tiras posicionadas en la parte alta del pie. Más allá del diseño, los atributos que marcan la diferencia son: suela firme, soporte de arco integrado y plantilla con contorno anatómico. El acolchado puede ser un complemento útil, pero un zapato blando que no sujete el talón igualmente fallará la prueba.

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