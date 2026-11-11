Salud

La cara hinchada al levantarse tiene causas identificables y señales que no conviene ignorar

Retención de líquido, falta de sueño, sodio y alergias figuran entre los factores más frecuentes; algunos patrones exigen valoración médica

Ilustración de un hombre despeinado en bata que sostiene un paño sobre un ojo frente al espejo, junto a un lavabo con un vaso y un reloj.
La posición horizontal durante el descanso nocturno favorece la redistribución transitoria de líquidos en los tejidos del rostro (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La hinchazón facial al despertar suele concentrarse alrededor de los ojos, las mejillas y la mandíbula. Durante las primeras horas de la mañana, la posición horizontal favorece una redistribución transitoria de líquidos en los tejidos que puede alterar el contorno del rostro sin que eso implique, por sí solo, un problema médico. Esa variación requiere atención cuando persiste, empeora o aparece junto con otros síntomas.

La consulta sobre cómo deshinchar el rostro se instaló entre las rutinas de cuidado personal porque combina una preocupación estética con factores cotidianos, como el descanso, la hidratación y la respuesta del organismo a irritantes o alergias. La American Academy of Ophthalmology señala que la inflamación alrededor de los ojos puede relacionarse con falta de sueño, deshidratación, alergias, consumo de alcohol, retención de líquido y comidas con alto contenido de sal.

PUBLICIDAD

Por eso, el aspecto central no es modificar el contorno del rostro, sino distinguir una hinchazón matinal pasajera de una señal persistente. La duración, la intensidad y los síntomas que acompañan el cambio son los elementos que permiten ubicar el problema dentro de una rutina de cuidado o ante la necesidad de una consulta profesional.

La compresa fría y la elevación de la cabeza se orientan a la acumulación de líquido

Una mujer recostada en un sillón con cojines y manta lleva una pequeña almohadilla de tela azul sobre los ojos.
La falta de sueño, el consumo de alcohol y las comidas con alto contenido de sal influyen en la inflamación ocular matutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas de autocuidado, la Mayo Clinic recomienda colocar compresas frías sobre el área de los ojos y mantener la cabeza levemente elevada durante el descanso para ayudar a evitar la acumulación de líquido alrededor de esa zona. Se trata de recursos dirigidos a una hinchazón leve y no de tratamientos para causas médicas determinadas.

PUBLICIDAD

La aplicación de frío debe hacerse con una barrera entre la piel y el elemento refrigerante. La Cleveland Clinic advierte que el hielo directo puede irritar la piel, provocar enrojecimiento y, si permanece demasiado tiempo en un punto, causar lesiones por frío. Una compresa fresca y de uso breve permite evitar ese contacto directo.

También conviene considerar que la hinchazón no tiene un único desencadenante. La Mayo Clinic señala que el edema, término que describe la acumulación de líquido en los tejidos, puede relacionarse con una dieta rica en sodio, algunos medicamentos, el embarazo o enfermedades cardíacas, renales, hepáticas y venosas. Estas causas no pueden abordarse con recursos cosméticos.

El cuidado básico adquiere sentido cuando acompaña la observación de los hábitos y de los síntomas. El frío local, una postura de descanso que no resulte incómoda y una rutina de sueño suficiente pueden integrarse a ese enfoque, siempre que no oculten molestias que se mantienen durante varios días. La institución precisa además que la inflamación facial tiene causas diversas, entre ellas alergias, infecciones, lesiones, reacciones a medicamentos y afecciones que requieren un diagnóstico específico.

Un estudio registró cambios medibles cuando las participantes percibían el rostro más hinchado

Una mujer con camiseta gris se mira en el espejo del baño y toca la zona inferior de su ojo con el dedo índice.
La inflamación facial leve al despertar suele disminuir de forma progresiva con el transcurso de las horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensación de tener la cara más hinchada puede coincidir con cambios físicos detectables. Un estudio publicado en Skin Research and Technology evaluó a 151 mujeres chinas de entre 20 y 68 años en dos momentos del mismo día: uno en el que referían hinchazón facial y otro en el que consideraban que esta había disminuido.

Los investigadores registraron mayor contenido de agua y mayor grosor de la piel en las distintas áreas del rostro durante la visita en la que las participantes percibían hinchazón. El trabajo también observó diferencias en la elasticidad cutánea entre ambos momentos. Sus resultados describen una asociación en esa muestra específica y no establecen una pauta de tratamiento para todos los casos de hinchazón facial.

La investigación aporta una referencia para entender por qué un cambio que parece subjetivo puede tener un correlato medible, en especial en la zona del párpado inferior. Sin embargo, las causas concretas de cada episodio requieren contexto: una molestia ocasional después de dormir no tiene el mismo significado que una inflamación recurrente o progresiva.

La Mayo Clinic indica que debe buscarse atención de urgencia si la hinchazón compromete la lengua, los labios, la boca o la garganta, o si se acompaña de dificultad para respirar. También recomienda consultar cuando la inflamación es intensa, no desaparece, provoca dolor, enrojecimiento o picazón, o se extiende a otras partes del cuerpo. En esos casos, la prioridad es identificar la causa, no intentar disimular el cambio facial.

Temas Relacionados

InflamaciónAlergiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué tantas personas se despiertan de noche para ir al baño

Hábitos cotidianos, alteraciones del sueño y algunos problemas de salud pueden estar detrás de una interrupción que afecta el descanso

Por qué tantas personas se despiertan de noche para ir al baño

Cómo funcionan los baños portátiles y qué ocurre con los residuos después de cada uso

El depósito, la ventilación y el vaciado periódico sostienen un servicio esencial en obras, festivales y espacios al aire libre

Cómo funcionan los baños portátiles y qué ocurre con los residuos después de cada uso

¿Hinchazón, reflujo o estreñimiento? 5 claves para cuidar el intestino, según una experta

La gastroenteróloga Rajshree Nambudripad detalló en el podcast de Mel Robbins qué señales requieren consulta médica y cuáles son los cambios cotidianos que pueden favorecer la digestión

¿Hinchazón, reflujo o estreñimiento? 5 claves para cuidar el intestino, según una experta

La prueba de segundos que puede revelar si los zapatos afectan la forma de caminar sin que se note

El doctor Bob Baravarian, especialista en pie y tobillo, explica cómo identificar, con un simple movimiento, si el calzado obliga a los músculos a compensar un esfuerzo que repercute en rodillas, caderas y espalda

La prueba de segundos que puede revelar si los zapatos afectan la forma de caminar sin que se note

Cómo las grasas pueden afectar el funcionamiento de las células y el organismo, según un experto

En un episodio del podcast Office Hours, el médico Mark Hyman explicó que la calidad de las membranas celulares depende en parte de la alimentación, y detalló qué tipos la benefician o perjudican

Cómo las grasas pueden afectar el funcionamiento de las células y el organismo, según un experto

DEPORTES

La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

Los secretos del doble crimen en un Boca-River que cambió para siempre la historia de La Doce

La intimidad de la despedida definitiva de Rubens Barrichello de la Fórmula 1: la emotiva sorpresa que lo hizo llorar

“Memoria muscular”: el video de Adriano haciendo jueguitos en ojotas por las calles de Brasil que se volvió viral

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

TELESHOW

Daniela Celis rompió en llanto en vivo por el papa León XIV: “¡Quiero estar ahí!”

Daniela Celis rompió en llanto en vivo por el papa León XIV: “¡Quiero estar ahí!”

El emotivo abrazo de Valentino Merlo al reencontrarse con el cura de su colegio durante la vigilia del papa León XIV

La pesadilla de una famosa en MasterChef Celebrity: su relleno de empanadas se cayó al piso y terminó eliminada

Mario Pergolini celebró los 33 años de su hijo mayor al aire y contó cómo será el festejo en familia: “Perdón por todo”

Los Palmeras comunicaron cuándo y dónde será el velatorio de Marcos Camino: “Con profundo dolor”

INFOBAE AMÉRICA

Congelado en ámbar: el instinto de los lagartos de desprenderse de la cola tiene 99 millones de años

Congelado en ámbar: el instinto de los lagartos de desprenderse de la cola tiene 99 millones de años

Fue el transatlántico más rápido del mundo y ahora tendrá una segunda vida bajo el mar

Los agujeros negros pueden ser desplazados de sus galaxias después de colisionar, afirma un estudio

Desde las anomalías de 1492 hasta barcos y aviones perdidos: las teorías que rodean al Triángulo de las Bermudas

El régimen de Irán designó como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina