¿Hinchazón, reflujo o estreñimiento? 5 claves para cuidar el intestino, según una experta

La cocción de verduras de hoja como espinaca y acelga facilita la tolerancia a la fibra en pacientes con sensibilidad digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La gastroenteróloga Rajshree Nambudripad planteó un protocolo de cinco hábitos para mejorar la salud intestinal durante una entrevista con Mel Robbins en el The Mel Robbins Podcast, donde explicó sus recomendaciones mediante la metáfora de un “jardín intestinal”.

Nambudripad, formada en medicina interna y gastroenterología, sostuvo que síntomas como hinchazón, estreñimiento, reflujo y sensibilidad a alimentos pueden requerir una revisión más amplia que el control puntual de las molestias. “Hay esperanza, y hay mucho que podemos hacer para sanar el intestino”, afirmó durante la conversación.

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El “jardín intestinal” reúne cuatro funciones de la digestión

El intervalo de cuatro a cinco horas entre comidas activa las ondas de limpieza del sistema digestivo (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

La especialista describió al intestino como un ecosistema compuesto por cuatro sistemas. El primero es la motilidad, es decir, el movimiento que permite el avance del contenido digestivo. El segundo incluye el ácido estomacal, la bilis y las enzimas digestivas, que intervienen en la descomposición de los alimentos.

El tercer componente es el revestimiento intestinal, una capa de células que absorbe nutrientes y actúa como barrera. El restante es el microbioma, el conjunto de microorganismos que habita principalmente el colon. Cuando existe un desequilibrio entre esas bacterias, la médica lo denominó disbiosis.

Según Nambudripad, estos elementos ayudan a interpretar por qué una persona puede tener estudios estructurales normales y mantener síntomas digestivos. “El intestino es en realidad un ecosistema complejo y delicado”, señaló. Además, vinculó su funcionamiento con el sistema inmunitario, la piel, el estado de ánimo y la concentración, aunque presentó esas relaciones como observaciones de su práctica clínica.

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La gastroenteróloga explicó que la primera medida en sus consultas es favorecer la evacuación regular. Su propuesta incluye magnesio por la noche y un procinético, una sustancia que activa los movimientos de limpieza intestinal. En ese sentido, mencionó al jengibre y la alcachofa como componentes de suplementos utilizados con ese objetivo.

La hinchazón y el SIBO centran parte de la consulta clínica

El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado provoca hinchazón y dolor debido a la fermentación anticipada de nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica definió la hinchazón como una sensación de presión acompañada de distensión abdominal. Indicó que el estreñimiento puede ser una de sus causas, pero aclaró que también puede haber gas atrapado por alteraciones del movimiento intestinal, una digestión incompleta o bacterias ubicadas en zonas donde no deberían estar.

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En ese marco se refirió al sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, conocido como SIBO. El cuadro ocurre, según su explicación, cuando bacterias que normalmente se concentran en el colon llegan al intestino delgado y fermentan lo ingerido antes de tiempo. Eso puede generar gases, dolor, cambios en el ritmo intestinal, náuseas y sensación de saciedad precoz.

“Las bacterias empiezan a fermentar los alimentos en el lugar equivocado”, explicó la especialista. También afirmó que el diagnóstico puede realizarse con una prueba de aliento después de ingerir lactulosa, un azúcar que el organismo no absorbe. La prueba mide los gases que producen las bacterias durante varias horas.

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Ante este escenario, la experta señaló que, ante síntomas persistentes, sus pacientes requieren evaluación individual y pruebas específicas, por lo que recomendó acudir a la consulta con un profesional. Al tiempo que advirtió que el sangrado en las heces, los vómitos frecuentes o una pérdida de peso superior a 4,5 kilogramos sin explicación son señales para consultar a un médico con urgencia y descartar afecciones de mayor gravedad.

La alimentación propuesta prioriza productos poco procesados

La presencia de sangre en las heces o la pérdida sin explicación de más de 4,5 kilos exigen una consulta médica (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Respecto de la dieta, sostuvo que no hay un único patrón que funcione para todas las personas. Citó como ejemplos la dieta mediterránea, la paleolítica y la vegana, pero insistió en que la tolerancia a la fibra puede variar según cada caso. “Cada persona tiene un jardín intestinal diferente”, afirmó.

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Entre los principios generales, recomendó elegir alimentos enteros, reducir los productos ultraprocesados y sumar variedad de colores en el plato. Frutas, verduras y otras opciones coloridas aportan antioxidantes y fitonutrientes, compuestos naturales presentes en las plantas. También aconsejó probar distintas fuentes de fibra de manera gradual para identificar cuáles generan malestar.

La especialista mencionó que algunas personas con hinchazón o SIBO pueden tener dificultades temporales con legumbres, lácteos, granos integrales, ajo y cebolla. Sin embargo, remarcó que el objetivo no sería excluir esos productos de forma permanente, sino recuperar la tolerancia a partir del abordaje de la causa de los síntomas.

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Para quienes presentan sensibilidad a la fibra, sugirió comenzar con verduras de hoja cocidas, como espinaca, acelga o rúcula. La cocción, explicó, puede facilitar la tolerancia digestiva. En cambio, para el resto de la población, la fibra sirve como alimento de bacterias consideradas beneficiosas y contribuye a diversificar el microbioma.

Cinco hábitos diarios para cuidar la función digestiva

La especialista aconseja postergar la ingesta de agua hasta cuarenta y cinco minutos después de comer para evitar la dilución de enzimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema cotidiano presentado durante la entrevista comienza con espaciar las comidas entre cuatro y cinco horas, y evitar los refrigerios entre ellas. Nambudripad sostuvo que esa pausa favorece las “ondas de limpieza” del sistema digestivo.

El segundo hábito es comer sin distracciones y reducir el estrés durante las comidas. La médica aconsejó dejar a un lado dispositivos electrónicos, respirar profundo y masticar con calma. “Cómo comemos y cuándo comemos son muy importantes”, afirmó.

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Las otras recomendaciones fueron esperar a tener hambre antes de ingerir alimentos, mantenerse activo a lo largo del día y caminar después de las comidas. También sugirió no beber grandes cantidades de agua mientras se come, porque, según su planteo, puede diluir el ácido y las enzimas digestivas; propuso reservar la mayor parte de la hidratación para unos 45 minutos después.

Nambudripad cerró con un llamado a buscar atención profesional ante problemas persistentes. “No tienen que vivir así por el resto de sus vidas”, dijo, al insistir en que identificar el área afectada dentro del intestino puede orientar el tratamiento.

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