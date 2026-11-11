Salud

Cuánta proteína conviene consumir después de entrenar, según nutricionistas

La recuperación muscular no depende de una ingesta inmediata ni de una dosis única: las recomendaciones sitúan la porción posterior al ejercicio dentro de un plan diario de alimentación

Un hombre corre con un vaso mezclador frente a un reloj de pared grande al lado de una mesa con un plato de comida y un vaso con agua.
El especialista Christopher Pratt sitúa la referencia general entre 20 y 40 gramos de proteína después del ejercicio para la reparación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Después de una sesión de fuerza, una carrera o una rutina de alta intensidad, la comida posterior suele quedar reducida a una cifra: la de los gramos de proteína. Pero la dosis no es igual para todas las personas ni para todos los entrenamientos, y el momento exacto importa menos de lo que el marketing de suplementos instaló como hábito.

La pregunta sobre cuándo comer después del ejercicio llevó a instalar la idea de que es necesario tomar un batido apenas termina la actividad. Las recomendaciones de instituciones de salud de Estados Unidos colocan el foco, en cambio, en el consumo de proteína durante el día completo, en la carga de entrenamiento y en las características individuales de cada persona.

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La referencia práctica para una comida o colación posterior al ejercicio se ubica, en general, entre 15 y 35 gramos. La Mayo Clinic recomienda alrededor de 0,25 a 0,4 gramos por kilogramo de peso corporal dentro de las dos horas posteriores a la actividad, una pauta que equivale a entre 20 y 35 gramos para un adulto de 82 a 91 kilogramos. El peso corporal y el tipo de ejercicio explican por qué no existe una cifra universal.

La institución también incluye los carbohidratos y los líquidos como parte de la recuperación posterior. Esa combinación busca reponer las reservas de energía, aportar aminoácidos y recuperar la hidratación que puede perderse durante el esfuerzo.

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El consumo diario tiene más peso que el minuto exacto posterior al ejercicio

La proteína participa en la reparación de los tejidos y en la adaptación muscular al entrenamiento. Concentrar una cantidad elevada en una única comida, sin embargo, no reemplaza la necesidad de alcanzar un aporte suficiente en el conjunto del día.

De acuerdo con Mass General Brigham, las personas físicamente activas pueden requerir entre 1,2 y 1,7 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. La entidad recomienda consumir entre 15 y 25 gramos durante las dos horas posteriores al ejercicio para favorecer la reparación y el crecimiento muscular, aunque aclara que la necesidad cambia con la edad, la actividad y el estado de salud de cada persona.

La misma institución advierte que una porción de 50 gramos después de entrenar puede ser excesiva para algunas personas y que esa cifra debe evaluarse en relación con el total diario, no como una meta automática.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en el British Journal of Sports Medicine, que reunió 49 estudios con 1.863 participantes, encontró que la suplementación proteica puede mejorar las ganancias de fuerza y masa libre de grasa durante programas de entrenamiento de resistencia. El análisis indicó que superar aproximadamente 1,6 gramos por kilogramo al día no se asoció con aumentos adicionales de masa muscular en promedio, lo que refuerza la idea de que el consumo diario total resulta más determinante que una ingesta aislada.

Plato con filete de salmón, lentejas, arroz integral, brócoli, espárragos y tomates sobre mantel de tela junto a cubiertos y un vaso con agua.
El proceso de recuperación muscular se extiende hasta 48 horas, lo que otorga mayor relevancia a la ingesta diaria total que a la rapidez del consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los carbohidratos acompañan a la proteína en la recuperación

La proteína no cubre por sí sola todas las necesidades después de la actividad física. MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica que los carbohidratos contribuyen a recuperar las reservas de energía muscular, mientras que la proteína interviene en la reparación de los tejidos. Ambos macronutrientes cumplen funciones complementarias en la recuperación.

Según Mayo Clinic, una comida con carbohidratos y proteína dentro de las dos horas posteriores al entrenamiento puede ayudar a la recuperación muscular y a reponer el glucógeno —la reserva de carbohidratos del organismo—. Yogur con fruta, un sándwich de pavo o leche chocolatada baja en grasa son algunas de las combinaciones que menciona la institución.

La duración y la intensidad de la actividad modifican esta necesidad. La misma fuente indica que, después de ejercicios de menos de 60 minutos, el agua suele ser suficiente para la mayoría de las personas, mientras que las sesiones prolongadas pueden requerir mayor atención a los carbohidratos, los líquidos y la reposición de electrolitos.

Mass General Brigham aconseja ingerir entre 15 y 25 gramos de proteína dentro de las dos horas posteriores a la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)
Mass General Brigham aconseja ingerir entre 15 y 25 gramos de proteína dentro de las dos horas posteriores a la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos habituales pueden cubrir el aporte de proteína

Huevos, yogur griego, leche, carnes magras, pescado, legumbres, frutos secos y tofu pueden aportar proteína dentro de una alimentación variada. MedlinePlus señala que los atletas pueden cubrir sus necesidades con alimentos de buena calidad y una dieta que aporte suficiente energía.

Cleveland Clinic recomienda priorizar fuentes alimentarias como pescado, huevos, yogur griego, frijoles, pollo y tofu, y reservar los polvos o batidos para momentos en que resulten convenientes por disponibilidad o tiempo, no como sustitutos permanentes de la comida.

Las personas con enfermedad renal u otras condiciones de salud deben consultar con un profesional antes de modificar de manera sustancial su consumo de proteína. Mass General Brigham advierte que las enfermedades renales crónicas pueden requerir límites específicos, y que las pautas generales no aplican de forma automática a quienes tienen esa condición.

La referencia posterior al ejercicio, en ese marco, puede resolverse con una comida o colación ajustada a la rutina, el consumo total del día y el objetivo de entrenamiento. La regularidad y la adaptación individual definen una pauta más útil que la búsqueda de una dosis idéntica para todos.

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