Salud

Cómo las grasas pueden afectar el funcionamiento de las células y el organismo, según un experto

En un episodio del podcast Office Hours, el médico Mark Hyman explicó que la calidad de las membranas celulares depende en parte de la alimentación, y detalló qué tipos la benefician o perjudican

Estructura filamentosa dorada incrustada sobre una capa ondulada de tonos ámbar y azul, con un punto luminoso que emite ondas concéntricas.
La membrana celular combina grasas y proteínas para recibir las señales de las hormonas y del sistema de defensas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una conversación sobre las grasas de la dieta llevó al médico Mark Hyman a detenerse en una estructura que, según afirmó, condicionaba la comunicación del organismo: la membrana celular.

En un episodio del podcast Office Hours, el referente en medicina funcional y longevidad, sostuvo que la composición de esas capas podía influir en la forma en que las células recibían y transmitían señales, y relacionó ese proceso con la alimentación, la exposición a toxinas y el envejecimiento.

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Junto a su productora, Emma Krebs, el especialista centró la charla en una idea: las membranas eran la capa que permitía a las células vincularse con su entorno. Desde allí, explicó qué las componía, qué factores podían dañarlas y qué hábitos recomendaba para cuidarlas.

Infografía con ilustraciones de una bicapa lipídica, proteínas receptoras, neuronas y dos pescados, acompañada de textos explicativos y porcentajes.
El estado de las membranas mitocondriales condiciona los procesos de producción de energía en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hyman ubicó a las membranas en el centro de la comunicación celular

El médico describió la membrana celular como una capa formada por grasas y proteínas. Según explicó, las grasas constituían la base de esa estructura y las proteínas recibían mensajes enviados por hormonas, sustancias del sistema de defensas y otros compuestos del organismo. Esa combinación permitía que la célula filtrara señales y respondiera a ellas.

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“Piensa en tu membrana como la antena, la barrera, el receptor y una especie de centro de comunicación de tu cuerpo”, afirmó Hyman durante el episodio.

“Cuando la membrana no funciona bien, las células no hacen el trabajo que deberían hacer y aparecen señales anormales en el organismo”, agregó. También relacionó esa tarea con otras barreras del cuerpo, como la intestinal y la que separaba la sangre del cerebro.

Pantalla dividida con un hombre ante un micrófono a la izquierda y una mujer con auriculares de cable a la derecha
Los ácidos grasos omega 3 facilitan la flexibilidad celular, mientras que las grasas trans aumentan su rigidez (YouTube/@drmarkhyman)

Para ampliar su planteo, mencionó las mitocondrias, partes de las células vinculadas a la producción de energía. “Sin membranas celulares saludables, realmente no se puede estar sano. Sin membranas mitocondriales saludables, tampoco”, afirmó.

Así, presentó el tema como un aspecto que, desde su perspectiva, recibía menos atención que la salud cardíaca, intestinal o cerebral.

Las grasas concentraron sus recomendaciones sobre alimentación

La conversación pasó a la dieta a partir de la composición de las membranas. Hyman sostuvo que los omega 3 contribuían a mantener su flexibilidad, mientras que las grasas trans podían volverlas rígidas y dificultar la comunicación entre células.

Ilustración 3D de un torso humano, mostrando músculos y una gran acumulación de grasa abdominal de color rojo intenso, sobre un fondo azul claro.
Los alimentos ultraprocesados, el exceso de azúcar, los pesticidas y los metales dañan las barreras celulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

También mencionó la colina y otros compuestos grasos, entre ellos la fosfatidilcolina y la fosfatidilserina, como materiales necesarios para construir esas capas. “Si comemos grasas de mala calidad, eso afectará el funcionamiento celular y nuestra salud”, dijo.

Al hablar de los aceites, diferenció los productos industriales oxidados de los elaborados mediante prensado mecánico o en frío. Su planteo no apuntó a excluir por completo los omega 6, sino a evitar un consumo muy superior al de omega 3.

Hyman enumeró como fuentes alimentarias el salmón, la caballa, las anchoas, las sardinas y el arenque. También citó los huevos, la soja, los frutos secos, las semillas y el aceite de oliva.

Sobre los suplementos, recomendó revisar su origen y elegir productos con análisis de pureza, potencia y contaminantes realizados por terceros.

Plato blanco con dos mitades de huevo cocido, salmón ahumado, hojas de espinaca, limón y eneldo. Un cuenco con granola y arándanos. Vaso con leche. Salero. Cubiertos de metal con mango de madera.
Pescados como el salmón y la caballa aportan nutrientes necesarios para las capas celulares, como la colina y la fosfatidilserina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hyman relacionó las membranas con la insulina, el cerebro y el envejecimiento

En otro tramo, Hyman vinculó el estado de las membranas con la respuesta a la insulina. Se refirió a proteínas ubicadas en la superficie de las células que, según explicó, debían responder a la señal de esa hormona.

“Las membranas son el transductor que regula cada función biológica”, sostuvo, y vinculó una alteración en esas capas con problemas de comunicación relacionados con la insulina.

Luego trasladó el foco al cerebro. Señaló que gran parte de ese órgano estaba formada por grasa y destacó el DHA, un tipo de omega 3.

“La mayor parte de esa grasa, cerca del 60%, es DHA”, afirmó. Hyman relacionó ese componente con el contacto entre las neuronas y con la mielina, la capa grasa que recubría las fibras nerviosas.

Ilustración de un cerebro humano y un intestino conectados por filamentos luminosos sobre un fondo azul oscuro.
El ácido graso DHA conforma cerca del 60 % de la grasa del cerebro e interviene en la mielina de las fibras nerviosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cerrar, enumeró factores que, según su planteo, podían afectar las membranas: alimentos ultraprocesados, exceso de azúcar, inflamación, deficiencias nutricionales, moho, pesticidas, herbicidas y metales.

Como referencia, mencionó el índice de omega 3, un análisis que, según indicó, reflejaba la presencia de esas grasas en las membranas. Consideró deseable superar el 8%, frente a valores inferiores al 4%.

También recomendó alimentos poco procesados, pescado graso dos o tres veces por semana, descanso, ejercicio y una menor exposición a toxinas.

El médico Mark Hyman recomendó alcanzar un índice de omega 3 superior al 8 % mediante el consumo regular de pescado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)
El médico Mark Hyman recomendó alcanzar un índice de omega 3 superior al 8 % mediante el consumo regular de pescado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La salud de las membranas no consiste en una nueva técnica para optimizar el cuerpo”, concluyó Hyman. “Se trata de una alimentación basada en alimentos poco procesados, grasas saludables, omega 3, ejercicio, descanso y menos exposición a tóxicos”, añadió.

El médico presentó esas pautas como una forma de observar hábitos habituales de cuidado de la salud a partir de la función de las células.

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