Cómo funcionan los baños portátiles y qué ocurre con los residuos después de cada uso

Los tanques de los baños portátiles almacenan entre 95 y 114 litros de residuos antes de su mantenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los baños portátiles resuelven una necesidad básica en lugares donde no hay una red de agua ni desagües disponibles.

Se utilizan en obras, festivales, campamentos y celebraciones, y su funcionamiento depende de un tanque de almacenamiento, productos para controlar los olores y un servicio periódico de limpieza.

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A diferencia de los inodoros convencionales, estas cabinas no están conectadas a cañerías. Los residuos quedan reunidos de forma temporal en un depósito ubicado bajo el asiento y, más tarde, una empresa especializada los retira para trasladarlos a una planta de tratamiento.

En un artículo de Popular Science, Katie Gossett, responsable de oficina de Tidy Tim’s, Walt Terry, director de operaciones de Metro Services, y Kade Jensen, propietario de Minty Pine Sanitation Solutions, describieron el funcionamiento de los baños portátiles.

El producto químico azul colocado en el depósito neutraliza los olores y cambia a color verde cuando pierde su efectividad

Explicaron que estas cabinas suelen estar formadas por paneles de plástico resistente y tienen un asiento sobre un tanque integrado, donde los residuos permanecen hasta la siguiente visita de mantenimiento.

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El tanque reúne los residuos y ayuda a contener los olores

El depósito es la pieza central de este sistema. Gossett, responsable en una empresa de sanitarios portátiles y servicios sépticos de Ohio, indicó que la capacidad de los tanques puede variar según el modelo.

Antes de instalar cada unidad, las empresas colocan entre 19 y 38 litros de agua en el tanque, según explicaron los profesionales consultados.

Luego añaden un producto azul que ayuda a reducir los olores, inicia la descomposición de los residuos y del papel higiénico, y evita que el contenido del depósito quede a la vista. El color del líquido permite advertir cuándo el producto empieza a perder eficacia.

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Un tubo de ventilación en el techo de la cabina expulsa los gases del tanque hacia el exterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terry, director de operaciones de una empresa de alquiler de sanitarios portátiles y contenedores de Little Rock, Arkansas, señaló que el preparado puede volverse verde cuando ya no controla los olores de manera eficaz.

La cabina cuenta además con un tubo de ventilación que sale por el techo. Los profesionales consultados explicaron que esta pieza permite que los gases del tanque salgan al exterior, lo que evita su acumulación dentro del sanitario.

Algunos modelos incluyen un urinario que conduce la orina hacia el mismo depósito.

El plástico rígido de las cabinas cumple varias funciones. Los especialistas señalaron que este material ayuda a proteger el interior de la intemperie y de los insectos, además de facilitar el traslado y la limpieza.

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Los modelos antiguos podían tener forma cilíndrica y un tanque extraíble, mientras que las unidades actuales suelen ser rectangulares y tienen el depósito incorporado.

El personal de servicio utiliza reservas de agua limpia y desinfectante para higienizar las superficies internas de la cabina

Un camión de aspiración retira y transporta los residuos

Cuando llega el momento del mantenimiento, el personal utiliza un camión equipado con una manguera de aspiración. Los profesionales del sector explicaron que ese equipo extrae tanto los líquidos como los sólidos del tanque y los almacena dentro del vehículo para su traslado.

Estos camiones suelen llevar también agua limpia en un compartimento separado. Esa reserva se usa para lavar el depósito y las superficies internas de la cabina, como las paredes, el techo y el piso.

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Después, el personal aplica un producto desinfectante y limpia las superficies con paños de microfibra.

Gossett explicó que el procedimiento busca reducir el contacto de los operarios con los residuos. Aunque pueden producirse incidentes, el servicio está organizado para que la tarea se realice con equipos adecuados y una secuencia de limpieza definida.

Un camión con sistema de aspiración retira los residuos sólidos y líquidos del depósito para su traslado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que el camión completa su carga, lleva el contenido a una planta local de tratamiento de aguas residuales.

Gossett indicó que estas instalaciones pueden incorporar los residuos de los baños portátiles a sus procesos, siempre que dispongan de capacidad suficiente para tratarlos junto con el resto de los desechos que reciben.

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De esta manera, la cabina funciona como una solución temporal para reunir los residuos donde no existe infraestructura sanitaria. El retiro posterior y el tratamiento en una planta forman parte del mismo circuito de higiene.

La cantidad de personas y el tiempo de uso definen la limpieza

La frecuencia de mantenimiento depende del uso previsto para cada sanitario. Los profesionales consultados señalaron que una unidad puede atender, como referencia, a diez personas durante una semana laboral de 40 horas antes de requerir una limpieza.

Las plantas locales de aguas residuales reciben los desechos transportados para su procesamiento final (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra puede variar según la duración de la instalación, la cantidad de asistentes y las condiciones del lugar.

Las empresas organizan recorridos regulares para revisar y vaciar las unidades que administran. En una obra, un evento o una celebración con mucha asistencia, el servicio puede requerir una frecuencia mayor para mantener la cabina en condiciones de uso.

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Kade Jensen, propietario de Minty Pine Sanitation Solutions en el sur de Alberta, Canadá, afirmó que el temor a que un sanitario portátil se desborde no suele corresponderse con el funcionamiento habitual de estas unidades. El tamaño del tanque y el mantenimiento programado permiten anticipar cuándo debe realizarse el vaciado.

Kade Jensen afirmó que el mantenimiento programado y la capacidad del tanque evitan los desbordes en los sanitarios portátiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jensen también difundió en redes sociales videos sobre la limpieza de sanitarios portátiles. En esas imágenes, que reunieron cientos de millones de visualizaciones, también mostró el tanque antes del servicio y la cabina una vez higienizada.

El proceso combina tareas sencillas, aunque necesarias: reunir los residuos por un tiempo limitado, controlar los olores y los gases, extraer el contenido con un camión, limpiar la cabina y trasladar los desechos a una planta de tratamiento. Cada etapa permite que estos sanitarios funcionen en espacios sin baños convencionales.

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