Salud

Guía para padres: qué tener en cuenta antes de que los niños con diabetes tipo 1 hagan deporte, según un especialista

Thanasis Tziamourtas, de la Universidad de Tesalia, detalló las precauciones que deben seguir las familias para que la actividad física resulte segura. Cómo los diferentes entrenamientos impactan en el nivel de azúcar

Perfil de un niño corriendo en una pista de atletismo con ropa deportiva azul y un parche circular blanco pegado en el brazo.
Un metaanálisis asocia el ejercicio físico con mejor control glucémico en niños con diabetes tipo 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tener diabetes tipo 1 no les impide a los niños hacer deporte. Así lo sostiene Thanasis Tziamourtas, investigador de la Universidad de Tesalia, con sede principal en Volos, Grecia, en declaraciones a Euronews. El especialista explica qué ocurre en el cuerpo de un menor con esta condición durante la práctica deportiva, cuáles son los riesgos concretos y cómo gestionarlos. Sus conclusiones se apoyan en evidencia científica y en guías internacionales de referencia.

Según datos del Atlas elaborado por la Federación Internacional de Diabetes, una organización que nuclea a sociedades médicas de más de 160 países, 1,9 millones de niños y adolescentes menores de 20 años viven con esta condición en todo el mundo. La enfermedad aparece con frecuencia en la infancia y exige un control diario del azúcar en sangre, pero eso no significa que los menores deban mantenerse al margen del juego ni de la actividad física.

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En este sentido, un metaanálisis publicado en agosto de 2026 refuerza esa postura. El trabajo, que analizó 18 estudios con 569 niños y adolescentes con diabetes tipo 1, concluyó que las intervenciones basadas en el ejercicio producen una reducción estadísticamente significativa de la hemoglobina glucosilada (HbA1c), el principal indicador del control glucémico a largo plazo.

El deporte es parte del tratamiento, no una actividad a evitar

Ilustración de niños corriendo con parches en los brazos, junto a iconos de salud, un balón de fútbol y un glucómetro.
Una infografía detalla pautas sobre la práctica de ejercicio físico en niños con diabetes tipo 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías internacionales recomiendan alrededor de 60 minutos diarios de ejercicio de intensidad moderada a vigorosa para chicos y adolescentes con diabetes tipo 1, el mismo parámetro que rige para el resto de la población infantil. Tziamourtas es claro al respecto: la práctica deportiva no es una concesión, sino un componente del cuidado de la salud.

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“El ejercicio regular mejora la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, la sensibilidad a la insulina, la composición corporal y los factores de riesgo cardiovascular. Al mismo tiempo, aporta beneficios psicológicos y sociales y ayuda a que un niño sienta que puede participar en las mismas actividades que sus compañeros”, declaró el profesor a Euronews.

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunitario destruye las células beta del páncreas, las responsables de producir insulina. A diferencia de la tipo 2, no está vinculada a la obesidad ni a la alimentación. Quienes la padecen dependen de la hormona externa, ya sea mediante inyecciones diarias o una bomba de insulina.

La glucosa no responde igual a todos los tipos de ejercicio

Un niño de espaldas sostiene un balón de baloncesto en una cancha con un bolso y un kit de glucemia sobre un banco de madera.
Una revisión de 18 estudios con 569 niños y adolescentes halló que las intervenciones basadas en la actividad física disminuyen de forma significativa la hemoglobina glucosilada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores desafíos del deporte en estos pacientes es la respuesta variable de la glucosa. Durante la actividad física, los músculos aumentan su consumo de energía y captan más azúcar de la sangre. En un organismo sin diabetes, el páncreas ajusta la secreción de insulina de forma automática. En los menores con la condición, eso no ocurre: la hormona fue administrada desde el exterior y sus niveles no pueden modificarse solos.

Esa situación puede desencadenar una hipoglucemia, sobre todo en esfuerzos aeróbicos prolongados como correr, nadar o andar en bicicleta. Sin embargo, con actividades de muy alta intensidad, el panorama cambia: los esprints o esfuerzos explosivos pueden elevar temporalmente el nivel glucémico por la activación de hormonas como la adrenalina.

“No existe una única respuesta de la glucosa al ejercicio. Depende de la intensidad y la duración del esfuerzo, del tipo de práctica, de la condición física, de la comida previa, de la cantidad de insulina activa y de la cifra antes de iniciar”, precisó el especialista. Por eso, los ajustes de insulina e hidratos de carbono deben individualizarse junto al equipo médico, sin un plan universal válido para todos los pacientes pediátricos.

Medir la glucosa antes, durante y después del ejercicio reduce los riesgos

Una mujer adulta de pie habla con un joven adolescente sentado que sostiene un medidor de glucosa en un escritorio. Hay otros alumnos sentados al fondo de un aula.
El metaanálisis, basado en 18 estudios y 569 niños y adolescentes, refuerza la postura de las guías internacionales: la actividad física es un componente del cuidado de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo para padres y chicos no es evitar el deporte, sino prepararse con anticipación. Los valores de glucosa deben medirse antes, durante y al terminar cada sesión, con especial atención en actividades prolongadas. Los sistemas de monitorización continua de glucosa (CGM) facilitan esa tarea: ofrecen información en tiempo real sobre la evolución de los niveles, no solo una lectura puntual.

También es indispensable tener a mano hidratos de carbono de absorción rápida —comprimidos de glucosa o bebidas azucaradas— para actuar ante una posible baja, detalla el especialista. Las precauciones no terminan con el entrenamiento: el azúcar en sangre puede descender varias horas después de la sesión, lo que representa un riesgo particular cuando la práctica se realiza por la tarde o la noche. Si los niveles son muy elevados y existe alta concentración de cetonas, el ejercicio intenso debe evitarse.

Tziamourtas cita como ejemplo al tenista alemán Alexander Zverev, diagnosticado con diabetes tipo 1 a los 4 años, quien compite en un deporte de alta exigencia con partidos de varias horas. También menciona al nadador estadounidense Gary Hall Jr., ganador de 10 medallas olímpicas —cinco de ellas de oro—, y al campeón olímpico neerlandés de voleibol Bas van de Goor. “La diabetes tipo 1 requiere control, pero no debe poner límites a los sueños de un niño”, concluyó el especialista.

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